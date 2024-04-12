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https://sputnikarabic.ae/20240412/روسيا-الدلائل-تقود-إلى-تورط-نظام-كييف-بالهجوم-على-كروكوس-1087930968.html
روسيا: الدلائل تقود إلى تورط نظام كييف بالهجوم على "كروكوس"
روسيا: الدلائل تقود إلى تورط نظام كييف بالهجوم على "كروكوس"
سبوتنيك عربي
صرّح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، بأنه ليس هناك شك في تورط أوكرانيا بالهجوم الإرهابي على قاعة كروكوس، والدلائل تقود إلى... 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T14:42+0000
2024-04-12T15:04+0000
روسيا
الهجوم الإرهابي في موسكو
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وقال نيبينزيا خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي: "ليس هناك شك في تورط أوكرانيا المباشر في الهجوم على قاعة "كروكوس سيتي هول"، وكل الأدلة تشير إلى كييف".وأوضح نيبينزيا أن روسيا تتوقع من أمريكا أن تقدم توضيحات بشأن الأموال المرسلة عن طريق شركة "بوريسما" الأوكرانية لتنفيذ هجمات إرهابية.وقال: "كشفت لجنة التحقيق الروسية أن الأموال المخصصة لتنفيذ هجمات إرهابية على أراضينا تم تلقيها من خلال شركات تجارية، بما في ذلك من خلال شركة النفط والغاز "بوريسما القابضة" العاملة في أوكرانيا، والتي كان هانتر بايدن المعروف عضوًا فيها في مجلس الإشراف منذ عام 2014، ونأمل أن يقدم لنا زملاؤنا الأمريكيون كل التوضيحات اللازمة في هذا الشأن".وأضاف نيبينزيا أن موسكو تأمل بتعاون الغرب معها لمعاقبة المسؤولين عن الهجوم الإرهابي على خطوط "التيار الشمالي".واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس الفائت، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الفائت، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت في الـ23 من الشهر ذاته.وأدان الرئيس الروسي الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدًا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
https://sputnikarabic.ae/20240408/لجنة-التحقيق-الروسية-تحصل-على-معلومات-تشير-لعلاقة-منفذي-هجوم-كروكوس-بالاستخبارات-الأوكرانية-1087812074.html
https://sputnikarabic.ae/20240406/مجلس-الأمن-الروسي-المنظمون-الحقيقيون-لهجوم-كروكوس-هم-مسؤولون-في-أوكرانيا-النازية-1087748560.html
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روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو

روسيا: الدلائل تقود إلى تورط نظام كييف بالهجوم على "كروكوس"

14:42 GMT 12.04.2024 (تم التحديث: 15:04 GMT 12.04.2024)
© Sputnik . RIA Novosti / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
© Sputnik . RIA Novosti
/
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صرّح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، بأنه ليس هناك شك في تورط أوكرانيا بالهجوم الإرهابي على قاعة كروكوس، والدلائل تقود إلى نظام كييف.
وقال نيبينزيا خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي: "ليس هناك شك في تورط أوكرانيا المباشر في الهجوم على قاعة "كروكوس سيتي هول"، وكل الأدلة تشير إلى كييف".
وأشار نيبينزيا إلى أن قضية تورط أجهزة خاصة غربية في التحضير للعملية الإرهابية في "كروكوس" لا تزال مفتوحة.
وأوضح نيبينزيا أن روسيا تتوقع من أمريكا أن تقدم توضيحات بشأن الأموال المرسلة عن طريق شركة "بوريسما" الأوكرانية لتنفيذ هجمات إرهابية.
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وقال: "كشفت لجنة التحقيق الروسية أن الأموال المخصصة لتنفيذ هجمات إرهابية على أراضينا تم تلقيها من خلال شركات تجارية، بما في ذلك من خلال شركة النفط والغاز "بوريسما القابضة" العاملة في أوكرانيا، والتي كان هانتر بايدن المعروف عضوًا فيها في مجلس الإشراف منذ عام 2014، ونأمل أن يقدم لنا زملاؤنا الأمريكيون كل التوضيحات اللازمة في هذا الشأن".
وأكد نيبينزيا أن روسيا تعول على التعاون الغربي في القبض على من أمروا بالهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس" وتقديمهم للعدالة.
وأضاف نيبينزيا أن موسكو تأمل بتعاون الغرب معها لمعاقبة المسؤولين عن الهجوم الإرهابي على خطوط "التيار الشمالي".
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وقال: "نتوقع أن يتعاون زملاؤنا الغربيون معنا في قضايا القبض على من أمروا بالهجمات الإرهابية في قاعة كروكوس وتقديمهم إلى العدالة، وكذلك في قضايا معاقبة المسؤولين عن الهجمات الإرهابية خطوط "التيار الشمالي".

واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس الفائت، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الفائت، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت في الـ23 من الشهر ذاته.
وأدان الرئيس الروسي الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدًا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
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