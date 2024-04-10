https://sputnikarabic.ae/20240410/شركة-روس-أوبورون-إكسبورت-الروسية-تعرض-تعاونها-في-إنشاء-وتجهيز-قوات-للإنزال-الجوي-لشركائها-1087867758.html

شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية تعرض تعاونها في إنشاء وتجهيز قوات للإنزال الجوي لشركائها

شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية تعرض تعاونها في إنشاء وتجهيز قوات للإنزال الجوي لشركائها

سبوتنيك عربي

تعرض شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية (التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية) خدماتها في تنظيم وحدات قوات الإنزال الجوي ضمن القوات المسلحة الوطنية وتجهيزها تجهيزاً... 10.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-10T12:46+0000

2024-04-10T12:46+0000

2024-04-10T12:46+0000

رصد عسكري

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الشركة مستعدة للمعاونة في تنظيم الهياكل التنظيمية لوحدات الإنزال الجوي، وإنشاء المرافق اللازمة على الأرض، وتجهيزها بجميع أنواع المعدات العسكرية والأسلحة، وتدريب أفرادها، بحيث تصبح القوات المسلحة بكامل الجاهزية للقتال ضمن تشكيل القوات المسلحة للعميل الأجنبي وذلك نتيجة للخدمات المقدمة من شركة "روس أوبورون إكسبورت".وقال ألكسندر ميخييف، المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت": "تثبت تجارب العمليات المعاصرة الحربية والمضادة للإرهاب وعمليات حفظ السلام فعاليتها كون وحدات الإنزال الجوي أكثر التشكيلات التكتيكية جاهزية لتحقيق الأهداف في أسرع وقت ممكن في الجبهة الداخلية للعدو والجبهة الأمامية على حد سواء. وهي تقوم بنجاح بمهام الغارات الرامية إلى هزيمة العدو والاستيلاء على المناطق والأهداف ذات الأهمية والاحتفاظ بها". وتقترح شركة "روس أوبورون اكسبورت" اليوم على البلدان الصديقة تطبيق المشروعات حول إنشاء وحدات الإنزال الجوي وتجهيزها وتدريبها مع الاستفادة من التقاليد والخبرات الحربية الوافرة التي تتمتع بها قوات الإنزال الجوي الروسية. وترى الشركة أن هناك إمكانيات واسعة في قبول وتطبيق عرضها هذا في مناطق آسيا المطلة على المحيط الهادئ و الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا.كما تقترح الشركة، في إطار إنشاء وحدات الإنزال الجوي في جيوش شركائها، تجهيزها بالمعدات العسكرية العسرية بكافة أنواعها التي لا بد منها لتنفيذ المهام القتالية علماً بأن المصانع التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي قد أوجدت خلال السنوات الأخيرة نماذج جديدة من المعدات العسكرية، كما قامت بالتحديث إلى درجة معتبرة للمعدات المجربة سابقاً في ظروف القتال الحقيقي مع تجهيزها وفقا لمتطلبات عقائد العمليات الجارية والمستقبلية.

https://sputnikarabic.ae/20231114/شركة-روس-أوبورون-إكسبورت-الروسية-تكشف-عن-طلبات-قياسية-على-طائرات-إيل-76إم-دي-90-إيه-في-معرض-دبي-1083141975.html

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