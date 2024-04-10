https://sputnikarabic.ae/20240410/سيناتور-أمريكي-يكشف-أين-تذهب-الأموال-الأمريكية-في-أوكرانيا-1087879180.html

سيناتور أمريكي يكشف أين تذهب الأموال الأمريكية في أوكرانيا

سيناتور أمريكي يكشف أين تذهب الأموال الأمريكية في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفاد السيناتور الأمريكي عن ولاية ألاباما، تومي توبرفيل، بأن المسؤولين الأوكرانيين يستخدمون المساعدات المالية الأمريكية لشراء العقارات في الخارج. 10.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-10T18:23+0000

2024-04-10T18:23+0000

2024-04-10T18:23+0000

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وذكر توبرفيل على على موقع "نيوزماكس": "نحن نطبع 80 ألف دولار في الثانية، ونقترض 80 ألف دولار في الثانية، 4.6 مليون دولار في الدقيقة! ونفكر في منح أوكرانيا المزيد من الأموال التي ستضيع".وأوضح توبرفيل أنه لا ينبغي قبول أوكرانيا في الناتو، لأن مثل هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى عواقب كارثية عالمية.وتسعى الدول الغربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي تتواصل منذ أكثر من عامين، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وكانت روسيا أرسلت بوقت سابق مذكرة إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تتضمن أسلحة مرسلة إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20240409/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-المواطنون-في-الغرب-سئموا-من-عبء-تمويل-أوكرانيا--1087854979.html

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