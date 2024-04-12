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لافروف: "الإنذار الجماعي" المحتمل صدره عن مؤتمر سويسرا يلغي أي فرصة لنجاحه
لافروف: "الإنذار الجماعي" المحتمل صدره عن مؤتمر سويسرا يلغي أي فرصة لنجاحه
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن احتمال تقديم "إنذار جماعي" لروسيا في مؤتمر يعقد في سويسرا بشأن أوكرانيا ينفي أي فرص لنجاحه. 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T10:48+0000
2024-04-12T11:34+0000
روسيا
سيرغي لافروف
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وقال لافروف في مؤتمر صحفي"أولاً، هم (منظمو المؤتمر في سويسرا) لن يدعوونا. لقد ذكروا ببساطة صراحة أنهم بحاجة أولاً إلى "إصدار إنذار جماعي" لروسيا. حسنًا، هذا ببساطة يلغي أي فرص لنجاح هذه الفكرة السويسرية". وأضاف أن فكرة مؤتمر السلام، التي روج لها المنظمون بقوة، غير مقبولة بالنسبة لروسيا الاتحادية، لأننا “نتحدث عن خيار آخر للدفع بـ”صيغة سلام” غير قابلة للتطبيق ولا تأخذ في الاعتبار المصالح الروسية”. بدوره، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا لا معنى لها، لكن من الضروري فهم صيغة السلام التي ستتم مناقشتها في القمة في سويسرا.
https://sputnikarabic.ae/20240412/الكرملين-روسيا-لا-تشعر-الآن-باستعداد-أوكرانيا-للمفاوضات-معها-1087915272.html
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روسيا, سيرغي لافروف
روسيا, سيرغي لافروف

لافروف: "الإنذار الجماعي" المحتمل صدره عن مؤتمر سويسرا يلغي أي فرصة لنجاحه

10:48 GMT 12.04.2024 (تم التحديث: 11:34 GMT 12.04.2024)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في مؤتمر "الميدان الأوروبي: عقد أوكرانيا الضائع"
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في مؤتمر الميدان الأوروبي: عقد أوكرانيا الضائع - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن احتمال تقديم "إنذار جماعي" لروسيا في مؤتمر يعقد في سويسرا بشأن أوكرانيا ينفي أي فرص لنجاحه.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي"أولاً، هم (منظمو المؤتمر في سويسرا) لن يدعوونا. لقد ذكروا ببساطة صراحة أنهم بحاجة أولاً إلى "إصدار إنذار جماعي" لروسيا. حسنًا، هذا ببساطة يلغي أي فرص لنجاح هذه الفكرة السويسرية".

تستضيف سويسرا مؤتمرا للسلام حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو/حزيران المقبل بالقرب من مدينة لوتسيرن. ولن تحضر روسيا، لكن من المتوقع أن يحضر ما يصل إلى 120 رئيس دولة.

الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
الكرملين: روسيا لا تشعر الآن باستعداد أوكرانيا للمفاوضات معها
10:32 GMT

وكان المتحدث باسم السفارة الروسية في بيرن، فلاديمير خوخلوف، صرح في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" بأن سويسرا لم ترسل دعوة إلى روسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.

وأضاف أن فكرة مؤتمر السلام، التي روج لها المنظمون بقوة، غير مقبولة بالنسبة لروسيا الاتحادية، لأننا “نتحدث عن خيار آخر للدفع بـ”صيغة سلام” غير قابلة للتطبيق ولا تأخذ في الاعتبار المصالح الروسية”.
بدوره، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا لا معنى لها، لكن من الضروري فهم صيغة السلام التي ستتم مناقشتها في القمة في سويسرا.
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