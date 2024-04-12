https://sputnikarabic.ae/20240412/القوات-الروسية-تأسر-21-جنديا-أوكرانيا-1087918202.html

القوات الروسية تأسر 21 جنديا أوكرانيا

القوات الروسية تأسر 21 جنديا أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية في غصون أسبوع، أسرت 21 جنديا أوكرانيا. 12.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-12T12:32+0000

2024-04-12T12:32+0000

2024-04-12T12:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في ملخص عن سير العملية العسكرية الخاصة للفترة من 6 إلى 12 أبريل/نيسان: "في غضون أسبوع، استسلم 21 جنديًا أوكرانياً".وأشار البيان إلى أنه "في اتجاه خيرسون، خسر العدو أكثر من 335 عسكرياً وثلاث دبابات و29 آلية، فضلاً عن 22 مدفعية، منها ستة مدافع هاوتزر أمريكية الصنع من طراز "إم777". في منطقتي نيكولسكوي ونوفودونتسكوي، تم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من كتيبة المشاة الآلية رقم 58 واللواء الآلي رقم 72 من القوات المسلحة الأوكرانية. وبلغت خسائر العدو أكثر من 840 عسكريًا ودبابتين وعربتين قتاليتين مدرعتين و25 مركبة و11 مدفعية".وأشار الدفاع إلى أنه في هذا الاتجاه "خسر العدو أكثر من 3000 عسكري وثلاث دبابات و11 مركبة قتالية مدرعة و51 مركبة و47 مدفع ميداني".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكريودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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