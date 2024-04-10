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بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
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سيناتور أمريكي يكشف أين تذهب الأموال الأمريكية في أوكرانيا
سيناتور أمريكي يكشف أين تذهب الأموال الأمريكية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد السيناتور الأمريكي عن ولاية ألاباما، تومي توبرفيل، بأن المسؤولين الأوكرانيين يستخدمون المساعدات المالية الأمريكية لشراء العقارات في الخارج. 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T18:23+0000
2024-04-10T18:23+0000
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وذكر توبرفيل على على موقع "نيوزماكس": "نحن نطبع 80 ألف دولار في الثانية، ونقترض 80 ألف دولار في الثانية، 4.6 مليون دولار في الدقيقة! ونفكر في منح أوكرانيا المزيد من الأموال التي ستضيع".وأوضح توبرفيل أنه لا ينبغي قبول أوكرانيا في الناتو، لأن مثل هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى عواقب كارثية عالمية.وتسعى الدول الغربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي تتواصل منذ أكثر من عامين، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وكانت روسيا أرسلت بوقت سابق مذكرة إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تتضمن أسلحة مرسلة إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240409/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-المواطنون-في-الغرب-سئموا-من-عبء-تمويل-أوكرانيا--1087854979.html
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أخبار العالم الآن, العالم, أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار أوكرانيا

سيناتور أمريكي يكشف أين تذهب الأموال الأمريكية في أوكرانيا

18:23 GMT 10.04.2024
© Fotolia / aviavladالعلم الأوكراني
العلم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
© Fotolia / aviavlad
تابعنا عبر
أفاد السيناتور الأمريكي عن ولاية ألاباما، تومي توبرفيل، بأن المسؤولين الأوكرانيين يستخدمون المساعدات المالية الأمريكية لشراء العقارات في الخارج.
وذكر توبرفيل على على موقع "نيوزماكس": "نحن نطبع 80 ألف دولار في الثانية، ونقترض 80 ألف دولار في الثانية، 4.6 مليون دولار في الدقيقة! ونفكر في منح أوكرانيا المزيد من الأموال التي ستضيع".
وتابع توبرفيل: "لقد اشترى الناس (في الحكومة الأوكرانية) بالفعل العديد من المنازل على السواحل حول العالم لدرجة أنه ليس لديهم مكان آخر لوضعها فيها. فلنبدأ بالتفكير في بلدنا".
وأوضح توبرفيل أنه لا ينبغي قبول أوكرانيا في الناتو، لأن مثل هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى عواقب كارثية عالمية.
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
السفير الروسي لدى واشنطن: المواطنون في الغرب سئموا من عبء تمويل أوكرانيا
أمس, 16:08 GMT
وتسعى الدول الغربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي تتواصل منذ أكثر من عامين، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وكانت روسيا أرسلت بوقت سابق مذكرة إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تتضمن أسلحة مرسلة إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.
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