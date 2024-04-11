بوتين: أعداء روسيا وضعوا أنفسهم في الزاوية عندما رفضوا التفاوض معها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الدول التي تمول الإرهاب تنتهك ميثاق الأمم المتحدة
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
الدراما التليفزيونية العربية ودورها في شهر رمضان المبارك
15:03 GMT
59 د
من الملعب
مبارة فاصلة بين الحكمة والرياضي ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:00 GMT
46 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:29 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبير: إسرائيل تغتال أبناء إسماعيل هنية للهروب من استحقاقات الهدنة
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
15:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: هناك دعم واحتضان للنازحين الجنوبيين في كل المناطق اللبنانية
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
16:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدراما التليفزيونية العربية ودورها في شهر رمضان المبارك
17:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240411/بوتين-أعداء-روسيا-وضعوا-أنفسهم-في-الزاوية-عندما-رفضوا-التفاوض-معها-1087904126.html
بوتين: أعداء روسيا وضعوا أنفسهم في الزاوية عندما رفضوا التفاوض معها
بوتين: أعداء روسيا وضعوا أنفسهم في الزاوية عندما رفضوا التفاوض معها
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن موسكو لم ترفض قط التوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، بل كانت تميل إلى القيام بذلك على وجه التحديد. 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T19:25+0000
2024-04-11T19:25+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084077382_0:115:3233:1934_1920x0_80_0_0_a7d4de49aa931e7f469f4216dc28bf8d.jpg
وقال الرئيس بوتين خلال محادثاته مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينو، في معرض تعليقه على الأوضاع في الساحة الأوكرانية: "لم نتخلَ أبدا عن الحل السلمي للنزاعات، علاوة على ذلك، كنا نميل إلى ذلك".وأكد بوتين أن موسكو تعارض فرض مخططات للتسوية الأوكرانية، لا علاقة لها بالواقع.وقال الرئيس بوتين: "مرة أخرى أريد التأكيد على أننا مع (المفاوضات بشأن التسوية السلمية)، ولكن ليس في شكل فرض علينا أي مخططات لا علاقة لها بالواقع".ووصف الرئيس بوتين الضربات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية بأنها منزوعة السلاح، ولها تأثير مباشر على المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.وأوضح الرئيس بوتين أن روسيا امتنعت عن شن هجمات على منشآت الطاقة الأوكرانية في الشتاء، لكنها اضطرت الآن للرد على هجمات كييف التي ضربت منشآت الطاقة الروسية.وقال الرئيس بوتين: "لقد لاحظنا سلسلة من الهجمات على منشآت الطاقة لدينا في الآونة الأخيرة، واضطررنا للرد، أريد أن أؤكد أنه حتى لأسباب إنسانية، لم ننفذ أي هجمات في الشتاء، أعني أننا لم نرغب في ترك المؤسسات الاجتماعية والمستشفيات وما إلى ذلك دون إمدادات الطاقة".وأضاف الرئيس بوتين: "لكن بعد سلسلة من الهجمات على منشآت الطاقة لدينا، اضطررنا للرد".وقال: "أعتقد أنهم، الجانب الآخر، وضعوا أنفسهم في الزاوية عندما رفضوا المفاوضات، على أمل هزيمة روسيا في ساحة المعركة، وإلحاق هزيمة استراتيجية بها. الآن يفهمون أن هذا (هزيمة روسيا) أمر مستحيل".
https://sputnikarabic.ae/20240411/مصدر-في-الدفاع-الروسية-يكشف-كيف-سينتهي-الهجوم-المضاد-الجديد-لزيلينسكي--1087902641.html
https://sputnikarabic.ae/20240411/مسيرة-روسية-تفتك-بمدرعة-برادلي-أمريكية-فيديو--1087898357.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0e/1084077382_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_5734f5ea475b72d22c757211259bc563.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

بوتين: أعداء روسيا وضعوا أنفسهم في الزاوية عندما رفضوا التفاوض معها

19:25 GMT 11.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورخطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن موسكو لم ترفض قط التوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، بل كانت تميل إلى القيام بذلك على وجه التحديد.
وقال الرئيس بوتين خلال محادثاته مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينو، في معرض تعليقه على الأوضاع في الساحة الأوكرانية: "لم نتخلَ أبدا عن الحل السلمي للنزاعات، علاوة على ذلك، كنا نميل إلى ذلك".
وأكد بوتين أن موسكو تعارض فرض مخططات للتسوية الأوكرانية، لا علاقة لها بالواقع.
وقال الرئيس بوتين: "مرة أخرى أريد التأكيد على أننا مع (المفاوضات بشأن التسوية السلمية)، ولكن ليس في شكل فرض علينا أي مخططات لا علاقة لها بالواقع".
ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر في الدفاع الروسية يكشف كيف سينتهي "الهجوم المضاد" الجديد لزيلينسكي
17:45 GMT
ووصف الرئيس بوتين الضربات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية بأنها منزوعة السلاح، ولها تأثير مباشر على المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.
وأكد الرئيس بوتين أن تصريحات الغرب بشأن سياسة روسيا العدوانية محض هراء، وإنهم يفعلون ذلك لتبرير نفقاتهم على الصراع في أوكرانيا.
وأوضح الرئيس بوتين أن روسيا امتنعت عن شن هجمات على منشآت الطاقة الأوكرانية في الشتاء، لكنها اضطرت الآن للرد على هجمات كييف التي ضربت منشآت الطاقة الروسية.
مسيرة روسية تفتك بمدرعة برادلي أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرة روسية تفتك بمدرعة "برادلي" أمريكية... فيديو
15:29 GMT
وقال الرئيس بوتين: "لقد لاحظنا سلسلة من الهجمات على منشآت الطاقة لدينا في الآونة الأخيرة، واضطررنا للرد، أريد أن أؤكد أنه حتى لأسباب إنسانية، لم ننفذ أي هجمات في الشتاء، أعني أننا لم نرغب في ترك المؤسسات الاجتماعية والمستشفيات وما إلى ذلك دون إمدادات الطاقة".
وأضاف الرئيس بوتين: "لكن بعد سلسلة من الهجمات على منشآت الطاقة لدينا، اضطررنا للرد".

ولفت بوتين إلى أن معارضي روسيا حصروا أنفسهم في الزاوية عندما رفضوا التفاوض معها، على أمل هزيمتها في ساحة المعركة.

وقال: "أعتقد أنهم، الجانب الآخر، وضعوا أنفسهم في الزاوية عندما رفضوا المفاوضات، على أمل هزيمة روسيا في ساحة المعركة، وإلحاق هزيمة استراتيجية بها. الآن يفهمون أن هذا (هزيمة روسيا) أمر مستحيل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:51 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... قائد القيادة المركزية الأمريكية يعقد سلسلة اجتماعات في تل أبيب18:37 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... ضغوط أمريكية على إسرائيل لإبرام اتفاق تبادل أسرىأمس, 17:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала