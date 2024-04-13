الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة إسرائيلية في مضيق هرمز... فيديو
10:53 GMT 13.04.2024 (تم التحديث: 11:13 GMT 13.04.2024)
© AFP 2023 / -جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية
© AFP 2023 / -
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أعلنت إيران، اليوم السبت، أن "القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، احتجزت سفينة مملوكة لجهة إسرائيلية في مضيق هرمز".
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اعترضت القوات البحرية الخاصة التابعة للحرس الثوري الإيراني، سفينة حاويات تحمل اسم "MCS Aries" بالقرب من مضيق هرمز، من خلال تنفيذ عملية إنزال عسكري عليها، وإجلاء أفراد طاقم السفينة.
وأضافت الوكالة: "تم الآن توجيه هذه السفينة نحو المياه الإقليمية لبلدنا".
توقیف کشتی مرتبط با رژیم صهیونیستی توسط سپاه— خبرگزاری ایرنا (@IRNA_1313) April 13, 2024
یک فروند کشتی کانتینربر با نام «MCS Aries» توسط نیروهای ویژه دریایی سپاه SNSF با اجرای عملیات هلیبرن و تخلیه نیرو روی عرشه کشتی در نزدیکی تنگه هرمز توقیف شد.
این کشتی هماکنون به سمت آبهای سرزمینی کشورمان هدایت شده است. pic.twitter.com/GHQC8lfx7z
كما أشارت الوكالة إلى أن "السفينة التي ترفع العلم البرتغالي تديرها شركة "زودياك" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي يدعى إيال عوفر".
وفي السياق، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "القوات الإيرانية احتجزت سفينة ترفع العلم البرتغالي بالقرب من مضيق هرمز، كانت في طريقها من الإمارات إلى الهند".
ככל הנראה מדובר בספינה בבעלות ישראלית חלקית@barakbet https://t.co/ZYRZkwHps4— גלצ (@GLZRadio) April 13, 2024
وأضافت أن السفينة التي تم احتجازها مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية.
فيما أوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن السفينة التي تعرضت لهجوم بالقرب من مضيق هرمز وترفع علم البرتغال تديرها شركة "زودياك ماريتايم"، وهي شركة مملوكة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر.
על פי הדיווח מדובר בספינת המכולות MSC Aries הנושאת את דגל פורטוגל וקשורה חלקית לחברת הספנות הבריטית "זודיאק" בבעלות איש העסקים הישראלי אייל עופר.— החדשות - N12 (@N12News) April 13, 2024
وقالت القناة إن القوة الإيرانية سيطرت على السفينة عبر طائرة مروحية.
وتهدد طهران بالرد على قصف إسرائيل مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، مطلع أبريل/ نيسان الجاري، الذي أسفر عن مقتل قيادات في الحرس الثوري الإيراني.
وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر الغارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.
7 أبريل, 11:05 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخلها.
ودخلت إسرائيل، في حالة التأهب القصوى، استعداداً لهجوم انتقامي محتمل من جانب إيران.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عزز استعداده العسكري من خلال تعليق الإجازات مؤقتاً لوحداته القتالية، وقالت إسرائيل إنها سترد بقوة على أي هجوم إيراني، خلال الأيام المقبلة.
كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن إسرائيل أكملت الاستعدادات للرد على أي سيناريو قد يتطور من قبل إيران.