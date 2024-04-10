https://sputnikarabic.ae/20240410/زعيم-كوريا-الشمالية-حان-الوقت-للاستعداد-للحرب-أكثر-من-أي-وقت-مضى-1087880710.html

زعيم كوريا الشمالية: حان الوقت للاستعداد للحرب أكثر من أي وقت مضى

زعيم كوريا الشمالية: حان الوقت للاستعداد للحرب أكثر من أي وقت مضى

سبوتنيك عربي

تعهد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، بتعبئة جميع إمكانيات بلاده لتوجيه "ضربة مميتة" لعدو البلاد دون تردد في حال اختياره التصادم العسكري مع... 10.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-10T22:18+0000

2024-04-10T22:18+0000

2024-04-10T22:18+0000

كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

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جاءت تصريحات كيم خلال زيارته لجامعة كيم جونغ إيل للعلوم العسكرية والسياسية، وفقاً لوكالة الأنباء الكورية المركزية.ونقلت الوكالة عن كيم قوله: "إن الوقت حان الآن للاستعداد بشكل أكثر تفصيلًا للحرب من أي وقت مضى، وعلى كوريا الشمالية أن تكون مستعدة بشكل أكثر ثباتًا وكمالًا للحرب، التي يجب أن يكون الانتصار فيها لبلاده بدون أي فشل، وليس فقط لحرب محتملة".وأضافت الوكالة أن كيم قال أيضًا أنه على الجامعة ضرورة تنمية مواهب عسكرية جديدة مخلصة تمامًا للجنة المركزية للحزب وقادرة على التغلب على العدو بـ "تفوق معرفي وعقلي وقتالي وأخلاقي وتكتيكي".يشار إلى أن كوريا الشمالية زادت هذا العام من اختبارات الأسلحة، بما في ذلك إطلاق صواريخ كروز من البحر والبر، وإجراء تدريبات إطلاق نار تشمل منصات إطلاق صواريخ فضائية متعددة.والأسبوع الماضي، ادعت كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح صاروخاً بالستياً جديداً متوسط المدى مزوداً برأس حربي فائق السرعة، قائلة إن جميع الصواريخ التي طورتها البلاد تعمل بالوقود الصلب وقادرة على حمل رؤوس نووية مع قدرة على التحكم فيها.

https://sputnikarabic.ae/20240402/زعيم-كوريا-الشمالية-يعلن-تحول-جميع-صواريخ-بلاده-إلى-الوقود-الصلب-والقدرة-على-صنع-أسلحة-نووية-1087632780.html

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