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https://sputnikarabic.ae/20240413/إسرائيل-تدمر-منصات-في-غزة-تحتوي-على-20-صاروخا-جاهزين-للإطلاق-باتجاهها-فيديو-1087942968.html
إسرائيل تدمر منصات في غزة تحتوي على 20 صاروخا جاهزا للإطلاق باتجاهها... فيديو
إسرائيل تدمر منصات في غزة تحتوي على 20 صاروخا جاهزا للإطلاق باتجاهها... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن مقاتلاته قصفت ودمرت 3 منصات صاروخية احتوت على نحو 20 قذيفة صاروخية جاهزة للإطلاق باتجاه وسط إسرائيل. 13.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-13T07:08+0000
2024-04-13T07:09+0000
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وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن "طائرات سلاح الجو استهدفت، خلال الـ 24 الساعة الأخيرة، أكثر من 30 هدفا إرهابيا في أنحاء قطاع غزة، ومن بينها بنى تحتية إرهابية ومبان عسكرية وقاذفات مضادة للدروع".وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "قواته دمرت مستودع أسلحة، كما صادرت عتادا عسكريا تابعا لحماس". كما أشار إلى أنه وخلال عملية عسكرية مباغتة في منطقة بيت حانون، رصدت قواته عددا من المسلحين، وقد تمكنت طائرة لسلاح الجو بالقضاء عليهم.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 34 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق النار في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240411/نتنياهو-نواصل-حرب-غزة-ومستعدون-لسيناريوهات-في-مناطق-أخرى-1087892668.html
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طوفان الأقصى, حركة حماس, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, حركة حماس, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

إسرائيل تدمر منصات في غزة تحتوي على 20 صاروخا جاهزا للإطلاق باتجاهها... فيديو

07:08 GMT 13.04.2024 (تم التحديث: 07:09 GMT 13.04.2024)
© AFP 2023 / John Macdougallتظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023.
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2024
© AFP 2023 / John Macdougall
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن مقاتلاته قصفت ودمرت 3 منصات صاروخية احتوت على نحو 20 قذيفة صاروخية جاهزة للإطلاق باتجاه وسط إسرائيل.
وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن "طائرات سلاح الجو استهدفت، خلال الـ 24 الساعة الأخيرة، أكثر من 30 هدفا إرهابيا في أنحاء قطاع غزة، ومن بينها بنى تحتية إرهابية ومبان عسكرية وقاذفات مضادة للدروع".
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "قواته دمرت مستودع أسلحة، كما صادرت عتادا عسكريا تابعا لحماس".
كما أشار إلى أنه وخلال عملية عسكرية مباغتة في منطقة بيت حانون، رصدت قواته عددا من المسلحين، وقد تمكنت طائرة لسلاح الجو بالقضاء عليهم.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
نتنياهو: نواصل حرب غزة ومستعدون لسيناريوهات في مناطق أخرى
11 أبريل, 12:25 GMT
في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 34 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق النار في غزة.
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Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:51 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تدمر 20 صاروخا جاهزا للإطلاق باتجاهها06:44 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف مرابض المدفعية الإسرائيلية بعشرات الصواريخأمس, 17:55 GMT
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