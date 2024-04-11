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هيئة الفضاء الروسية: إجراء تجربة إطلاق الصاروخ "أنغارا – آ5" من قاعدة "فوستوشني"
هيئة الفضاء الروسية: إجراء تجربة إطلاق الصاروخ "أنغارا – آ5" من قاعدة "فوستوشني"
سبوتنيك عربي
أعلنت مؤسسة الفضاء الحكومية الروسية "روسكوسموس"، اليوم الخميس، أن اللجنة الحكومية الروسية سوف تسمح بإجراء محاولة ثالثة لإطلاق صاروخ "أنغارا- آ5"من قاعدة... 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T01:48+0000
2024-04-11T01:48+0000
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قاعدة فوستوشني الفضائية، روسيا - سبوتنيك. وقال متحدث باسم "روسكوسموس" في تصريحات صحفية: "اليوم في قاعدة فوستوشني الفضائية، تمت الموافقة على إعادة التزود بالوقود وإطلاق أول صاروخ فضائي من طراز "أنغارا- آ5" بقرار من اللجنة الحكومية".وأضاف أن "بداية مركبة الإطلاق لـ"أنغارا -آ5" مع المرحلة العليا لمركبة "أوروين" التي تحمل حمولة الاختبار، سوف تكون يوم 11 نيسان/أبريل الساعة 12:00 بتوقيت موسكو من منصة الإطلاق "آيه1".وقالت روسكوسموس يوم الثلاثاء إن الإطلاق الأول للصاروخ الفضائي "أنغارا -آ5" من قاعدة فوستوشني، المقرر في 09:00 بتوقيت غرينتش، تأجل إلى الأربعاء بسبب فشل في نظام ملء خزان الأكسدة المركزي.وقال رئيس "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، إن المحاولة الثانية لإطلاق الصاروخ يوم الأربعاء أُلغيت أيضًا وتأجلت لمدة 24 ساعة على الأقل بسبب فشل في نظام التحكم في إطلاق المحرك.
https://sputnikarabic.ae/20240219/روسكوسموس-تخطط-لإطلاق-أكثر-من-40-صاروخا-إلى-الفضاء-في-2024-1086211058.html
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روسكوسموس, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسكوسموس, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

هيئة الفضاء الروسية: إجراء تجربة إطلاق الصاروخ "أنغارا – آ5" من قاعدة "فوستوشني"

01:48 GMT 11.04.2024
© Sputnik . Alexei Filippov / الانتقال إلى بنك الصورأعلن مدير البث التلفزيوني لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" عن حدوث عطل للصاروخ الحامل "سويوز إم إس -10" الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية.
أعلن مدير البث التلفزيوني لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس عن حدوث عطل للصاروخ الحامل سويوز إم إس -10 الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
© Sputnik . Alexei Filippov
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أعلنت مؤسسة الفضاء الحكومية الروسية "روسكوسموس"، اليوم الخميس، أن اللجنة الحكومية الروسية سوف تسمح بإجراء محاولة ثالثة لإطلاق صاروخ "أنغارا- آ5"من قاعدة فوستوشني الفضائية اليوم الساعة 12:00 ظهرًا. بتوقيت موسكو (09:00 بتوقيت غرينتش)، وذلك بعد إلغاء تجربة الإطلاق يومي 9 و10 نيسان/أبريل.
قاعدة فوستوشني الفضائية، روسيا - سبوتنيك. وقال متحدث باسم "روسكوسموس" في تصريحات صحفية: "اليوم في قاعدة فوستوشني الفضائية، تمت الموافقة على إعادة التزود بالوقود وإطلاق أول صاروخ فضائي من طراز "أنغارا- آ5" بقرار من اللجنة الحكومية".
أعلن مدير البث التلفزيوني لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس عن حدوث عطل للصاروخ الحامل سويوز إم إس -10 الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
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وأضاف أن "بداية مركبة الإطلاق لـ"أنغارا -آ5" مع المرحلة العليا لمركبة "أوروين" التي تحمل حمولة الاختبار، سوف تكون يوم 11 نيسان/أبريل الساعة 12:00 بتوقيت موسكو من منصة الإطلاق "آيه1".
وقالت روسكوسموس يوم الثلاثاء إن الإطلاق الأول للصاروخ الفضائي "أنغارا -آ5" من قاعدة فوستوشني، المقرر في 09:00 بتوقيت غرينتش، تأجل إلى الأربعاء بسبب فشل في نظام ملء خزان الأكسدة المركزي.
وقال رئيس "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، إن المحاولة الثانية لإطلاق الصاروخ يوم الأربعاء أُلغيت أيضًا وتأجلت لمدة 24 ساعة على الأقل بسبب فشل في نظام التحكم في إطلاق المحرك.
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