https://sputnikarabic.ae/20240411/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-تصريحات-البنتاغون-حول-ضرورة-هزيمة-روسيا-محفوفة-بالتصعيد-1087881908.html

السفير الروسي لدى واشنطن: تصريحات البنتاغون حول ضرورة هزيمة روسيا محفوفة بالتصعيد

السفير الروسي لدى واشنطن: تصريحات البنتاغون حول ضرورة هزيمة روسيا محفوفة بالتصعيد

سبوتنيك عربي

صرح السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، بأن يقول تصريحات مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" حول إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا إن الأمر، تحمل... 11.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-11T03:38+0000

2024-04-11T03:38+0000

2024-04-11T03:38+0000

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واشنطن- سبوتنيك. وقال أنطونوف: "تحتاج الإدارة الأمريكية إلى التخلي عن التصريحات غير المسؤولة التي تنطوي على مخاطر تصعيد لا يمكن التنبؤ به. من الواضح أن نظام (رئيس أوكرانيا فلاديمير) زيلينسكي يعاني من العذاب"، مشيرًا إلى أن المسؤولين الأمريكيين "يشجعون نظام كييف المجنون على ارتكاب جرائم جديدة".وأضاف أن "الانتصارات القوية للقوات المسلحة الروسية على الجبهة تؤكد أن الأميركيين خسروا في الحرب حتى آخر أوكراني، وفشلوا في محاولة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".وتابع أن "تصرفات القوات المسلحة الأوكرانية ضد السكان المدنيين تبدو مثيرة للسخرية بشكل خاص. هذه الحقائق هي تأكيد آخر على تورط القوات المسلحة الأمريكية في صراع يبعد آلاف الكيلومترات عن أمريكا".وعقدت، الأربعاء، جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي بمشاركة مساعدة وزير البنتاغون لشؤون الأمن الدولي سيليست فالاندر وقائد قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوروبا كريستوفر كافولي.وأشار فالاندر إلى أن القيادة الروسية بحاجة إلى "تلقين درس" فيما يتعلق بشبه جزيرة القرم.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي، الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ غير أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكدت روسيا على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن أي شحنة تتضمن أسلحة مرسلة إلى أوكرانيا، ستكون هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240406/مستشار-سابق-في-البنتاغون-يكشف-عن-سبب-عجز-الغرب-على-هزيمة-روسيا---1087758351.html

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