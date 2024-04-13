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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240413/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-222-مسيرة-أوكرانية-خلال-24-ساعة-1087946042.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 222 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 222 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 222 طائرة مسيرة أوكرانية، و8 صواريخ من طرازي "هايمارس" و"فامبير" خلال 24 ساعة. 13.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-13T11:30+0000
2024-04-13T11:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "هزم الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية، الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 112 منطقة، وخلال النهار، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 222 طائرة أوكرانية من دون طيار، و8 صواريخ من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "هايمارس" و"فامبير"، بالإضافة إلى قنبلة جوية موجهة من طراز "جدام".وفي اتجاه خيرسون، ألحقت وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية أضرارًا بالنيران، بأفراد ومعدات اللواءين 121 و126 للدفاع الأرضي التابعين للقوا ت المسلحة الأوكرانية، في مناطق ميخاييلوفكا وإيفانوفكا في مقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 65 فردًا عسكريًا، وثلاث مركبات، ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الحركة من طراز "كراب" عيار 155 ملم صنع في بولندا.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 25 عسكريًا، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفعا بولنديا ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز "كراب"، ومدفعا ذاتي الدفع من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر من طراز "دي -20" عيار 152 ملم.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قائد القوات المسلحة الأوكرانية يقر بالوضع الصعب على جبهات القتال ضد روسيا
https://sputnikarabic.ae/20240413/القوات-الروسية-تحيد-المئات-من-العسكريين-الأوكرانيين-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1087945750.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 222 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

11:30 GMT 13.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 222 طائرة مسيرة أوكرانية، و8 صواريخ من طرازي "هايمارس" و"فامبير" خلال 24 ساعة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "هزم الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية، الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 112 منطقة، وخلال النهار، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 222 طائرة أوكرانية من دون طيار، و8 صواريخ من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "هايمارس" و"فامبير"، بالإضافة إلى قنبلة جوية موجهة من طراز "جدام".
وفي اتجاه خيرسون، ألحقت وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية أضرارًا بالنيران، بأفراد ومعدات اللواءين 121 و126 للدفاع الأرضي التابعين للقوا ت المسلحة الأوكرانية، في مناطق ميخاييلوفكا وإيفانوفكا في مقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 65 فردًا عسكريًا، وثلاث مركبات، ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الحركة من طراز "كراب" عيار 155 ملم صنع في بولندا.

وفي اتجاه كوبيانسك، قامت وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وهزمت تشكيل اللواء الميكانيكي 54 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، وصدت ثلاث هجمات من قبل مجموعات تابعة للواء القوات الخاصة الـ12 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة قرية تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحيد المئات من العسكريين الأوكرانيين خلال الـ24 الساعة الماضية
11:03 GMT
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 25 عسكريًا، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفعا بولنديا ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز "كراب"، ومدفعا ذاتي الدفع من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر من طراز "دي -20" عيار 152 ملم.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
قائد القوات المسلحة الأوكرانية يقر بالوضع الصعب على جبهات القتال ضد روسيا
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