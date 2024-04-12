https://sputnikarabic.ae/20240412/رئيس-بلدية-كريات-شمونة-الإسرائيلية-هناك-أهداف-واضحة-في-غزة-لكن-ليس-هناك-أهدافا-مشابهة-في-الشمال-1087913311.html

رئيس بلدية "كريات شمونة" الإسرائيلية: هناك أهداف واضحة في غزة لكن ليس هناك أهدافا مشابهة في الشمال

رئيس بلدية "كريات شمونة" الإسرائيلية: هناك أهداف واضحة في غزة لكن ليس هناك أهدافا مشابهة في الشمال

سبوتنيك عربي

صرح ‏رئيس بلدية مستوطنة "كريات شمونة" شمالي الإسرائيلي بأن "هناك أهدافا واضحة في غزة لكن ليس هناك أهدافا مشابهة في الشمال". 12.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-12T08:54+0000

2024-04-12T08:54+0000

2024-04-12T08:54+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، عن أفيحاي شتيرن، رئيس بلدية كريات شمونة، أن الجميع في إسرائيل "يعلم أن هناك أهدافًا واضحة في قطاع غزة، تتمثل في القضاء على حركة حماس وعودة المحتجزين".وأضاف شتيرن أن هؤلاء الجميع لا يعرفون ما هي الأهداف في الشمال الإسرائيلي، مؤكدًا أن عودة المستوطنين إلى منازلهم في مستوطنات الشمال الإسرائيلي ليست هدفا.وفي السياق نفسه، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على بلدات يارين، الخيام، راميا، ميس الجبل، تزامنًا مع تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي الإسرائيلي في أجواء جنوبي لبنان، أمس الخميس.وتتواصل المعارك في الجنوب اللبناني بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان، والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيداً عن الحدود اللبنانية الجنوبية.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 34 ألف قتيل و أكثر من 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

https://sputnikarabic.ae/20240408/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-أهداف-لـحزب-الله-في-جنوب-لبنان-واعتراض-عدد-من-الصواريخ-1087825151.html

https://sputnikarabic.ae/20240412/إعلام-السنوار-يريد-خضوع-واستسلام-إسرائيل-1087910812.html

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