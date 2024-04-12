https://sputnikarabic.ae/20240412/مقتل-فلسطيني-وإصابة-آخرين-خلال-اقتحام-قوت-الجيش-الإسرائيلي-مخيم-الفارعة-1087908401.html

مقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين خلال اقتحام قوت الجيش الإسرائيلي مخيم الفارعة

مقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين خلال اقتحام قوت الجيش الإسرائيلي مخيم الفارعة

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، بمقتل شاب وإصابة آخران برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم الفارعة جنوب طوباس. 12.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-12T02:42+0000

2024-04-12T02:42+0000

2024-04-12T02:43+0000

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وذكرت مصادر طبية لوكالة "وفا"، أن الشاب محمد عصام شحماوي، قتل جراء إصابته بالرصاص الحي في الرأس، فيما أصيب آخران بالرصاص الحي في الأطراف.وأضافت أن اقتحام المخيم يتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة في سماء مخيم الفارعة ومحافظة طوباس بشكل عام.كما نشرت قوات الجيش الإسرائيلي القناصة عند مدخل المخيم، فيما اندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة مع قوات الجيش الإسرائيلي المقتحمة للمخيم يتخللها انفجارات قوية.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل و نحو 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

https://sputnikarabic.ae/20240412/إعلام-إيران-تعتزم-مهاجمة-إسرائيل-خلال-أيام-بطريقة-لا-تجر-أمريكا-للحرب-1087907814.html

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طوفان الأقصى, غزة, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي