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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
08:31 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
09:03 GMT
30 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:34 GMT
26 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
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بلا قيود
خبير: إسرائيل توافق على وقف جزئي لإطلاق النار حتى تهندس صورة النصر
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
15:34 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
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29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
17:00 GMT
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
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183 د
ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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السينما ما بين التاريخ والدين
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بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
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بايدن: انهيار الناتو كارثة لأمريكا وأوروبا
بايدن: انهيار الناتو كارثة لأمريكا وأوروبا
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، احتمال انهيار حلف شمال الأطلسي بأنه "كارثة" على الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والعالم أجمع. 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T17:17+0000
2024-04-10T17:17+0000
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وقال بايدن في مقابلة مع قناة "Univision Noticias" التلفزيونية: "أسوأ شيء يمكن أن تتخيله هو أن يبدأ حلف شمال الأطلسي في التفكك، وهو ما سيكون كارثيا على أمريكا وأوروبا والعالم بأسره".وتابع: "أمريكا وحلفاؤها تمكنوا من توسيع حلف شمال الأطلسي، ومع انضمام دولتي الشمال إلى حلف شمال الأطلسي، فقد اكتسبوا ألفي ميل أخرى من الحدود".وأضاف: "لدينا مجموعة كاملة من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على الحدود مع روسيا".وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، ويقوم الناتو بتوسيع مبادراته ويطلق عليها اسم "ردع التهديد الروسي"، وأعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا.وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
https://sputnikarabic.ae/20240409/الاستخبارات-الروسية-الخارجية-تجنيد-أعضاء-عصابة-المخدرات-في-أمريكا-للمشاركة-بالصراع-الأوكراني-1087854047.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي

بايدن: انهيار الناتو كارثة لأمريكا وأوروبا

17:17 GMT 10.04.2024
© AFP 2023 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
© AFP 2023 / JIM WATSON
تابعنا عبر
وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، احتمال انهيار حلف شمال الأطلسي بأنه "كارثة" على الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والعالم أجمع.
وقال بايدن في مقابلة مع قناة "Univision Noticias" التلفزيونية: "أسوأ شيء يمكن أن تتخيله هو أن يبدأ حلف شمال الأطلسي في التفكك، وهو ما سيكون كارثيا على أمريكا وأوروبا والعالم بأسره".
وتابع: "أمريكا وحلفاؤها تمكنوا من توسيع حلف شمال الأطلسي، ومع انضمام دولتي الشمال إلى حلف شمال الأطلسي، فقد اكتسبوا ألفي ميل أخرى من الحدود".
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وأضاف: "لدينا مجموعة كاملة من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على الحدود مع روسيا".
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، ويقوم الناتو بتوسيع مبادراته ويطلق عليها اسم "ردع التهديد الروسي"، وأعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا.
وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
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