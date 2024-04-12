https://sputnikarabic.ae/20240412/10-قتلى-على-الأقل-في-قصف-إسرائيلي-على-عدة-مناطق-في-قطاع-غزة-1087940099.html
10 قتلى على الأقل في قصف إسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة
10 قتلى على الأقل في قصف إسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، بمقتل ما لا يقل عن 10 فلسطينيين، وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل ومناطق في قطاع غزة. 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T22:44+0000
2024-04-12T22:44+0000
2024-04-12T22:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
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وشن طيران الجيش الإسرائيلي غارة على منزل يعود لعائلة الإسي، في الزرقا وسط مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 5 فلسطينيين على الأقل، وإصابة 30 آخرين.كما قتل مواطنان، وجرح عدد آخر، في قصف إسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.وقتل عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، إثر قصف استهدف بيت حانون شمال قطاع غزة، فيما أغار الطيران الحربي على منزل يعود لعائلة أبو سامح، على دوار مكي في مخيم المغازي وسط القطاع.وفي وقت سابق، شنت طائرات إسرائيل الحربية غارة على دير البلح وسط القطاع، فيما تمكنت طواقم الدفاع المدني والإسعاف، من انتشال جثامين 10 لقتلى من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوبا، وفقا لوكالة "وفا".
https://sputnikarabic.ae/20240412/حزب-الله-يعلن-استهداف-مرابض-المدفعية-الإسرائيلية-برشقة-صواريخ-1087937087.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
10 قتلى على الأقل في قصف إسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، بمقتل ما لا يقل عن 10 فلسطينيين، وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل ومناطق في قطاع غزة.
وشن طيران الجيش الإسرائيلي غارة على منزل يعود لعائلة الإسي، في الزرقا وسط مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 5 فلسطينيين
على الأقل، وإصابة 30 آخرين.
كما قتل مواطنان، وجرح عدد آخر، في قصف إسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.
وقتل عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، إثر قصف استهدف بيت حانون شمال قطاع غزة، فيما أغار الطيران الحربي على منزل يعود لعائلة أبو سامح، على دوار مكي في مخيم المغازي وسط القطاع.
وفي وقت سابق، شنت طائرات إسرائيل الحربية غارة على دير البلح وسط القطاع، فيما تمكنت طواقم الدفاع المدني والإسعاف، من انتشال جثامين 10 لقتلى من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوبا، وفقا لوكالة "وفا".