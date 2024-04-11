https://sputnikarabic.ae/20240411/بوتين-أعداء-روسيا-وضعوا-أنفسهم-في-الزاوية-عندما-رفضوا-التفاوض-معها-1087904126.html

بوتين: أعداء روسيا وضعوا أنفسهم في الزاوية عندما رفضوا التفاوض معها

بوتين: أعداء روسيا وضعوا أنفسهم في الزاوية عندما رفضوا التفاوض معها

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن موسكو لم ترفض قط التوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، بل كانت تميل إلى القيام بذلك على وجه التحديد. 11.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-11T19:25+0000

2024-04-11T19:25+0000

2024-04-11T19:25+0000

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وقال الرئيس بوتين خلال محادثاته مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينو، في معرض تعليقه على الأوضاع في الساحة الأوكرانية: "لم نتخلَ أبدا عن الحل السلمي للنزاعات، علاوة على ذلك، كنا نميل إلى ذلك".وأكد بوتين أن موسكو تعارض فرض مخططات للتسوية الأوكرانية، لا علاقة لها بالواقع.وقال الرئيس بوتين: "مرة أخرى أريد التأكيد على أننا مع (المفاوضات بشأن التسوية السلمية)، ولكن ليس في شكل فرض علينا أي مخططات لا علاقة لها بالواقع".ووصف الرئيس بوتين الضربات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية بأنها منزوعة السلاح، ولها تأثير مباشر على المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.وأوضح الرئيس بوتين أن روسيا امتنعت عن شن هجمات على منشآت الطاقة الأوكرانية في الشتاء، لكنها اضطرت الآن للرد على هجمات كييف التي ضربت منشآت الطاقة الروسية.وقال الرئيس بوتين: "لقد لاحظنا سلسلة من الهجمات على منشآت الطاقة لدينا في الآونة الأخيرة، واضطررنا للرد، أريد أن أؤكد أنه حتى لأسباب إنسانية، لم ننفذ أي هجمات في الشتاء، أعني أننا لم نرغب في ترك المؤسسات الاجتماعية والمستشفيات وما إلى ذلك دون إمدادات الطاقة".وأضاف الرئيس بوتين: "لكن بعد سلسلة من الهجمات على منشآت الطاقة لدينا، اضطررنا للرد".وقال: "أعتقد أنهم، الجانب الآخر، وضعوا أنفسهم في الزاوية عندما رفضوا المفاوضات، على أمل هزيمة روسيا في ساحة المعركة، وإلحاق هزيمة استراتيجية بها. الآن يفهمون أن هذا (هزيمة روسيا) أمر مستحيل".

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