https://sputnikarabic.ae/20240412/واشنطن-التهديد-بشأن-ضربة-إيرانية-على-إسرائيل-حقيقي-ولا-نستطيع-الكشف-عن-تفاصيل-1087930686.html
واشنطن: التهديد بشأن ضربة إيرانية على إسرائيل حقيقي ولا نستطيع الكشف عن تفاصيل
واشنطن: التهديد بشأن ضربة إيرانية على إسرائيل حقيقي ولا نستطيع الكشف عن تفاصيل
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الرد العسكري الإيراني المحتمل على الهجوم الإسرائيلي... 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T14:36+0000
2024-04-12T14:36+0000
2024-04-12T14:49+0000
العالم
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وقال كيربي: "أعتقد أنكم تفهمون أنني لا أستطيع مشاركة تفاصيل المعلومات الاستخباراتية، لكن... نحن بالتأكيد نراقب عن كثب ما نعتقد أنه تهديد حقيقي للغاية بهجوم محتمل على إسرائيل أعلنته إيران".وقصفت القوات الجوية الإسرائيلية، مبنى القنصلية العامة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مساء الأول من أبريل الجاري، حسبما أفادت وزارة الدفاع السورية.ووفقًا للحرس الثوري الإيراني (وحدات النخبة في القوات المسلحة)، قتلت الغارة الإسرائيلية سبعة ضباط في الحرس الثوري الإيراني، من بينهم اثنان من كبار المستشارين العامين، محمد رضا زاهدي، قائد قوة فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان، ونائبه العميد محمد هادي حاجي رحيمي.خبير لـ"سبوتنيك": نتنياهو يريد جر المنطقة إلى حرب كبرىوذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تحتفظ بحق الرد على الغارة الجوية الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، وكذلك تحديد كيفية "معاقبة المعتدي" بالضبط.أمريكا ترسل سفينة دفاعية إلى القرب من الشواطئ الإسرائيلية
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العالم
واشنطن: التهديد بشأن ضربة إيرانية على إسرائيل حقيقي ولا نستطيع الكشف عن تفاصيل
14:36 GMT 12.04.2024 (تم التحديث: 14:49 GMT 12.04.2024)
أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الرد العسكري الإيراني المحتمل على الهجوم الإسرائيلي وتعتبر التهديد بشن ضربة انتقامية "حقيقيا".
وقال كيربي: "أعتقد أنكم تفهمون أنني لا أستطيع مشاركة تفاصيل المعلومات الاستخباراتية، لكن... نحن بالتأكيد نراقب عن كثب ما نعتقد أنه تهديد حقيقي للغاية بهجوم محتمل على إسرائيل أعلنته إيران".
وأضاف أن واشنطن "تحافظ على اتصالات مستمرة مع شركائها في إسرائيل حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم من مثل هذه الهجمات".
ورفض المتحدث باسم البيت الأبيض الحديث عن مزيد من التفصيل عن البيانات المتاحة فيما يتعلق بهجوم محتمل أو الإجابة على أسئلة حول توقيته، لكنه أكد أن الولايات المتحدة تعتبره "تهديدا كبيرا".
وقصفت القوات الجوية الإسرائيلية، مبنى القنصلية العامة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مساء الأول من أبريل الجاري، حسبما أفادت وزارة الدفاع السورية.
ويضم مبنى القنصلية الإيرانية أيضًا مقر إقامة السفير الإيراني حسين أكبري، ولم يصب الأخير خلال الهجوم، وبحسب بيان لوزارة الدفاع السورية، فقد تم تدمير مبنى القنصلية بالكامل نتيجة لهجوم صاروخي.
ووفقًا للحرس الثوري الإيراني (وحدات النخبة في القوات المسلحة)، قتلت الغارة الإسرائيلية سبعة ضباط في الحرس الثوري الإيراني، من بينهم اثنان من كبار المستشارين العامين، محمد رضا زاهدي، قائد قوة فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان، ونائبه العميد محمد هادي حاجي رحيمي.
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تحتفظ بحق الرد على الغارة الجوية الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، وكذلك تحديد كيفية "معاقبة المعتدي" بالضبط.