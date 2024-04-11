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https://sputnikarabic.ae/20240411/بايدن-نتنياهو-يرتكب-خطأ-في-غزة-1087899124.html
بايدن: نتنياهو يرتكب "خطأ" في غزة
بايدن: نتنياهو يرتكب "خطأ" في غزة
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن نهج رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تجاه الحرب في غزة "خطأ". 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T15:57+0000
2024-04-11T15:57+0000
جو بايدن
بنيامين نتنياهو
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
حركة حماس
طوفان الأقصى
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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف في مقابلة له مع إحدى الشبكات الأمريكية: "أعتقد أن ما يفعله (نتنياهو) خطأ، أنا لا أتفق مع نهجه".وأشار أيضا إلى الغارة الأخيرة التي شنها جيش الدفاع الإسرائيلي، والتي أسفرت عن مقتل 7 من عمال المطبخ المركزي العالمي.وخلال المقابلة، كرر الرئيس الأمريكي دعوته لوقف إطلاق النار في غزة، وحث إسرائيل على السماح "خلال الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة بوصول كل المواد الغذائية والأدوية" إلى القطاع.وكانت علاقة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متقلبة منذ عقود، لكن هذه العلاقات تعرضت لتوتر خاص في الأشهر الأخيرة، مع استياء واشنطن من مواصلة إسرائيل الحرب في غزة، وسط شعور متزايد بأن نتنياهو لا يبذل ما يكفي لمعالجة المشكلة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت حركة "حماس" الفلسطينية هجوما صاروخيا واسع النطاق ضد إسرائيل واخترقت الحدود، وهاجمت الأحياء المدنية والقواعد العسكرية، ما أسفر عن مقتل قرابة 1200 شخص في إسرائيل، واختطاف حوالي 240 آخرين خلال الهجوم.في المقابل، شنّت إسرائيل ضربات انتقامية، وأمرت بفرض حصار كامل على غزة، وبدأت توغلا بريا في القطاع الفلسطيني بهدف معلن، هو القضاء على مقاتلي "حماس" وإنقاذ المحتجزين الإسرائيليين.وأسفرت الحرب الدائرة في قطاع غزة، عن مقتل أكثر من 33 ألف شخص، بحسب السلطات المحلية.
https://sputnikarabic.ae/20240310/بايدن-يعلق-على-واقعة-الميكروفون-المفتوح-وتسريب-حديث-جانبي-له-بشأن-غزة-ونتنياهو-1086840972.html
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جو بايدن, بنيامين نتنياهو, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم
جو بايدن, بنيامين نتنياهو, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم

بايدن: نتنياهو يرتكب "خطأ" في غزة

15:57 GMT 11.04.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، جو بايدن
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، جو بايدن
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن نهج رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تجاه الحرب في غزة "خطأ".
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف في مقابلة له مع إحدى الشبكات الأمريكية: "أعتقد أن ما يفعله (نتنياهو) خطأ، أنا لا أتفق مع نهجه".
وأشار أيضا إلى الغارة الأخيرة التي شنها جيش الدفاع الإسرائيلي، والتي أسفرت عن مقتل 7 من عمال المطبخ المركزي العالمي.
وخلال المقابلة، كرر الرئيس الأمريكي دعوته لوقف إطلاق النار في غزة، وحث إسرائيل على السماح "خلال الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة بوصول كل المواد الغذائية والأدوية" إلى القطاع.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
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10 مارس, 08:32 GMT
وكانت علاقة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متقلبة منذ عقود، لكن هذه العلاقات تعرضت لتوتر خاص في الأشهر الأخيرة، مع استياء واشنطن من مواصلة إسرائيل الحرب في غزة، وسط شعور متزايد بأن نتنياهو لا يبذل ما يكفي لمعالجة المشكلة.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت حركة "حماس" الفلسطينية هجوما صاروخيا واسع النطاق ضد إسرائيل واخترقت الحدود، وهاجمت الأحياء المدنية والقواعد العسكرية، ما أسفر عن مقتل قرابة 1200 شخص في إسرائيل، واختطاف حوالي 240 آخرين خلال الهجوم.
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في المقابل، شنّت إسرائيل ضربات انتقامية، وأمرت بفرض حصار كامل على غزة، وبدأت توغلا بريا في القطاع الفلسطيني بهدف معلن، هو القضاء على مقاتلي "حماس" وإنقاذ المحتجزين الإسرائيليين.
وأسفرت الحرب الدائرة في قطاع غزة، عن مقتل أكثر من 33 ألف شخص، بحسب السلطات المحلية.
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