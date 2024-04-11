https://sputnikarabic.ae/20240411/مصدر-في-الدفاع-الروسية-يكشف-كيف-سينتهي-الهجوم-المضاد-الجديد-لزيلينسكي--1087902641.html
مصدر في الدفاع الروسية يكشف كيف سينتهي "الهجوم المضاد" الجديد لزيلينسكي
مصدر في الدفاع الروسية يكشف كيف سينتهي "الهجوم المضاد" الجديد لزيلينسكي
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية بأن الهجوم المضاد الجديد سينتهي بكارثة كاملة لأوكرانيا تتمثل في الهزيمة النهائية للقوات المسلحة الأوكرانية. 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T17:45+0000
2024-04-11T17:45+0000
2024-04-11T17:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وذكر المصدر أن نتيجة تنفيذ خطة زيلينسكي السابقة للهجوم المضاد في عام 2023، والتي وصفها بأنها "غير ناجحة جدًا"، هي مقتل وإصابة أكثر من 166 ألفًا من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، فضلاً عن خسارة 789 دبابة و2.4 ألف مركبة مدرعة أخرى و132 طائرة.ووفقا له، "في ظل غياب الأشخاص في أوكرانيا لم يعد هنالك من هو مستعد لتطوير جنون زيلينسكي أكثر، وكييف ستسد النقص في قواتها "بجثث جديدة" عبر الترويج لقانون التعبئة العامة".وتابع المصدر أنه وفي الوقت نفسه، يضع زيلينسكي مسؤولية تزويد مئات الآلاف من المجندين بالأسلحة اللازمة بالكامل على عاتق الغرب.وأشار المصدر إلى أن تنفيذ خطة زيلينسكي الجديدة للهجوم المضاد "سينتهي بكارثة كاملة لأوكرانيا مع الهزيمة النهائية للقوات المسلحة الأوكرانية وبداية الطريق إلى السلام بشروط روسية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكريودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مصدر في الدفاع الروسية يكشف كيف سينتهي "الهجوم المضاد" الجديد لزيلينسكي
أفاد مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية بأن الهجوم المضاد الجديد سينتهي بكارثة كاملة لأوكرانيا تتمثل في الهزيمة النهائية للقوات المسلحة الأوكرانية.
وذكر المصدر أن نتيجة تنفيذ خطة زيلينسكي السابقة للهجوم المضاد في عام 2023، والتي وصفها بأنها "غير ناجحة جدًا"، هي مقتل وإصابة أكثر من 166 ألفًا من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، فضلاً عن خسارة 789 دبابة و2.4 ألف مركبة مدرعة أخرى و132 طائرة.
ووفقا له، "في ظل غياب الأشخاص في أوكرانيا لم يعد هنالك من هو مستعد لتطوير جنون زيلينسكي أكثر، وكييف ستسد النقص في قواتها "بجثث جديدة" عبر الترويج لقانون التعبئة العامة".
وتابع المصدر أنه وفي الوقت نفسه، يضع زيلينسكي مسؤولية تزويد مئات الآلاف من المجندين بالأسلحة اللازمة بالكامل على عاتق الغرب.
وأضاف المصدر أن الغرب قدم كل شيء ولم يتبق إلا تجريد قواته من ملابسهم.
وأشار المصدر إلى أن تنفيذ خطة زيلينسكي الجديدة للهجوم المضاد "سينتهي بكارثة كاملة لأوكرانيا مع الهزيمة النهائية للقوات المسلحة الأوكرانية وبداية الطريق إلى السلام بشروط روسية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.