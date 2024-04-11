https://sputnikarabic.ae/20240411/بايدن-نتنياهو-يرتكب-خطأ-في-غزة-1087899124.html

بايدن: نتنياهو يرتكب "خطأ" في غزة

بايدن: نتنياهو يرتكب "خطأ" في غزة

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن نهج رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تجاه الحرب في غزة "خطأ". 11.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-11T15:57+0000

2024-04-11T15:57+0000

2024-04-11T15:57+0000

جو بايدن

بنيامين نتنياهو

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

حركة حماس

طوفان الأقصى

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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف في مقابلة له مع إحدى الشبكات الأمريكية: "أعتقد أن ما يفعله (نتنياهو) خطأ، أنا لا أتفق مع نهجه".وأشار أيضا إلى الغارة الأخيرة التي شنها جيش الدفاع الإسرائيلي، والتي أسفرت عن مقتل 7 من عمال المطبخ المركزي العالمي.وخلال المقابلة، كرر الرئيس الأمريكي دعوته لوقف إطلاق النار في غزة، وحث إسرائيل على السماح "خلال الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة بوصول كل المواد الغذائية والأدوية" إلى القطاع.وكانت علاقة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متقلبة منذ عقود، لكن هذه العلاقات تعرضت لتوتر خاص في الأشهر الأخيرة، مع استياء واشنطن من مواصلة إسرائيل الحرب في غزة، وسط شعور متزايد بأن نتنياهو لا يبذل ما يكفي لمعالجة المشكلة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت حركة "حماس" الفلسطينية هجوما صاروخيا واسع النطاق ضد إسرائيل واخترقت الحدود، وهاجمت الأحياء المدنية والقواعد العسكرية، ما أسفر عن مقتل قرابة 1200 شخص في إسرائيل، واختطاف حوالي 240 آخرين خلال الهجوم.في المقابل، شنّت إسرائيل ضربات انتقامية، وأمرت بفرض حصار كامل على غزة، وبدأت توغلا بريا في القطاع الفلسطيني بهدف معلن، هو القضاء على مقاتلي "حماس" وإنقاذ المحتجزين الإسرائيليين.وأسفرت الحرب الدائرة في قطاع غزة، عن مقتل أكثر من 33 ألف شخص، بحسب السلطات المحلية.

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