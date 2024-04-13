https://sputnikarabic.ae/20240413/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-222-مسيرة-أوكرانية-خلال-24-ساعة-1087946042.html

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 222 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 222 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 222 طائرة مسيرة أوكرانية، و8 صواريخ من طرازي "هايمارس" و"فامبير" خلال 24 ساعة. 13.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-13T11:30+0000

2024-04-13T11:30+0000

2024-04-13T11:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "هزم الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية، الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 112 منطقة، وخلال النهار، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 222 طائرة أوكرانية من دون طيار، و8 صواريخ من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "هايمارس" و"فامبير"، بالإضافة إلى قنبلة جوية موجهة من طراز "جدام".وفي اتجاه خيرسون، ألحقت وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية أضرارًا بالنيران، بأفراد ومعدات اللواءين 121 و126 للدفاع الأرضي التابعين للقوا ت المسلحة الأوكرانية، في مناطق ميخاييلوفكا وإيفانوفكا في مقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 65 فردًا عسكريًا، وثلاث مركبات، ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الحركة من طراز "كراب" عيار 155 ملم صنع في بولندا.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 25 عسكريًا، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفعا بولنديا ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز "كراب"، ومدفعا ذاتي الدفع من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر من طراز "دي -20" عيار 152 ملم.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قائد القوات المسلحة الأوكرانية يقر بالوضع الصعب على جبهات القتال ضد روسيا

https://sputnikarabic.ae/20240413/القوات-الروسية-تحيد-المئات-من-العسكريين-الأوكرانيين-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1087945750.html

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روسيا, رصد عسكري