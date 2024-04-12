https://sputnikarabic.ae/20240412/الدفاع-الروسية-تدمير-5-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-منطقتي-روستوف-وبيلغورود-1087909162.html
الدفاع الروسية: تدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقتي روستوف وبيلغورود
الدفاع الروسية: تدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقتي روستوف وبيلغورود
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم تدمير خمس طائرات بدون طيار أوكرانية فوق منطقتي روستوف وبيلغورود. 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T04:28+0000
2024-04-12T04:28+0000
2024-04-12T04:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
طائرة مسيرة
طائرة مسيرة انتحارية
روسيا
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موسكو، 12 أبريل - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال ليلة 12 أبريل/ نيسان، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار من نوع الطائرات ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".جدير بالذكر أن أوكرانيا شنت هجومًا مضادًا، بدأ في يونيو/ حزيران عام 2023، لكنه لم يحقق أي من الأهداف، التي كانت كييف تسعى إليها.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240411/بوتين-أعداء-روسيا-وضعوا-أنفسهم-في-الزاوية-عندما-رفضوا-التفاوض-معها-1087904126.html
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أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة, طائرة مسيرة انتحارية, روسيا
أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة, طائرة مسيرة انتحارية, روسيا
الدفاع الروسية: تدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقتي روستوف وبيلغورود
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم تدمير خمس طائرات بدون طيار أوكرانية فوق منطقتي روستوف وبيلغورود.
موسكو، 12 أبريل - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال ليلة 12 أبريل/ نيسان، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار من نوع الطائرات ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية
".
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة أربع طائرات بدون طيار أوكرانية فوق أراضي منطقة روستوف وواحدة فوق أراضي منطقة بيلغورود".
جدير بالذكر أن أوكرانيا شنت هجومًا مضادًا، بدأ في يونيو/ حزيران عام 2023، لكنه لم يحقق أي من الأهداف، التي كانت كييف تسعى إليها.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس، من قبل نظام كييف.