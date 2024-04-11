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https://sputnikarabic.ae/20240411/إعلام-أوكرانيا-في-أضعف-موقف-لها-منذ-بدء-الصراع-1087905356.html
إعلام: أوكرانيا في أضعف موقف لها منذ بدء الصراع
إعلام: أوكرانيا في أضعف موقف لها منذ بدء الصراع
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن أوكرانيا في موقفها الأكثر ضعفا منذ بداية الصراع مع روسيا. 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T20:41+0000
2024-04-11T20:41+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "وفقاً لمسؤولين غربيين مطلعين على الوضع، فإن النقص الحاد في الذخيرة والقوى العاملة على طول الجبهة التي يبلغ طولها 1200 كيلومتر، والثغرات في الدفاع الجوي، تشير إلى أن أوكرانيا أصبحت في موقفها الأكثر ضعفاً خلال أكثر من عامين من الصراع".وأشار المقال إلى أن الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وتقدم القوات المسلحة الروسية على خط المواجهة يثير مخاوف من أن قوات كييف على وشك الانهيار. وأكد المراقبون أن الأشهر المقبلة ستكون بمثابة اختبار صعب لأوكرانيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكريودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240411/بوتين-أعداء-روسيا-وضعوا-أنفسهم-في-الزاوية-عندما-رفضوا-التفاوض-معها-1087904126.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: أوكرانيا في أضعف موقف لها منذ بدء الصراع

20:41 GMT 11.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية بأن أوكرانيا في موقفها الأكثر ضعفا منذ بداية الصراع مع روسيا.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "وفقاً لمسؤولين غربيين مطلعين على الوضع، فإن النقص الحاد في الذخيرة والقوى العاملة على طول الجبهة التي يبلغ طولها 1200 كيلومتر، والثغرات في الدفاع الجوي، تشير إلى أن أوكرانيا أصبحت في موقفها الأكثر ضعفاً خلال أكثر من عامين من الصراع".
وأشار المقال إلى أن الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وتقدم القوات المسلحة الروسية على خط المواجهة يثير مخاوف من أن قوات كييف على وشك الانهيار.
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
بوتين: أعداء روسيا وضعوا أنفسهم في الزاوية عندما رفضوا التفاوض معها
19:25 GMT
وأكد المراقبون أن الأشهر المقبلة ستكون بمثابة اختبار صعب لأوكرانيا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكري
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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