https://sputnikarabic.ae/20240411/إعلام-أوكرانيا-في-أضعف-موقف-لها-منذ-بدء-الصراع-1087905356.html
إعلام: أوكرانيا في أضعف موقف لها منذ بدء الصراع
إعلام: أوكرانيا في أضعف موقف لها منذ بدء الصراع
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن أوكرانيا في موقفها الأكثر ضعفا منذ بداية الصراع مع روسيا. 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T20:41+0000
2024-04-11T20:41+0000
2024-04-11T20:41+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "وفقاً لمسؤولين غربيين مطلعين على الوضع، فإن النقص الحاد في الذخيرة والقوى العاملة على طول الجبهة التي يبلغ طولها 1200 كيلومتر، والثغرات في الدفاع الجوي، تشير إلى أن أوكرانيا أصبحت في موقفها الأكثر ضعفاً خلال أكثر من عامين من الصراع".وأشار المقال إلى أن الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وتقدم القوات المسلحة الروسية على خط المواجهة يثير مخاوف من أن قوات كييف على وشك الانهيار. وأكد المراقبون أن الأشهر المقبلة ستكون بمثابة اختبار صعب لأوكرانيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكريودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240411/بوتين-أعداء-روسيا-وضعوا-أنفسهم-في-الزاوية-عندما-رفضوا-التفاوض-معها-1087904126.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: أوكرانيا في أضعف موقف لها منذ بدء الصراع
أفادت وسائل إعلام غربية بأن أوكرانيا في موقفها الأكثر ضعفا منذ بداية الصراع مع روسيا.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "وفقاً لمسؤولين غربيين مطلعين على الوضع، فإن النقص الحاد في الذخيرة والقوى العاملة على طول الجبهة التي يبلغ طولها 1200 كيلومتر، والثغرات في الدفاع الجوي، تشير إلى أن أوكرانيا أصبحت في موقفها الأكثر ضعفاً خلال أكثر من عامين من الصراع".
وأشار المقال إلى أن الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وتقدم القوات المسلحة الروسية على خط المواجهة يثير مخاوف من أن قوات كييف على وشك الانهيار.
وأكد المراقبون أن الأشهر المقبلة ستكون بمثابة اختبار صعب لأوكرانيا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.