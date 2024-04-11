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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240411/مسيرة-روسية-تفتك-بمدرعة-برادلي-أمريكية-فيديو--1087898357.html
مسيرة روسية تفتك بمدرعة "برادلي" أمريكية... فيديو
مسيرة روسية تفتك بمدرعة "برادلي" أمريكية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو، يظهر فيه قيام مسيرة روسية بتدمير مدرعة "برادلي" أمريكية الصنع. 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T15:29+0000
2024-04-11T15:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ووفقا للدفاع الروسية، فإن مشغلي الطائرات الروسية من قوات مجموعة "المركز" قاموا بتدمير مركبة قتال مشاة أمريكية أخرى من طراز "برادلي" على اتجاه أفدييفكا.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي شن ضربة واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة على منشآت مجمع الوقود والطاقة الأوكرانية ليلاً، وقد حققت الضربة أهدافها.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات."ميستا-إس" يستهدف مواقع أوكرانية عسكرية في مناطق متاخمة لمقاطعة بيلغورود... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240411/ميستا-إس-يستهدف-مواقع-أوكرانية-عسكرية-في-مناطق-متاخمة-لمقاطعة-بيلغورود-فيديو-1087897437.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مسيرة روسية تفتك بمدرعة "برادلي" أمريكية... فيديو

15:29 GMT 11.04.2024
© Photo / Russian Ministry of Defenseمسيرة روسية تفتك بمدرعة "برادلي" أمريكية
مسيرة روسية تفتك بمدرعة برادلي أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
© Photo / Russian Ministry of Defense
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو، يظهر فيه قيام مسيرة روسية بتدمير مدرعة "برادلي" أمريكية الصنع.
ووفقا للدفاع الروسية، فإن مشغلي الطائرات الروسية من قوات مجموعة "المركز" قاموا بتدمير مركبة قتال مشاة أمريكية أخرى من طراز "برادلي" على اتجاه أفدييفكا.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي شن ضربة واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة على منشآت مجمع الوقود والطاقة الأوكرانية ليلاً، وقد حققت الضربة أهدافها.
مدافع هاوتزر مستا - إس خلال المنوارات العسكرية في حقل مولينو في منطقة نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"مستا-إس" يستهدف مواقع أوكرانية عسكرية في مناطق متاخمة لمقاطعة بيلغورود... فيديو
15:02 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
"ميستا-إس" يستهدف مواقع أوكرانية عسكرية في مناطق متاخمة لمقاطعة بيلغورود... فيديو
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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