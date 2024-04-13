https://sputnikarabic.ae/20240413/إيران-تجهز-100-صاروخ-كروز-لضرب-عدة-أهداف-داخل-إسرائيل-1087941251.html

إعلام أمريكي: إيران تجهز 100 صاروخ "كروز" لضرب أهداف عدة داخل إسرائيل

إعلام أمريكي: إيران تجهز 100 صاروخ "كروز" لضرب أهداف عدة داخل إسرائيل

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن "إيران تجهز 100 صاروخ "كروز" استعدادا لضرب أهداف داخل إسرائيل". 13.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-13T03:46+0000

2024-04-13T03:46+0000

2024-04-13T04:56+0000

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ونقلت تقارير إعلامية أمريكية، عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية ومصدر مطلع على معلومات استخبارية، أن "الفصائل المسلحة الموالية لإيران قد تشارك في الهجوم، ومن المرجح أن يكون الهجوم على أهداف عدة داخل إسرائيل وفي جميع أنحاء المنطقة".ولاحظت الولايات المتحدة تحريك إيران لأصول عسكرية منها الطائرات المسيرة وصورايخ "كروز"، وهو ما يرجح استعداد إيران لشن هجوم على إسرائيل من أراضيها، وفقا للتقارير الإعلامية الأمريكية.وأول أمس الخميس، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، أنه "على مدار سنوات وخاصة خلال الحرب، تقوم إيران بتمويل وتوجيه وتسليح وكلائها في لبنان وغزة وسوريا والعراق واليمن، لشن هجمات ضد إسرائيل".ولفت إلى أنه "في الأشهر الأخيرة، قمنا بتحسين قدرات الدفاع متعددة الطبقات التي أثبتت فعاليتها طيلة الحرب محققة الآلاف من عمليات الاعتراض الناجحة، وذلك إلى جانب استعداد الطائرات في الأجواء".وفيما يتعلق بالتقارير التي تشير إلى الاستعدادات لشن هجوم من إيران، أكد أدرعي على "عدم وجود تغيير في التعليمات إلى الجبهة الداخلية"، مشددًا على أن الجيش "يحافظ على حالة جاهزية واستعداد عالية للتعامل مع سيناريوهات متنوعة".وأضاف: "نجري تقييمًا متواصلاً للوضع طيلة الوقت، ونحن مستعدون هجومياً ودفاعياً أيضاً مع شركائنا الدوليين".وفي وقت سابق من يوم أول أمس الخميس، نقلت وسائل إعلام بريطانية، عن مصدر مطلع، قوله إن "دولاً غربية وعربية تسارع لإقناع إيران بضبط النفس، في حين حذرت الولايات المتحدة حلفاءها من أن طهران تقترب من الانتقام العسكري من إسرائيل، ردًا على الهجوم على قنصليتها في العاصمة السورية دمشق".وأشار دبلوماسي مطّلع على التحذير الأمريكي، إلى "احتمالية أن توجه إيران ضربة مباشرة إلى إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد كبير للأعمال العدائية المستمرة، منذ 6 أشهر في المنطقة" بسبب الحرب في قطاع غزة.من جانبها، أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، أول أمس الخميس، ضرورة الرد الإيراني على قصف إسرائيل قنصلية إيران في دمشق، قائلة عبر منصة "إكس": "نؤكد ضرورة ردنا على مهاجمة إسرائيل لقنصليتنا في العاصمة السورية دمشق".وأضافت البعثة: "لو ندد مجلس الأمن الدولي بعدوان الكيان الإسرائيلي، لكان من الممكن التغاضي عن ضرورة الرد".ويوم الاثنين الماضي، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانًا، قال فيه: "ارتكبت مقاتلة للكيان الصهيوني جريمة جديدة بقصفها مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، بعدة صواريخ؛ وعلى أثرها، استشهد المستشار والضابط واللواء في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، ومحمد هادي حاجي رحيمي، وهما من القادة القدامى وكبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، و5 من المستشارين العسكريين الإيرانيين، الذين كانوا يرافقونهما في سوريا".وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية إلى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، ومقتل وإصابة جميع من بداخلها.ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي عدة ضربات في سوريا ولبنان، استهدفت قيادات في حركة حماس و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

https://sputnikarabic.ae/20240412/10-قتلى-على-الأقل-في-قصف-إسرائيلي-على-عدة-مناطق-في-قطاع-غزة-1087940099.html

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عدوان إسرائيلي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إ]يران, الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل