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08:31 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
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كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
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مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240410/وزير-الدفاع-الأمريكي-يعترف-بأنه-لو-كان-بمكان-روسيا-لما-رغب-بانضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1087859219.html
وزير الدفاع الأمريكي يعترف بأنه لو كان بمكان روسيا لما رغب بانضمام أوكرانيا إلى "الناتو"
وزير الدفاع الأمريكي يعترف بأنه لو كان بمكان روسيا لما رغب بانضمام أوكرانيا إلى "الناتو"
سبوتنيك عربي
اعترف وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بأنه لو كان في مكان روسيا، لما كان ليرغب أن تنضم أوكرانيا إلى حلف "الناتو" مثل فنلندا والسويد. 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T00:05+0000
2024-04-10T00:05+0000
الناتو
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن - سبوتنيك. وخلال جلسات استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي سأل المشرعون وزير الدفاع، عما يرغبه لو أنه مكان روسيا، أن تنضم أوكرانيا إلى حلف "الناتو".وأجاب أوستن: "بالطبع، لو كنت مكان روسيا، فلن أرغب في ذلك".وأضاف أنه لو كان مكان روسيا، فلن يرغب أيضا في انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، اللتين أصبحتا عضوتين في "الناتو".وفي مارس/ آذار الماضي قال رئيس اللجنة العسكرية للناتو روب باور، إن مسألة عضوية أوكرانيا في الحلف قد حسمت، لكن المناقشات كانت مستمرة حول "متى سيحدث ذلك وما هو المطلوب لتحقيق ذلك".وزعم باور بأنه "لا توجد قوات تابعة لحلف "الناتو" في أوكرانيا ولا توجد خطط لنشرها هناك".
https://sputnikarabic.ae/20240409/موسكو-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-أمر-غير-مقبول-على-الإطلاق-بالنسبة-لروسيا-1087831091.html
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الناتو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الناتو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

وزير الدفاع الأمريكي يعترف بأنه لو كان بمكان روسيا لما رغب بانضمام أوكرانيا إلى "الناتو"

00:05 GMT 10.04.2024
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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اعترف وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بأنه لو كان في مكان روسيا، لما كان ليرغب أن تنضم أوكرانيا إلى حلف "الناتو" مثل فنلندا والسويد.
واشنطن - سبوتنيك. وخلال جلسات استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي سأل المشرعون وزير الدفاع، عما يرغبه لو أنه مكان روسيا، أن تنضم أوكرانيا إلى حلف "الناتو".
علم الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: انضمام أوكرانيا إلى الناتو أمر غير مقبول على الإطلاق
أمس, 00:54 GMT
وأجاب أوستن: "بالطبع، لو كنت مكان روسيا، فلن أرغب في ذلك".
وأضاف أنه لو كان مكان روسيا، فلن يرغب أيضا في انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، اللتين أصبحتا عضوتين في "الناتو".
وفي مارس/ آذار الماضي قال رئيس اللجنة العسكرية للناتو روب باور، إن مسألة عضوية أوكرانيا في الحلف قد حسمت، لكن المناقشات كانت مستمرة حول "متى سيحدث ذلك وما هو المطلوب لتحقيق ذلك".
وزعم باور بأنه "لا توجد قوات تابعة لحلف "الناتو" في أوكرانيا ولا توجد خطط لنشرها هناك".
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