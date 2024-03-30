https://sputnikarabic.ae/20240330/زيلينسكي-يعلن-استعداده-للمفاوضات-دون-شرط-حدود-عام-1991-1087515443.html

زيلينسكي يعلن "استعداده للمفاوضات" مع روسيا دون شرط حدود عام 1991

زيلينسكي يعلن "استعداده للمفاوضات" مع روسيا دون شرط حدود عام 1991

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وللمرة الأولى، أن مفاوضات السلام بين موسكو وكييف يمكن أن تبدأ حتى دون عودة أوكرانيا إلى حدود عام 1991، وتحدث عن حدود... 30.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-30T05:25+0000

2024-03-30T05:25+0000

2024-03-30T05:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال زيلينسكي إن "روسيا ستكون مستعدة للحوار إذا تمكنت أوكرانيا، من الوصول إلى حدود 2022"، أي ما قبل بدء العملية العسكرية الخاصة.وأضاف: "لن نحتاج إلى إخلاء جميع أراضينا بالوسائل العسكرية فقط".وكانت كييف قد ذكرت، في وقت سابق، أن بدء مفاوضات السلام أمر مستحيل حتى تغادر القوات الروسية "أراضي أوكرانيا" داخل حدود عام 1991.الجدير ذكره، أن موسكو قد أشارت مرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي، كما يدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت ذاته، يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.زيلينسكي: الجيش الأوكراني سيتراجع باستمرار إذا لم تقدم واشنطن لكييف المساعدة اللازمةوكما ذكر الكرملين، فإن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتحرك نحو الاتجاه السلمي، شريطة أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار، وجميع مطالب موسكو معروفة جيدًا.

https://sputnikarabic.ae/20240329/زيلينسكي-يعترف-بأن-واشنطن-غير-راضية-عن-هجمات-أوكرانيا-على-منشآت-الطاقة-الروسية-1087513224.html

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