https://sputnikarabic.ae/20240412/إعلام-أمريكا-ليس-لديها-خطة-بديلة-لمساعدة-أوكرانيا-1087909518.html

إعلام: أمريكا ليس لديها خطة بديلة "لمساعدة" أوكرانيا

إعلام: أمريكا ليس لديها خطة بديلة "لمساعدة" أوكرانيا

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أنه ليس لدى واشنطن "خطة بديلة لمساعدة" أوكرانيا، باستثناء الشريحة البالغة قيمتها 60 مليار دولار، والتي منعها الكونغرس (السلطة... 12.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-12T05:13+0000

2024-04-12T05:13+0000

2024-04-12T05:13+0000

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ونقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أجمعا القول إن "الولايات المتحدة ليس لديها خطة بديلة لمساعدة أوكرانيا، باستثناء 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية، والتي لا تزال مجمدة في الكونغرس".وأوضح مسؤول أمريكي، لم يذكر اسمه، إنه يتعين على الزعماء الأوروبيين التوقف عن المماطلة والبدء في استخدام الأرباح من الأصول الروسية المجمدة "لمساعدة كييف".وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استنفدت الإدارة الأمريكية إمكانية تقديم أسلحة لأوكرانيا، وتم تسليم حزمة مساعدات واحدة فقط بقيمة 300 مليون دولار هذا العام، وينتظر طلب البيت الأبيض موافقة الكونغرس لتقديم 60 مليار دولار لنظام كييف.وقد يحاولون إجباره على الاستقالة من منصبه إذا تم التصويت على مشروع القانون، وتلمح الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب إلى استعدادها لدعم رئيس مجلس النواب في هذه الحالة.

https://sputnikarabic.ae/20240411/إعلام-أوكرانيا-في-أضعف-موقف-لها-منذ-بدء-الصراع-1087905356.html

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