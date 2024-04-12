https://sputnikarabic.ae/20240412/لوكاشينكو-مينسك-وموسكو-لم-تناقشا-مسألة-الاستيلاء-المزعوم-على-أوروبا-1087917304.html

لوكاشينكو: مينسك وموسكو لم تناقشا مسألة الاستيلاء المزعوم على أوروبا

لوكاشينكو: مينسك وموسكو لم تناقشا مسألة الاستيلاء المزعوم على أوروبا

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، بأن مينسك وموسكو، لم تناقشا أبدًا مسألة الاستيلاء المزعوم على أوروبا. 12.04.2024, سبوتنيك عربي

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وقال لوكاشينكو: "إنهم (الفرنسيون) يحاولون تخويفنا أنا وبوتين، بأن بيلاروسيا ستدخل الحرب وما إلى ذلك، وهذا من الأوبرا، وإننا نحن وبوتين نريد السيطرة على أوروبا غدًا! حسنًا، كبداية، بولندا وألمانيا دول البلطيق هل هذا صحيح؟ هذه كذبة كاملة، ولم نناقش هذه القضية قط".وأضاف: "الفرنسيون سيدافعون عن أوكرانيا، استمعوا، اضحكوا، هذا كله كلام. لن يذهب أي فرنسي إلى هناك، ولن يدافع عنهم أحد هناك".وأردف، قائلا: "إنهم يحاولون ترهيبنا، أنا وبوتين، بهذه الطريقة".وأكد لوكاشينكو أن مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا في سويسرا، لا يمكن أن تتم دون روسيا.ومضى لوكاشينكو، بالقول: "في الوقت ذاته، يتحدثون عن بعض المفاوضات ومؤتمر في سويسرا دون روسيا، إنهم يريدون السلام في أوكرانيا دون روسيا، ولنتأمل هنا، حتى من دون الصين. ما هو نوع مفاوضات السلام التي يمكن أن تتم؟".وأوضح لوكاشينكو أن أوكرانيا يجب أن تدرك حتمية الرد السريع والمتعدد إذا أرسلت طائرات دون طيار إلى روسيا.وأكد لوكاشينكو أن مدة ولاية الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، تنتهي في نهاية أيار/ مايو المقبل، مشيرًا إلى أنه قد تنشأ حالة جديدة عندما لا يكون هناك أحد في أوكرانيا لتوقيع معاهدة سلام معه.

https://sputnikarabic.ae/20240412/الكرملين-روسيا-لا-تشعر-الآن-باستعداد-أوكرانيا-للمفاوضات-معها-1087915272.html

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