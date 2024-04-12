https://sputnikarabic.ae/20240412/إعلام-أمريكا-ليس-لديها-خطة-بديلة-لمساعدة-أوكرانيا-1087909518.html
إعلام: أمريكا ليس لديها خطة بديلة "لمساعدة" أوكرانيا
إعلام: أمريكا ليس لديها خطة بديلة "لمساعدة" أوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، أنه ليس لدى واشنطن "خطة بديلة لمساعدة" أوكرانيا، باستثناء الشريحة البالغة قيمتها 60 مليار دولار، والتي منعها الكونغرس (السلطة... 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T05:13+0000
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2024-04-12T05:13+0000
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ونقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أجمعا القول إن "الولايات المتحدة ليس لديها خطة بديلة لمساعدة أوكرانيا، باستثناء 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية، والتي لا تزال مجمدة في الكونغرس".وأوضح مسؤول أمريكي، لم يذكر اسمه، إنه يتعين على الزعماء الأوروبيين التوقف عن المماطلة والبدء في استخدام الأرباح من الأصول الروسية المجمدة "لمساعدة كييف".وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استنفدت الإدارة الأمريكية إمكانية تقديم أسلحة لأوكرانيا، وتم تسليم حزمة مساعدات واحدة فقط بقيمة 300 مليون دولار هذا العام، وينتظر طلب البيت الأبيض موافقة الكونغرس لتقديم 60 مليار دولار لنظام كييف.وقد يحاولون إجباره على الاستقالة من منصبه إذا تم التصويت على مشروع القانون، وتلمح الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب إلى استعدادها لدعم رئيس مجلس النواب في هذه الحالة.
https://sputnikarabic.ae/20240411/إعلام-أوكرانيا-في-أضعف-موقف-لها-منذ-بدء-الصراع-1087905356.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إعلام: أمريكا ليس لديها خطة بديلة "لمساعدة" أوكرانيا
كشفت وسائل إعلام أمريكية، أنه ليس لدى واشنطن "خطة بديلة لمساعدة" أوكرانيا، باستثناء الشريحة البالغة قيمتها 60 مليار دولار، والتي منعها الكونغرس (السلطة التشريعية).
ونقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أجمعا القول إن "الولايات المتحدة ليس لديها خطة بديلة لمساعدة أوكرانيا، باستثناء 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية، والتي لا تزال مجمدة في الكونغرس".
وأشارا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تشعر بالإحباط بشكل متزايد من كل من الجمهوريين في الكونغرس والحلفاء الأوروبيين، مع تزايد المخاوف من أن القوات الروسية يمكن أن تحقق مكاسب كبيرة، في الأسابيع المقبلة.
وأوضح مسؤول أمريكي، لم يذكر اسمه، إنه يتعين على الزعماء الأوروبيين التوقف عن المماطلة والبدء في استخدام الأرباح من الأصول الروسية المجمدة "لمساعدة كييف".
وفي الوقت ذاته، أضاف مسؤول آخر لـ"بلومبرغ"، أن أوروبا يجب أن تستجيب بشكل عاجل لطلب أوكرانيا، لتزويدها بأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" من احتياطياتها الخاصة.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استنفدت الإدارة الأمريكية إمكانية تقديم أسلحة لأوكرانيا، وتم تسليم حزمة مساعدات واحدة فقط بقيمة 300 مليون دولار هذا العام، وينتظر طلب البيت الأبيض موافقة الكونغرس لتقديم 60 مليار دولار لنظام كييف.
وأعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، في وقت سابق، عن أمله في أن يتمكن المشرعون من البدء في النظر في مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا، عند عودتهم من العطلة في أبريل/ نيسان الجاري، ومع ذلك، فقد يتعرض جونسون، للتهديد من قبل زملائه الجمهوريين غير الراضين عن دعم كييف.
وقد يحاولون إجباره على الاستقالة من منصبه إذا تم التصويت على مشروع القانون، وتلمح الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب إلى استعدادها لدعم رئيس مجلس النواب في هذه الحالة.