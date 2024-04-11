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https://sputnikarabic.ae/20240411/نتنياهو-نواصل-حرب-غزة-ومستعدون-لسيناريوهات-في-مناطق-أخرى-1087892668.html
نتنياهو: نواصل حرب غزة ومستعدون لسيناريوهات في مناطق أخرى
نتنياهو: نواصل حرب غزة ومستعدون لسيناريوهات في مناطق أخرى
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بأن بلاده تواصل حربها على قطاع غزة، لكنها في الوقت ذاته مستعدة أيضا لسيناريوهات في مناطق أخرى. 11.04.2024, سبوتنيك عربي
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ولفتت بوابة "أخبار اليوم" المصرية، إلى أن "تصريحات نتنياهو تأتي في ظل مخاوف من استعداد إيران لضرب إسرائيل، ردا على الهجوم الذي أودى بحياة مسؤولين عسكريين إيرانيين كبار".وأوضح نتنياهو، في سياق تحذيرات نشرها مكتبه، قائلا: "مستعدون للوفاء بالمتطلبات الأمنية لدولة إسرائيل دفاعا وهجوما".يأتي ذلك في أعقاب وصول قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتاكوم)، الجنرال إريك كوريلا، اليوم الخميس، إلى تل أبيب، لبحث الاستعدادات والردود المحتملة من إيران أو حلفائها، على خلفية قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق.وقال موقع "i24news" الإسرائيلي: "في ظل التوترات المتصاعدة مع إيران، وصل الجنرال إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتاكوم)، إلى تل أبيب اليوم الخميس، لعقد سلسلة من الاجتماعات الرامية إلى تعزيز التنسيق الأمريكي الإسرائيلي".وأضاف: "الزيارة تأتي في سياق الاستعدادات لمواجهة هجوم محتمل من جانب إيران، بعد اتهامات لإسرائيل باغتيال محمد رضا زاهدي، أحد كبار ضباط الحرس الثوري الإيراني".وأوضح الموقع أن "الاجتماعات التي يعتزم كوريلا، عقدها مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي (هرتسي هاليفي) ووزير الأمن القومي (إيتمار بن غفير)، تركز على الاستعداد المشترك لهجوم إيراني باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة على أهداف في إسرائيل".المشاورات الأخيرة بين المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين شملت التخطيط للدفاع الصاروخي واستخدام الطائرات المسيرة في المنطقة، فيما أرسل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسالة تحذير علنية إلى إيران، مؤكدًا دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الإيرانية، بحسب الموقع.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين الماضي، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.
https://sputnikarabic.ae/20240411/القوات-الإسرائيلية-تشن-هجوما-بريا-قرب-مخيم-النصيرات-وسط-غزة-1087889331.html
https://sputnikarabic.ae/20240411/وزير-الخارجية-الأمريكي-يؤكد-أن-بلاده-ستقف-مع-إسرائيل-ضد-أي-تهديدات-من-إيران-ووكلائها-1087881501.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إيران, أخبار إيران
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إيران, أخبار إيران

نتنياهو: نواصل حرب غزة ومستعدون لسيناريوهات في مناطق أخرى

12:25 GMT 11.04.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بأن بلاده تواصل حربها على قطاع غزة، لكنها في الوقت ذاته مستعدة أيضا لسيناريوهات في مناطق أخرى.
ولفتت بوابة "أخبار اليوم" المصرية، إلى أن "تصريحات نتنياهو تأتي في ظل مخاوف من استعداد إيران لضرب إسرائيل، ردا على الهجوم الذي أودى بحياة مسؤولين عسكريين إيرانيين كبار".
وأوضح نتنياهو، في سياق تحذيرات نشرها مكتبه، قائلا: "مستعدون للوفاء بالمتطلبات الأمنية لدولة إسرائيل دفاعا وهجوما".
يأتي ذلك في أعقاب وصول قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتاكوم)، الجنرال إريك كوريلا، اليوم الخميس، إلى تل أبيب، لبحث الاستعدادات والردود المحتملة من إيران أو حلفائها، على خلفية قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق.
عملية إنقاذ العالقين في ركام المنازل التي قصفها الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة في مخيم النصيرات للاجئين، قطاع غزة 24 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
القوات الإسرائيلية تشن هجوما بريا قرب مخيم "النصيرات" وسط غزة
11:01 GMT
وقال موقع "i24news" الإسرائيلي: "في ظل التوترات المتصاعدة مع إيران، وصل الجنرال إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتاكوم)، إلى تل أبيب اليوم الخميس، لعقد سلسلة من الاجتماعات الرامية إلى تعزيز التنسيق الأمريكي الإسرائيلي".
وأضاف: "الزيارة تأتي في سياق الاستعدادات لمواجهة هجوم محتمل من جانب إيران، بعد اتهامات لإسرائيل باغتيال محمد رضا زاهدي، أحد كبار ضباط الحرس الثوري الإيراني".
وأوضح الموقع أن "الاجتماعات التي يعتزم كوريلا، عقدها مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي (هرتسي هاليفي) ووزير الأمن القومي (إيتمار بن غفير)، تركز على الاستعداد المشترك لهجوم إيراني باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة على أهداف في إسرائيل".
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
وزير الخارجية الأمريكي: بلادنا ستقف مع إسرائيل ضد أي تهديدات من إيران ووكلائها
02:54 GMT
المشاورات الأخيرة بين المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين شملت التخطيط للدفاع الصاروخي واستخدام الطائرات المسيرة في المنطقة، فيما أرسل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسالة تحذير علنية إلى إيران، مؤكدًا دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الإيرانية، بحسب الموقع.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين الماضي، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.
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