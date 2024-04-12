https://sputnikarabic.ae/20240412/مسؤول-في-مالي-البلاد-قد-تتخلى-عن-الفرنك-الأفريقي-هذا-العام--1087910465.html

مسؤول في مالي: البلاد قد تتخلى عن الفرنك الأفريقي هذا العام

مسؤول في مالي: البلاد قد تتخلى عن الفرنك الأفريقي هذا العام

سبوتنيك عربي

صرح المراقب العام لخدمات الدولة في مالي، بدرا علي كوليبالي، اليوم الجمعة، بأن "مالي لم تعد ترغب في استخدام الفرنك الأفريقي كعملة وقد تتخلى عنه بصفته عملة... 12.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-12T06:45+0000

2024-04-12T06:45+0000

2024-04-12T06:54+0000

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وقال كوليبالي لوكالة "سبوتنيك": "خطتنا التخلي عنه (الفرنك الأفريقي)، لا نريد أن نستخدمه بعد الآن".وفي وقت سابق، سمح رئيس المجلس الوطني للدفاع عن الوطن الحاكم في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، بإنشاء عملة موحدة بالاشتراك مع بوركينا فاسو ومالي (دول تحالف الساحل)، مؤكدا أن هذه الدول لا تستطيع الاستمرار في التعامل بالفرنك الأفريقي، لم تعد البقرة الحلوب لفرنسا، بحسب قوله. وتستخدم مالي حاليا الفرنك الأفريقي كعملة للدفع.وأعلنت بوركينا فاسو والنيجر ومالي انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس). ووفقا لممثلي هذه الدول، أصبحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تشكل تهديدا للدول الأعضاء، ولوحظ أيضًا أن الكتلة الإقليمية فرضت "عقوبات غير قانونية وغير مشروعة وغير إنسانية وغير مسؤولة" ضد الدول. وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إنها ملتزمة بإيجاد حل عن طريق التفاوض.وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وقّع زعماء مالي وبوركينا فاسو والنيجر على ميثاق لإنشاء تحالف لدول الساحل من أجل "إنشاء بنية دفاعية جماعية"، وبحسب ميثاق التحالف، فإن أي اعتداء على السيادة أو السلامة الإقليمية لطرف أو أكثر من أطراف ميثاق "ليبتاكو-غورما" لتحالف دول الساحل، الذي وقعته مالي وبوركينا فاسو والنيجر، سيُعتبر عدوانًا على الأطراف الأخرى وسيتطلب مساعدة من جميع الأطراف، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية.

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