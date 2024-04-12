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خبير لـ"سبوتنيك": الغرب لا يريد السلام لأوكرانيا هدفه "تقسيم" روسيا
خبير لـ"سبوتنيك": الغرب لا يريد السلام لأوكرانيا هدفه "تقسيم" روسيا
سبوتنيك عربي
أوضح نائب مدير المركز الثقافي الروسي العربي، الدكتور عباس حبيش، أن "الهجمات على محطة زابورجيه النووية ليست جديدة، إذ تحاول أوكرانيا منذ عامين تقريباً أن تقوم... 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T13:37+0000
2024-04-12T13:37+0000
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وأشار حبيش إلى أن "هذه المخاطرة لها تداعيات سياسية وخاصة أننا على أبواب مؤتمرات في أوروبا، لذلك هذه المحاولات ستستمر طالما أن هناك خسائر اوكرانية ميدانية كبيرة".وأوضح أنّ "الولايات المتحدة الامريكية كانت تعتبر عدوها الاستراتيجي والأمني هو روسيا فيما عدوها الاقتصادي هو الصين، وبالتالي لا نية عند الغرب بأن يكون هناك سلام على الأراضي الأوكرانية، لأن الهدف الأساسي هو تقسيم روسيا وطالما لم ينجحوا بهذا الهدف سيستمرون بحربهم".وعن الأوضاع الميدانية قال حبيش إنّ "قرار الجبهة في أوكرانيا ليس بيد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي"، لافتاً إلى أن "الغرب يحاول إشعال الفتنة عبر استخدام إرهابيين لينفذوا عمليات اجرامية"، مستغرباً عدم قيام هؤلاء "بالقتال في غزة".وأضاف: "قرار زعزعة الاستقرار الروسي هو قرار غربي أوكراني، وحتى العملية الارهابية في كروكوس سيتي أُنجزت بتخطيط غربي وأوكراني".
https://sputnikarabic.ae/20240412/لوكاشينكو-مينسك-وموسكو-لم-تناقشا-مسألة-الاستيلاء-المزعوم-على-أوروبا-1087917304.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا

خبير لـ"سبوتنيك": الغرب لا يريد السلام لأوكرانيا هدفه "تقسيم" روسيا

13:37 GMT 12.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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حصري
أوضح نائب مدير المركز الثقافي الروسي العربي، الدكتور عباس حبيش، أن "الهجمات على محطة زابورجيه النووية ليست جديدة، إذ تحاول أوكرانيا منذ عامين تقريباً أن تقوم بأي عمل إرهابي لتتهم فيه روسيا".
وأشار حبيش إلى أن "هذه المخاطرة لها تداعيات سياسية وخاصة أننا على أبواب مؤتمرات في أوروبا، لذلك هذه المحاولات ستستمر طالما أن هناك خسائر اوكرانية ميدانية كبيرة".

وقال في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك": "محطة زابورجيه تعد من أكبر المحطات النووية في المنطقة، ولا يمكن لأوكرانيا بأن تقوم بهذه الاستهدافات دون ضوء أخضر غربي، ولا أحد يستطيع ردع كييف سوى الولايات المتحدة وهي لا تريد ذلك".

وأوضح أنّ "الولايات المتحدة الامريكية كانت تعتبر عدوها الاستراتيجي والأمني هو روسيا فيما عدوها الاقتصادي هو الصين، وبالتالي لا نية عند الغرب بأن يكون هناك سلام على الأراضي الأوكرانية، لأن الهدف الأساسي هو تقسيم روسيا وطالما لم ينجحوا بهذا الهدف سيستمرون بحربهم".
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
لوكاشينكو: مينسك وموسكو لم تناقشا مسألة الاستيلاء المزعوم على أوروبا
12:11 GMT
وعن الأوضاع الميدانية قال حبيش إنّ "قرار الجبهة في أوكرانيا ليس بيد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي"، لافتاً إلى أن "الغرب يحاول إشعال الفتنة عبر استخدام إرهابيين لينفذوا عمليات اجرامية"، مستغرباً عدم قيام هؤلاء "بالقتال في غزة".
وأضاف: "قرار زعزعة الاستقرار الروسي هو قرار غربي أوكراني، وحتى العملية الارهابية في كروكوس سيتي أُنجزت بتخطيط غربي وأوكراني".
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