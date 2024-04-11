https://sputnikarabic.ae/20240411/تركيا-تدعو-إلى-مشاركة-جميع-الأطراف-في-مفاوضات-سويسرا-حول-أوكرانيا-1087884437.html

تركيا تدعو إلى مشاركة جميع الأطراف في مفاوضات سويسرا حول أوكرانيا

تركيا تدعو إلى مشاركة جميع الأطراف في مفاوضات سويسرا حول أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح مصدر في الإدارة الرئاسية التركية، اليوم الخميس، أن أنقرة تدعو إلى مشاركة جميع الأطراف في مفاوضات التسوية في أوكرانيا، وهو ما أكدته مرارًا وتكرارًا على... 11.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-11T07:45+0000

2024-04-11T07:45+0000

2024-04-11T07:47+0000

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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، عندما طُلب منه التعليق على التوقعات من قمة التسوية المقرر عقدها في سويسرا: "لتحقيق السلام المستدام ووقف إطلاق النار، مشاركة جميع الأطراف ضرورية. لقد عبرنا عن هذا الموقف مرارا وتكرارا على المستوى الرسمي، بما في ذلك السيد الرئيس (رجب طيب أردوغان)".وأشار وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس، إلى أنه لا يوجد بديل لمشاركة روسيا في الحل السلمي للصراع في أوكرانيا، ومن المستحيل عقد مؤتمر سلام من دونها.وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في شهر فبراير الماضي، بأن إمكانات سويسرا باعتبارها "وسيطًا نزيهًا" في حل النزاعات قد استنفدت نفسها بالنسبة لروسيا.وأضاف أن "فكرة مؤتمر السلام، التي روج لها المنظمون بقوة، غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأننا نتحدث عن خيار آخر للدفع بصيغة سلام غير قابلة للتطبيق ولا تأخذ في الاعتبار المصالح الروسية".وفي وقت سابق، صرح الكرملين أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي؛ والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة؛ وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية. وكما ذكر الكرملين، فإن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتحرك نحو الاتجاه السلمي، شريطة أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار؛ وجميع مطالب موسكو معروفة جيداً.وفي وقت سابق، اعترف زيلينسكي، في مقابلة مع قناة سي بي إس التلفزيونية الأمريكية، أنه ليست كل الدول ترغب في الذهاب إلى القمة بشأن أوكرانيا في سويسرا بسبب العلاقات مع روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20240330/زيلينسكي-يعلن-استعداده-للمفاوضات-دون-شرط-حدود-عام-1991-1087515443.html

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