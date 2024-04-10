https://sputnikarabic.ae/20240410/غراد-تمطر-مشاة-القوات-الأوكرانية-بالنار-فيديو-1087863408.html
"غراد" تمطر قوات المشاة الأوكرانية بالنار... فيديو
"غراد" تمطر قوات المشاة الأوكرانية بالنار... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من العمل القتالي لأطقم راجمات "غراد" التابعة لوحدة قوات حرس تولا المحمولة جواً، حيث دمر طاقم المدفعية قوات المشاة الأوكرانية... 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T08:29+0000
2024-04-10T08:29+0000
2024-04-10T08:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_14f84850be21b6f39d630e30be3efe0b.jpg
تم اكتشاف إحداثيات العدو، أثناء الاستطلاع، ثم تم نقل البيانات إلى وحدات المدفعية، وانتقلت أطقمها إلى المنطقة المحددة. يُظهر الفيديو، الذي نشرته الدفاع، كيف يقوم الأفراد العسكريون بتحميل الراجمة وإجراء الحسابات اللازمة وإطلاق النار، وتؤكد لقطات المراقبة الموضوعية تدمير الأهداف.وجاء في وصف الفيديو أن طاقم المدفعية يطلق النار على العدو أثناء النهار والليل، ولا يمنحه فرصة لتناوب القوات.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكريوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240410/القوات-الروسية-تدمر-نظام-إيريس-تي-الألماني-في-أوديسا-1087862416.html
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"غراد" تمطر قوات المشاة الأوكرانية بالنار... فيديو
08:29 GMT 10.04.2024 (تم التحديث: 08:31 GMT 10.04.2024)
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من العمل القتالي لأطقم راجمات "غراد" التابعة لوحدة قوات حرس تولا المحمولة جواً، حيث دمر طاقم المدفعية قوات المشاة الأوكرانية على محور سوليدارو-سيفيرسكي.
تم اكتشاف إحداثيات العدو، أثناء الاستطلاع، ثم تم نقل البيانات إلى وحدات المدفعية، وانتقلت أطقمها إلى المنطقة المحددة.
يُظهر الفيديو، الذي نشرته الدفاع، كيف يقوم الأفراد العسكريون بتحميل الراجمة وإجراء الحسابات اللازمة وإطلاق النار، وتؤكد لقطات المراقبة الموضوعية تدمير الأهداف.
وجاء في وصف الفيديو أن طاقم المدفعية يطلق النار على العدو أثناء النهار والليل، ولا يمنحه فرصة لتناوب القوات.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو
وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.