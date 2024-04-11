https://sputnikarabic.ae/20240411/مسيرة-روسية-تفتك-بمدرعة-برادلي-أمريكية-فيديو--1087898357.html
مسيرة روسية تفتك بمدرعة "برادلي" أمريكية... فيديو
مسيرة روسية تفتك بمدرعة "برادلي" أمريكية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو، يظهر فيه قيام مسيرة روسية بتدمير مدرعة "برادلي" أمريكية الصنع. 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T15:29+0000
2024-04-11T15:29+0000
2024-04-11T15:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ووفقا للدفاع الروسية، فإن مشغلي الطائرات الروسية من قوات مجموعة "المركز" قاموا بتدمير مركبة قتال مشاة أمريكية أخرى من طراز "برادلي" على اتجاه أفدييفكا.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي شن ضربة واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة على منشآت مجمع الوقود والطاقة الأوكرانية ليلاً، وقد حققت الضربة أهدافها.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات."ميستا-إس" يستهدف مواقع أوكرانية عسكرية في مناطق متاخمة لمقاطعة بيلغورود... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240411/ميستا-إس-يستهدف-مواقع-أوكرانية-عسكرية-في-مناطق-متاخمة-لمقاطعة-بيلغورود-فيديو-1087897437.html
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روسيا, رصد عسكري
مسيرة روسية تفتك بمدرعة "برادلي" أمريكية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو، يظهر فيه قيام مسيرة روسية بتدمير مدرعة "برادلي" أمريكية الصنع.
ووفقا للدفاع الروسية، فإن مشغلي الطائرات الروسية من قوات مجموعة "المركز" قاموا بتدمير مركبة قتال مشاة أمريكية أخرى من طراز "برادلي" على اتجاه أفدييفكا.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي شن ضربة واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة على منشآت مجمع الوقود والطاقة الأوكرانية ليلاً، وقد حققت الضربة أهدافها.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.