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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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https://sputnikarabic.ae/20240411/أسماك-المنشار-تدور-حول-نفسها-وتموت-في-مشهد-غريب-لم-يسجل-من-قبل-فيديو-1087895985.html
أسماك المنشار تدور حول نفسها وتموت في مشهد غريب لم يسجل من قبل... فيديو
أسماك المنشار تدور حول نفسها وتموت في مشهد غريب لم يسجل من قبل... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد العلماء بأن أسماك المنشار الصغيرة المهددة بالانقراض كانت تدور حول نفسها بشكل متقطع في المياه الضحلة، مما تسبب في جنوحها وموتها، في مشهد غريب لم يسجل من... 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T14:04+0000
2024-04-11T14:04+0000
مجتمع
علوم
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وأوضح العلماء أنهم لم يجدوا تفسيرا لهذه الظاهرة حتى الآن، مشيرين إلى أن حدوث السلوك غير الطبيعي للأسماك صعب التفسير حاليًا.وقال آدم برام، منسق استعادة أسماك المنشار في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA): "كان هناك أكثر من مائة تقرير فريد عن أسماك المنشار المتضررة والآن أكثر من 30 حالة نفوق مؤكدة".وبدأ حدث النفوق المستمر في أكتوبر/تشرين الأول 2023، على طول ساحل فلوريدا كيز، وقد مات حتى الآن 32 سمكة منشار صغيرة الأسنان (Pristis pectinata).وقال برام إن الوفيات نتجت عن أسماك المنشار "التي تقطعت بها السبل بشكل أساسي" على الشواطئ، بحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية.وبيّن العلماء أنه لم تكشف عينات المياه عن أي مخالفات في نوعية المياه أو مستويات المواد الكيميائية غير العضوية أو العضوية، ومع ذلك، حددت الاختبارات تركيزات مرتفعة من الدينوفلاجيلات (كائنات دقيقة للغاية ونوع محدد جدًا من الطحالب البحرية المجهرية يسمى دينوفلاجيلات هي التي تتوهج في الماء).
https://sputnikarabic.ae/20240411/علماء-يرصدون-بلورة-ويغنر-لأول-مرة-بعد-90-عاما-من-البحث-فيديو-1087892143.html
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علوم
علوم

أسماك المنشار تدور حول نفسها وتموت في مشهد غريب لم يسجل من قبل... فيديو

14:04 GMT 11.04.2024
© Photo / unsplash/David Clodeسمكة منشار في أعماق المياه
سمكة منشار في أعماق المياه - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
© Photo / unsplash/David Clode
تابعنا عبر
أفاد العلماء بأن أسماك المنشار الصغيرة المهددة بالانقراض كانت تدور حول نفسها بشكل متقطع في المياه الضحلة، مما تسبب في جنوحها وموتها، في مشهد غريب لم يسجل من قبل.
وأوضح العلماء أنهم لم يجدوا تفسيرا لهذه الظاهرة حتى الآن، مشيرين إلى أن حدوث السلوك غير الطبيعي للأسماك صعب التفسير حاليًا.
وقال آدم برام، منسق استعادة أسماك المنشار في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA): "كان هناك أكثر من مائة تقرير فريد عن أسماك المنشار المتضررة والآن أكثر من 30 حالة نفوق مؤكدة".
بلورة ويغنر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
مجتمع
علماء يرصدون "بلورة ويغنر" لأول مرة بعد 90 عاما من البحث... فيديو
12:18 GMT
وبدأ حدث النفوق المستمر في أكتوبر/تشرين الأول 2023، على طول ساحل فلوريدا كيز، وقد مات حتى الآن 32 سمكة منشار صغيرة الأسنان (Pristis pectinata).
وقال برام إن الوفيات نتجت عن أسماك المنشار "التي تقطعت بها السبل بشكل أساسي" على الشواطئ، بحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية.
وبيّن العلماء أنه لم تكشف عينات المياه عن أي مخالفات في نوعية المياه أو مستويات المواد الكيميائية غير العضوية أو العضوية، ومع ذلك، حددت الاختبارات تركيزات مرتفعة من الدينوفلاجيلات (كائنات دقيقة للغاية ونوع محدد جدًا من الطحالب البحرية المجهرية يسمى دينوفلاجيلات هي التي تتوهج في الماء).
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