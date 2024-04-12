https://sputnikarabic.ae/20240412/حزب-الله-يعلن-استهداف-مرابض-المدفعية-الإسرائيلية-برشقة-صواريخ-1087937087.html

"حزب الله" يعلن استهداف مرابض ‏المدفعية الإسرائيلية برشقة صواريخ

"حزب الله" يعلن استهداف مرابض ‏المدفعية الإسرائيلية برشقة صواريخ

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي بعشرات من صواريخ "كاتيوشا" بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية. 12.04.2024, سبوتنيك عربي

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وجاء في بيان "حزب الله": "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على اعتداءات ‏العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها على بلدتي الطيبة وعيتا الشعب قصف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مساء اليوم الجمعة مرابض ‏مدفعية العدو في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق أكثر من 50 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تفعيل صفارات الإنذار في الجليل الأعلى "خوفًا من تسلل طائرات معادية". ‏وتتواصل المعارك في الجنوب اللبناني بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ولكنها لا تزال محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان، والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيداً عن الحدود اللبنانية الجنوبية.وفي وقت سابق من اليوم، توقعت الولايات المتحدة الأمريكية هجوم إيراني ضد إسرائيل، اليوم الجمعة 12 أبريل/ نيسان الجاري، ويمكن استخدام أكثر من 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية، بحسب مسؤولين أمريكيين.ونقلت قناة "سي بي إس" عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم أنه "من المتوقع حدوث هجوم إيراني كبير على إسرائيل، في يوم الجمعة، مع احتمال استخدام أكثر من 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ، لاستهداف أهداف عسكرية داخل البلاد".تصويت... برأيك هل تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى "حرب كبرى" قريبا؟

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