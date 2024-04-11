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https://sputnikarabic.ae/20240411/روسيا-قريبا-سيكون-الموضوع-الوحيد-للاجتماعات-الدولية-بشأن-أوكرانيا-هو-استسلام-كييف-1087899570.html
روسيا: قريبا سيكون الموضوع الوحيد للاجتماعات الدولية بشأن أوكرانيا هو استسلام كييف
روسيا: قريبا سيكون الموضوع الوحيد للاجتماعات الدولية بشأن أوكرانيا هو استسلام كييف
سبوتنيك عربي
صرّح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن هناك تحول كبير في العمليات القتالية في أوكرانيا وحزم المساعدات الغربية الجديدة لن تكون قادرة على... 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T16:35+0000
2024-04-11T17:22+0000
روسيا
العالم
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وأكد نيبينزيا أن الموضوع الوحيد للاجتماعات الدولية بشأن أوكرانيا سيكون قريبا جدا هو الاستسلام غير المشروط لنظام كييف.وقال نيبينزيا: "محاولات رئيس نظام كييف للترويج لصيغه وعقد مؤتمرات قمة لدعم نظام كييف، لا تثير سوى الحيرة، وقريبا جدا سيكون الموضوع الوحيد لأي اجتماعات دولية بشأن أوكرانيا هو الاستسلام غير المشروط لنظام كييف. أنصحكم جميعًا بالاستعداد لذلك مسبقًا.وأوضح نيبينزيا أن روسيا ستثير موضوع قصف الجيش الأوكراني لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 نيسان/أبريل، وتنتظر تقييمًا عادلًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقال نيبينزيا: "سنناقش هذا الموضوع بشكل منفصل خلال اجتماع خاص في 15 نيسان/أبريل. ونأمل من قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي يتواجد موظفوها في المحطة ويمكنهم شخصيا معاينة الاستفزازات الأوكرانية، تقديم تقييما عادلًا لما يحدث".وأضاف نيبينزيا: "بالنسبة للضربات الواسعة، التي شنتها أسلحة عالية الدقة على منشآت مجمع الوقود والطاقة الأوكراني، فهي رد على محاولات نظام كييف إلحاق الضرر بمنشآت صناعة النفط والغاز والطاقة الروسية".ولفت نيبينزيا إلى أن روسيا تفي بالكامل بالتزاماتها بموجب معاهدة الفضاء الخارجي، التي تحظر نشر أسلحة في الفضاء الخارجي.وقال نيبينزيا: "ليس صحيحًا القول بأن المجتمع الدولي لا يعمل على هذه القضية. فمنذ اعتماد معاهدة الفضاء الخارجي في عام 1967، يوجد حظر واضح على الدول المشاركة لنشر أسلحة الدمار الشامل في الفضاء الخارجي. وروسيا تفي بالكامل بالتزاماتها بموجب هذه المعاهدة".
https://sputnikarabic.ae/20240411/روسيا-هجمات-كييف-على-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-تشكل-خطرا-على-أوروبا-1087896571.html
https://sputnikarabic.ae/20240411/غروسي-الهجمات-الأخيرة-على-محطة-زابوروجيه-النووية-زادت--من-خطر-وقوع-حادث-نووي-1087902066.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

روسيا: قريبا سيكون الموضوع الوحيد للاجتماعات الدولية بشأن أوكرانيا هو استسلام كييف

16:35 GMT 11.04.2024 (تم التحديث: 17:22 GMT 11.04.2024)
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مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
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صرّح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن هناك تحول كبير في العمليات القتالية في أوكرانيا وحزم المساعدات الغربية الجديدة لن تكون قادرة على تغيير هذا الاتجاه.
وأكد نيبينزيا أن الموضوع الوحيد للاجتماعات الدولية بشأن أوكرانيا سيكون قريبا جدا هو الاستسلام غير المشروط لنظام كييف.
وقال نيبينزيا: "محاولات رئيس نظام كييف للترويج لصيغه وعقد مؤتمرات قمة لدعم نظام كييف، لا تثير سوى الحيرة، وقريبا جدا سيكون الموضوع الوحيد لأي اجتماعات دولية بشأن أوكرانيا هو الاستسلام غير المشروط لنظام كييف. أنصحكم جميعًا بالاستعداد لذلك مسبقًا.
محطة زابوروجيه النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
روسيا: هجمات كييف على محطة زابوروجيه للطاقة النووية تشكل خطرا على أوروبا
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وأوضح نيبينزيا أن روسيا ستثير موضوع قصف الجيش الأوكراني لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 نيسان/أبريل، وتنتظر تقييمًا عادلًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال نيبينزيا: "سنناقش هذا الموضوع بشكل منفصل خلال اجتماع خاص في 15 نيسان/أبريل. ونأمل من قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي يتواجد موظفوها في المحطة ويمكنهم شخصيا معاينة الاستفزازات الأوكرانية، تقديم تقييما عادلًا لما يحدث".
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
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وأضاف نيبينزيا: "بالنسبة للضربات الواسعة، التي شنتها أسلحة عالية الدقة على منشآت مجمع الوقود والطاقة الأوكراني، فهي رد على محاولات نظام كييف إلحاق الضرر بمنشآت صناعة النفط والغاز والطاقة الروسية".
ولفت نيبينزيا إلى أن روسيا تفي بالكامل بالتزاماتها بموجب معاهدة الفضاء الخارجي، التي تحظر نشر أسلحة في الفضاء الخارجي.
وقال نيبينزيا: "ليس صحيحًا القول بأن المجتمع الدولي لا يعمل على هذه القضية. فمنذ اعتماد معاهدة الفضاء الخارجي في عام 1967، يوجد حظر واضح على الدول المشاركة لنشر أسلحة الدمار الشامل في الفضاء الخارجي. وروسيا تفي بالكامل بالتزاماتها بموجب هذه المعاهدة".

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