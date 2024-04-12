https://sputnikarabic.ae/20240412/ستريلا-10-الروسي-يصطاد-المسيرات-الأوكرانية-بنجاح-فيديو-1087918312.html
"ستريلا-10" الروسي يصطاد المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديو
"ستريلا-10" الروسي يصطاد المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مشاهد ميدانية لعمل نظام الدفاع الجوي المضاد للطائرات "ستريلا-10". 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T12:39+0000
2024-04-12T12:39+0000
2024-04-12T12:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104121/95/1041219502_0:130:3125:1888_1920x0_80_0_0_d3163ced3a2d7e91f25dd56c185b204e.jpg
ونشرت الدفاع الروسية، مقطع فيديو لقيام أطقم المدفعية الروسية المضادة للطائرات بتدمير طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ما يوفر غطاءً لمواقع إطلاق نيران المدفعية الروسية، على اتجاه أفدييفكا.وتوضح المشاهد العمل القتالي لمنظومة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات من طراز "ستريلا-10" بعد قيام قوات الدفاع الجوي الروسي برصد المسيرات.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكريودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240412/بانقضاض-ناجح-إزديليا-51-الروسية-تدمر-دبابة-أوكرانية-فيديو-1087911180.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"ستريلا-10" الروسي يصطاد المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مشاهد ميدانية لعمل نظام الدفاع الجوي المضاد للطائرات "ستريلا-10".
ونشرت الدفاع الروسية، مقطع فيديو لقيام أطقم المدفعية الروسية المضادة للطائرات بتدمير طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ما يوفر غطاءً لمواقع إطلاق نيران المدفعية الروسية، على اتجاه أفدييفكا.
وتوضح المشاهد العمل القتالي لمنظومة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات من طراز "ستريلا-10" بعد قيام قوات الدفاع الجوي الروسي برصد المسيرات.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.