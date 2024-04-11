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https://sputnikarabic.ae/20240411/الرئيس-الإيراني-مقتل-أبناء-إسماعيل-هنية-علامة-أخرى-على-وحشية-إسرائيل-1087896725.html
الرئيس الإيراني: مقتل أبناء إسماعيل هنية علامة أخرى على وحشية إسرائيل
الرئيس الإيراني: مقتل أبناء إسماعيل هنية علامة أخرى على وحشية إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن القصف الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل أبناء زعيم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إسماعيل هنية، يدل مرة أخرى على همجية... 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T14:19+0000
2024-04-11T14:19+0000
طوفان الأقصى
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
إيران
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وفي رسالة وجهها إلى هنية، أمس الأربعاء، قدّم رئيسي تعازيه في وفاة أبنائه الثلاثة وأطفالهم في وقت سابق في مخيم للاجئين في غزة، إثر غارة جوية إسرائيلية.وقال الرئيس الإيراني في رسالته: "مما لا شك فيه أن هذه الجريمة أوضحت نفسية هذا النظام المتوحشة القاتلة للأطفال".وتابع أن "النظام الإسرائيلي يواصل اللجوء إلى أي إجراء يراه ضروريا لإنقاذ نفسه من "مستنقع الانهيار"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.كما أدان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، تقاعس وصمت من يسمون المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، أمام الجرائم غير المسبوقة التي يرتكبها النظام الإسرائيلي في غزة.وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية وعدد من أحفاده قتلوا بقصف إسرائيلي على غزة.وفي وقت لاحق، قال هنية لوسائل إعلام عربية: "أبنائي ظلوا مع أبناء شعبنا في قطاع غزة ولم يبرحوا القطاع، كل أبناء شعبنا وكل عائلات سكان غزة دفعوا ثمنا باهظا من دماء أبنائهم وأنا واحد منهم".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 34 ألف قتيل وأكثر من 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20240410/لحظة-تلقي-إسماعيل-هنية-خبر-مقتل-أبنائه-وأحفاده-فيديو-1087874936.html
https://sputnikarabic.ae/20240410/مقتل-3-من-أبناء-إسماعيل-هنية-وعدد-من-أحفاده-بقصف-إسرائيلي-لسيارة-تقلهم---1087873609.html
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طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي
طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي

الرئيس الإيراني: مقتل أبناء إسماعيل هنية علامة أخرى على وحشية إسرائيل

14:19 GMT 11.04.2024
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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تابعنا عبر
أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن القصف الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل أبناء زعيم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إسماعيل هنية، يدل مرة أخرى على همجية النظام الإسرائيلي.
وفي رسالة وجهها إلى هنية، أمس الأربعاء، قدّم رئيسي تعازيه في وفاة أبنائه الثلاثة وأطفالهم في وقت سابق في مخيم للاجئين في غزة، إثر غارة جوية إسرائيلية.
وقال الرئيس الإيراني في رسالته: "مما لا شك فيه أن هذه الجريمة أوضحت نفسية هذا النظام المتوحشة القاتلة للأطفال".
وتابع أن "النظام الإسرائيلي يواصل اللجوء إلى أي إجراء يراه ضروريا لإنقاذ نفسه من "مستنقع الانهيار"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
مجتمع
لحظة تلقي إسماعيل هنية خبر مقتل أبنائه وأحفاده.... فيديو
أمس, 15:12 GMT
كما أدان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، تقاعس وصمت من يسمون المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، أمام الجرائم غير المسبوقة التي يرتكبها النظام الإسرائيلي في غزة.
وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية وعدد من أحفاده قتلوا بقصف إسرائيلي على غزة.
وفي وقت لاحق، قال هنية لوسائل إعلام عربية: "أبنائي ظلوا مع أبناء شعبنا في قطاع غزة ولم يبرحوا القطاع، كل أبناء شعبنا وكل عائلات سكان غزة دفعوا ثمنا باهظا من دماء أبنائهم وأنا واحد منهم".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
مقتل 3 من أبناء إسماعيل هنية وعدد من أحفاده بقصف إسرائيلي في غزة
أمس, 14:36 GMT
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 34 ألف قتيل وأكثر من 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
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