https://sputnikarabic.ae/20240411/قائد-القيادة-المركزية-الأمريكية-يصل-إلى-تل-أبيب-استعدادا-لمواجهة-تهديدات-إيرانية-1087886528.html

قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إلى تل أبيب استعدادا لمواجهة تهديدات إيرانية

قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إلى تل أبيب استعدادا لمواجهة تهديدات إيرانية

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة إسرائيلية، بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال إريك كوريلا، وصل اليوم الخميس إلى تل أبيب، لبحث الاستعدادات والردود المحتملة من إيران أو... 11.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-11T09:21+0000

2024-04-11T09:21+0000

2024-04-11T09:43+0000

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إسرائيل

العالم

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وقالت الصحيفة: "في ظل التوترات المتصاعدة مع إيران، وصل الجنرال إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتاكوم)، إلى تل أبيب اليوم الخميس، لعقد سلسلة من الاجتماعات الرامية إلى تعزيز التنسيق الأمريكي الإسرائيلي".وأوضح موقع"i24news"، أن "الاجتماعات التي يعتزم كوريلا، عقدها مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي (هرتسي هاليفي) ووزير الأمن القومي (إيتمار بن غفير)، تركز على الاستعداد المشترك لهجوم إيراني باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة على أهداف في إسرائيل".وفي وقت سابق، ذكرت وسيلة إعلامية أمريكية أن "هجوما صاروخيا كبيرا على إسرائيل من قبل إيران أو حلفائها، ربما باستخدام صواريخ عالية الدقة، أمر لا مفر منه، ويمكن أن يحدث في الأيام المقبلة".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين الماضي، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.رئاسة أركان الجيش الإيراني: إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا جراء هجومها على قنصليتنا في دمشقمن جهته، عقد المجلس الأعلى للأمن الإيراني، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.وأكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده استدعت القائم بأعمال السفارة السويسرية لديها للتأكيد على مسؤولية الولايات المتحدة في الهجوم على مبنى قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق.خامنئي يغرد بالعبرية ويتوعد إسرائيل بالندم

https://sputnikarabic.ae/20240411/وزير-الخارجية-الأمريكي-يؤكد-أن-بلاده-ستقف-مع-إسرائيل-ضد-أي-تهديدات-من-إيران-ووكلائها-1087881501.html

https://sputnikarabic.ae/20240411/إعلام-هجوم-صاروخي-إيراني-كبير-على-إسرائيل-أمر-لا-مفر-منه-1087882473.html

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