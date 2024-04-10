شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية تعرض تعاونها في إنشاء وتجهيز قوات للإنزال الجوي لشركائها

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البرنامج الصباحي
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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14 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
08:31 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
09:03 GMT
30 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:34 GMT
26 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل توافق على وقف جزئي لإطلاق النار حتى تهندس صورة النصر
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
15:34 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
08:18 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
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مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
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27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الدراما التليفزيونية العربية ودورها في شهر رمضان المبارك
15:03 GMT
59 د
من الملعب
مبارة فاصلة بين الحكمة والرياضي ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:00 GMT
46 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
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120 د
مدار الليل والنهار
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https://sputnikarabic.ae/20240410/شركة-روس-أوبورون-إكسبورت-الروسية-تعرض-تعاونها-في-إنشاء-وتجهيز-قوات-للإنزال-الجوي-لشركائها-1087867758.html
شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية تعرض تعاونها في إنشاء وتجهيز قوات للإنزال الجوي لشركائها
شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية تعرض تعاونها في إنشاء وتجهيز قوات للإنزال الجوي لشركائها
سبوتنيك عربي
تعرض شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية (التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية) خدماتها في تنظيم وحدات قوات الإنزال الجوي ضمن القوات المسلحة الوطنية وتجهيزها تجهيزاً... 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T12:46+0000
2024-04-10T12:46+0000
رصد عسكري
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الشركة مستعدة للمعاونة في تنظيم الهياكل التنظيمية لوحدات الإنزال الجوي، وإنشاء المرافق اللازمة على الأرض، وتجهيزها بجميع أنواع المعدات العسكرية والأسلحة، وتدريب أفرادها، بحيث تصبح القوات المسلحة بكامل الجاهزية للقتال ضمن تشكيل القوات المسلحة للعميل الأجنبي وذلك نتيجة للخدمات المقدمة من شركة "روس أوبورون إكسبورت".وقال ألكسندر ميخييف، المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت": "تثبت تجارب العمليات المعاصرة الحربية والمضادة للإرهاب وعمليات حفظ السلام فعاليتها كون وحدات الإنزال الجوي أكثر التشكيلات التكتيكية جاهزية لتحقيق الأهداف في أسرع وقت ممكن في الجبهة الداخلية للعدو والجبهة الأمامية على حد سواء. وهي تقوم بنجاح بمهام الغارات الرامية إلى هزيمة العدو والاستيلاء على المناطق والأهداف ذات الأهمية والاحتفاظ بها". وتقترح شركة "روس أوبورون اكسبورت" اليوم على البلدان الصديقة تطبيق المشروعات حول إنشاء وحدات الإنزال الجوي وتجهيزها وتدريبها مع الاستفادة من التقاليد والخبرات الحربية الوافرة التي تتمتع بها قوات الإنزال الجوي الروسية. وترى الشركة أن هناك إمكانيات واسعة في قبول وتطبيق عرضها هذا في مناطق آسيا المطلة على المحيط الهادئ و الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا.كما تقترح الشركة، في إطار إنشاء وحدات الإنزال الجوي في جيوش شركائها، تجهيزها بالمعدات العسكرية العسرية بكافة أنواعها التي لا بد منها لتنفيذ المهام القتالية علماً بأن المصانع التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي قد أوجدت خلال السنوات الأخيرة نماذج جديدة من المعدات العسكرية، كما قامت بالتحديث إلى درجة معتبرة للمعدات المجربة سابقاً في ظروف القتال الحقيقي مع تجهيزها وفقا لمتطلبات عقائد العمليات الجارية والمستقبلية.
https://sputnikarabic.ae/20231114/شركة-روس-أوبورون-إكسبورت-الروسية-تكشف-عن-طلبات-قياسية-على-طائرات-إيل-76إم-دي-90-إيه-في-معرض-دبي-1083141975.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية تعرض تعاونها في إنشاء وتجهيز قوات للإنزال الجوي لشركائها

12:46 GMT 10.04.2024
© Sputnik . Evgeniy Biyatovجناح شكة تصدير الأسلحة الروسية في معرض دبي للطيران
جناح شكة تصدير الأسلحة الروسية في معرض دبي للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
© Sputnik . Evgeniy Biyatov
تابعنا عبر
تعرض شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية (التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية) خدماتها في تنظيم وحدات قوات الإنزال الجوي ضمن القوات المسلحة الوطنية وتجهيزها تجهيزاً كاملاً.
الشركة مستعدة للمعاونة في تنظيم الهياكل التنظيمية لوحدات الإنزال الجوي، وإنشاء المرافق اللازمة على الأرض، وتجهيزها بجميع أنواع المعدات العسكرية والأسلحة، وتدريب أفرادها، بحيث تصبح القوات المسلحة بكامل الجاهزية للقتال ضمن تشكيل القوات المسلحة للعميل الأجنبي وذلك نتيجة للخدمات المقدمة من شركة "روس أوبورون إكسبورت".
طائرة إيل-76إم دي-90أ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
شركة "روس أوبورون إكسبورت" تكشف عن طلبات قياسية على طائرات "إيل-76إم دي-90 إيه" في معرض دبي للطيران
14 نوفمبر 2023, 12:58 GMT
وقال ألكسندر ميخييف، المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت": "تثبت تجارب العمليات المعاصرة الحربية والمضادة للإرهاب وعمليات حفظ السلام فعاليتها كون وحدات الإنزال الجوي أكثر التشكيلات التكتيكية جاهزية لتحقيق الأهداف في أسرع وقت ممكن في الجبهة الداخلية للعدو والجبهة الأمامية على حد سواء. وهي تقوم بنجاح بمهام الغارات الرامية إلى هزيمة العدو والاستيلاء على المناطق والأهداف ذات الأهمية والاحتفاظ بها".
وتقترح شركة "روس أوبورون اكسبورت" اليوم على البلدان الصديقة تطبيق المشروعات حول إنشاء وحدات الإنزال الجوي وتجهيزها وتدريبها مع الاستفادة من التقاليد والخبرات الحربية الوافرة التي تتمتع بها قوات الإنزال الجوي الروسية. وترى الشركة أن هناك إمكانيات واسعة في قبول وتطبيق عرضها هذا في مناطق آسيا المطلة على المحيط الهادئ و الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا.
كما تقترح الشركة، في إطار إنشاء وحدات الإنزال الجوي في جيوش شركائها، تجهيزها بالمعدات العسكرية العسرية بكافة أنواعها التي لا بد منها لتنفيذ المهام القتالية علماً بأن المصانع التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي قد أوجدت خلال السنوات الأخيرة نماذج جديدة من المعدات العسكرية، كما قامت بالتحديث إلى درجة معتبرة للمعدات المجربة سابقاً في ظروف القتال الحقيقي مع تجهيزها وفقا لمتطلبات عقائد العمليات الجارية والمستقبلية.
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