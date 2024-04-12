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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240412/ستريلا-10-الروسي-يصطاد-المسيرات-الأوكرانية-بنجاح-فيديو-1087918312.html
"ستريلا-10" الروسي يصطاد المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديو
"ستريلا-10" الروسي يصطاد المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مشاهد ميدانية لعمل نظام الدفاع الجوي المضاد للطائرات "ستريلا-10". 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T12:39+0000
2024-04-12T12:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ونشرت الدفاع الروسية، مقطع فيديو لقيام أطقم المدفعية الروسية المضادة للطائرات بتدمير طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ما يوفر غطاءً لمواقع إطلاق نيران المدفعية الروسية، على اتجاه أفدييفكا.وتوضح المشاهد العمل القتالي لمنظومة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات من طراز "ستريلا-10" بعد قيام قوات الدفاع الجوي الروسي برصد المسيرات.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكريودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240412/بانقضاض-ناجح-إزديليا-51-الروسية-تدمر-دبابة-أوكرانية-فيديو-1087911180.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"ستريلا-10" الروسي يصطاد المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديو

12:39 GMT 12.04.2024
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمسابقة "تشيستويه نيبو" (السماء النظيفة) للجيش في ميدان "ييسك" التابع لمركز التدريب للدفاع العسكري المضاد للطائرات - نظام الصواريخ المضاد للصواريخ "ستريلا-10إم3"
مسابقة تشيستويه نيبو (السماء النظيفة) للجيش في ميدان ييسك التابع لمركز التدريب للدفاع العسكري المضاد للطائرات - نظام الصواريخ المضاد للصواريخ ستريلا-10إم3 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مشاهد ميدانية لعمل نظام الدفاع الجوي المضاد للطائرات "ستريلا-10".
ونشرت الدفاع الروسية، مقطع فيديو لقيام أطقم المدفعية الروسية المضادة للطائرات بتدمير طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ما يوفر غطاءً لمواقع إطلاق نيران المدفعية الروسية، على اتجاه أفدييفكا.
وتوضح المشاهد العمل القتالي لمنظومة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات من طراز "ستريلا-10" بعد قيام قوات الدفاع الجوي الروسي برصد المسيرات.
إعداد طائرة مسيرة للإقلاع - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"بانقضاض ناجح"... "إزديليا-51" الروسية تدمر دبابة أوكرانية... فيديو
07:56 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكري
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:22 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود 01:27 GMT
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