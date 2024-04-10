https://sputnikarabic.ae/20240410/بايدن-انهيار-الناتو-كارثة-لأمريكا-وأوروبا--1087878077.html
بايدن: انهيار الناتو كارثة لأمريكا وأوروبا
بايدن: انهيار الناتو كارثة لأمريكا وأوروبا
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، احتمال انهيار حلف شمال الأطلسي بأنه "كارثة" على الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والعالم أجمع. 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T17:17+0000
2024-04-10T17:17+0000
2024-04-10T17:17+0000
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وقال بايدن في مقابلة مع قناة "Univision Noticias" التلفزيونية: "أسوأ شيء يمكن أن تتخيله هو أن يبدأ حلف شمال الأطلسي في التفكك، وهو ما سيكون كارثيا على أمريكا وأوروبا والعالم بأسره".وتابع: "أمريكا وحلفاؤها تمكنوا من توسيع حلف شمال الأطلسي، ومع انضمام دولتي الشمال إلى حلف شمال الأطلسي، فقد اكتسبوا ألفي ميل أخرى من الحدود".وأضاف: "لدينا مجموعة كاملة من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على الحدود مع روسيا".وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، ويقوم الناتو بتوسيع مبادراته ويطلق عليها اسم "ردع التهديد الروسي"، وأعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا.وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
https://sputnikarabic.ae/20240409/الاستخبارات-الروسية-الخارجية-تجنيد-أعضاء-عصابة-المخدرات-في-أمريكا-للمشاركة-بالصراع-الأوكراني-1087854047.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
بايدن: انهيار الناتو كارثة لأمريكا وأوروبا
وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، احتمال انهيار حلف شمال الأطلسي بأنه "كارثة" على الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والعالم أجمع.
وقال بايدن في مقابلة مع قناة "Univision Noticias" التلفزيونية: "أسوأ شيء يمكن أن تتخيله هو أن يبدأ حلف شمال الأطلسي في التفكك، وهو ما سيكون كارثيا على أمريكا وأوروبا والعالم بأسره".
وتابع: "أمريكا وحلفاؤها تمكنوا من توسيع حلف شمال الأطلسي، ومع انضمام دولتي الشمال إلى حلف شمال الأطلسي، فقد اكتسبوا ألفي ميل أخرى من الحدود".
وأضاف: "لدينا مجموعة كاملة من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على الحدود مع روسيا".
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، ويقوم الناتو بتوسيع مبادراته ويطلق عليها اسم "ردع التهديد الروسي"، وأعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا.
وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.