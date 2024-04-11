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https://sputnikarabic.ae/20240411/نائب-أوكراني-سيتم-تدمير-أوكرانيا-إذا-لم-يتم-تعبئة-النساء-1087898878.html
نائب أوكراني: سيتم تدمير أوكرانيا إذا لم يتم تعبئة النساء
نائب أوكراني: سيتم تدمير أوكرانيا إذا لم يتم تعبئة النساء
سبوتنيك عربي
أفادت النائبة في البرلمان الأوكراني، ماريانا بيزوغلايا، بأن أوكرانيا سيتم تدميرها إذا لم تتم تعبئة النساء. 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T15:53+0000
2024-04-11T15:53+0000
أخبار أوكرانيا
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وقالت بيزوغلايا: "أنا أؤيد ذلك. هذه حقائق. إما أن نصل إلى هذا أو ندمر. لا يوجد نوعان من الناس في الدستور".وأضافت: "نحن نتحدث أيضا عن حقيقة أن جميع الشباب يجب أن يخضعوا للتدريب العسكري".وعلقت النائبة على مسألة المساواة بين الجنسين التي أثارتها مستشارة قائد القوات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية، أوكسانا غريغورييفا، التي أشارت في مقابلة مع صحيفة "التايمز" إلى أن أوكرانيا "يجب أن تتبنى سياسة تجنيد النساء للخدمة العسكرية على النموذج الإسرائيلي".ووفقا لها، يجب على البلاد الاستعداد لحقيقة أنه في السنوات المقبلة، ينبغي أيضا إدراج النساء في التعبئة في البلاد.واعتمد مجلس البرلمان الأوكراني (الرادا) اليوم قانونًا فاضحًا بشأن التعبئة، إذ أنه يشدد بشكل كبير إجراءات تجديد القوات المسلحة الأوكرانية ويفرض عددًا من القيود على الرجال الأوكرانيين.وتخضع أوكرانيا للأحكام العرفية منذ 24 فبراير/شباط 2022. وفي اليوم التالي، وقّع زيلينسكي على مرسوم التعبئة العامة. يُمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد أثناء الأحكام العرفية.
https://sputnikarabic.ae/20240411/مسيرة-روسية-تفتك-بمدرعة-برادلي-أمريكية-فيديو--1087898357.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار أوكرانيا, العالم

نائب أوكراني: سيتم تدمير أوكرانيا إذا لم يتم تعبئة النساء

15:53 GMT 11.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أفادت النائبة في البرلمان الأوكراني، ماريانا بيزوغلايا، بأن أوكرانيا سيتم تدميرها إذا لم تتم تعبئة النساء.
وقالت بيزوغلايا: "أنا أؤيد ذلك. هذه حقائق. إما أن نصل إلى هذا أو ندمر. لا يوجد نوعان من الناس في الدستور".
وأضافت: "نحن نتحدث أيضا عن حقيقة أن جميع الشباب يجب أن يخضعوا للتدريب العسكري".
وعلقت النائبة على مسألة المساواة بين الجنسين التي أثارتها مستشارة قائد القوات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية، أوكسانا غريغورييفا، التي أشارت في مقابلة مع صحيفة "التايمز" إلى أن أوكرانيا "يجب أن تتبنى سياسة تجنيد النساء للخدمة العسكرية على النموذج الإسرائيلي".
مسيرة روسية تفتك بمدرعة برادلي أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
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مسيرة روسية تفتك بمدرعة "برادلي" أمريكية... فيديو
15:29 GMT
ووفقا لها، يجب على البلاد الاستعداد لحقيقة أنه في السنوات المقبلة، ينبغي أيضا إدراج النساء في التعبئة في البلاد.
واعتمد مجلس البرلمان الأوكراني (الرادا) اليوم قانونًا فاضحًا بشأن التعبئة، إذ أنه يشدد بشكل كبير إجراءات تجديد القوات المسلحة الأوكرانية ويفرض عددًا من القيود على الرجال الأوكرانيين.
وتخضع أوكرانيا للأحكام العرفية منذ 24 فبراير/شباط 2022. وفي اليوم التالي، وقّع زيلينسكي على مرسوم التعبئة العامة. يُمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد أثناء الأحكام العرفية.
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