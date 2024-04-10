https://sputnikarabic.ae/20240410/وزير-الدفاع-الأمريكي-يعترف-بأنه-لو-كان-بمكان-روسيا-لما-رغب-بانضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1087859219.html

وزير الدفاع الأمريكي يعترف بأنه لو كان بمكان روسيا لما رغب بانضمام أوكرانيا إلى "الناتو"

وزير الدفاع الأمريكي يعترف بأنه لو كان بمكان روسيا لما رغب بانضمام أوكرانيا إلى "الناتو"

سبوتنيك عربي

اعترف وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بأنه لو كان في مكان روسيا، لما كان ليرغب أن تنضم أوكرانيا إلى حلف "الناتو" مثل فنلندا والسويد. 10.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-10T00:05+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وخلال جلسات استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي سأل المشرعون وزير الدفاع، عما يرغبه لو أنه مكان روسيا، أن تنضم أوكرانيا إلى حلف "الناتو".وأجاب أوستن: "بالطبع، لو كنت مكان روسيا، فلن أرغب في ذلك".وأضاف أنه لو كان مكان روسيا، فلن يرغب أيضا في انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، اللتين أصبحتا عضوتين في "الناتو".وفي مارس/ آذار الماضي قال رئيس اللجنة العسكرية للناتو روب باور، إن مسألة عضوية أوكرانيا في الحلف قد حسمت، لكن المناقشات كانت مستمرة حول "متى سيحدث ذلك وما هو المطلوب لتحقيق ذلك".وزعم باور بأنه "لا توجد قوات تابعة لحلف "الناتو" في أوكرانيا ولا توجد خطط لنشرها هناك".

https://sputnikarabic.ae/20240409/موسكو-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-أمر-غير-مقبول-على-الإطلاق-بالنسبة-لروسيا-1087831091.html

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الناتو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن