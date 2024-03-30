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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240330/زيلينسكي-يعلن-استعداده-للمفاوضات-دون-شرط-حدود-عام-1991-1087515443.html
زيلينسكي يعلن "استعداده للمفاوضات" مع روسيا دون شرط حدود عام 1991
زيلينسكي يعلن "استعداده للمفاوضات" مع روسيا دون شرط حدود عام 1991
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وللمرة الأولى، أن مفاوضات السلام بين موسكو وكييف يمكن أن تبدأ حتى دون عودة أوكرانيا إلى حدود عام 1991، وتحدث عن حدود... 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T05:25+0000
2024-03-30T05:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال زيلينسكي إن "روسيا ستكون مستعدة للحوار إذا تمكنت أوكرانيا، من الوصول إلى حدود 2022"، أي ما قبل بدء العملية العسكرية الخاصة.وأضاف: "لن نحتاج إلى إخلاء جميع أراضينا بالوسائل العسكرية فقط".وكانت كييف قد ذكرت، في وقت سابق، أن بدء مفاوضات السلام أمر مستحيل حتى تغادر القوات الروسية "أراضي أوكرانيا" داخل حدود عام 1991.الجدير ذكره، أن موسكو قد أشارت مرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي، كما يدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت ذاته، يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.زيلينسكي: الجيش الأوكراني سيتراجع باستمرار إذا لم تقدم واشنطن لكييف المساعدة اللازمةوكما ذكر الكرملين، فإن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتحرك نحو الاتجاه السلمي، شريطة أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار، وجميع مطالب موسكو معروفة جيدًا.
https://sputnikarabic.ae/20240329/زيلينسكي-يعترف-بأن-واشنطن-غير-راضية-عن-هجمات-أوكرانيا-على-منشآت-الطاقة-الروسية-1087513224.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يعلن "استعداده للمفاوضات" مع روسيا دون شرط حدود عام 1991

05:25 GMT 30.03.2024 (تم التحديث: 05:47 GMT 30.03.2024)
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وللمرة الأولى، أن مفاوضات السلام بين موسكو وكييف يمكن أن تبدأ حتى دون عودة أوكرانيا إلى حدود عام 1991، وتحدث عن حدود عام 2022.
وقال زيلينسكي إن "روسيا ستكون مستعدة للحوار إذا تمكنت أوكرانيا، من الوصول إلى حدود 2022"، أي ما قبل بدء العملية العسكرية الخاصة.
وأضاف: "لن نحتاج إلى إخلاء جميع أراضينا بالوسائل العسكرية فقط".

موضحا في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز"، بالقول: "أنا متأكد، عندما يخسر (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) على ما استولى عليه، ابتداء من عام 2022، سيكون مستعدا للحوار".

وكانت كييف قد ذكرت، في وقت سابق، أن بدء مفاوضات السلام أمر مستحيل حتى تغادر القوات الروسية "أراضي أوكرانيا" داخل حدود عام 1991.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يعترف بأن واشنطن غير راضية عن هجمات أوكرانيا على منشآت الطاقة الروسية
أمس, 23:00 GMT
الجدير ذكره، أن موسكو قد أشارت مرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي، كما يدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت ذاته، يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.
زيلينسكي: الجيش الأوكراني سيتراجع باستمرار إذا لم تقدم واشنطن لكييف المساعدة اللازمة

وفي وقت سابق، صرح الكرملين أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.

وكما ذكر الكرملين، فإن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتحرك نحو الاتجاه السلمي، شريطة أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار، وجميع مطالب موسكو معروفة جيدًا.
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