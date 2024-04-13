https://sputnikarabic.ae/20240413/الشرطة-الأسترالية-مقتل-5-أشخاص-في-عملية-الطعن-بمركز-التسوق-وتحييد-المنفذ-فيديو-1087944916.html

الشرطة الأسترالية: مقتل 5 أشخاص في عملية الطعن بمركز التسوق وتحييد المنفذ... فيديو

الشرطة الأسترالية: مقتل 5 أشخاص في عملية الطعن بمركز التسوق وتحييد المنفذ... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم السبت، مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بعضهم بحالة حرجة، جراء حادث الطعن الذي وقع بمركز للتسوق في مدينة سيدني. 13.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-13T09:40+0000

2024-04-13T09:40+0000

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ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية، عن مساعد مفوض الشرطة أنتوني كوك، قوله في مؤتمر صحفي عن الحادث: "تم إبلاغي بوفاة 5 أشخاص، وهناك عدة أشخاص آخرين تم نقلهم إلى المستشفى بعضهم في حالة خطيرة".وأضاف كوك: "تعرض 9 أشخاص للطعن من بينهم طفل صغير على يد رجل في مركز التسوق".وأشار إلى أن السلطات تعتقد أن الرجل تصرف بمفرده وأنه لا يوجد ما يشير إلى دوافع الجاني، لكن الشرطة لم تستبعد أي شيء، مضيفا: "لا يوجد الآن أي تهديد".وأوضح المسؤول الشرطي أنه حتى الأن ليس لديه مزيد من المعلومات حول هوية منفذ العملية.وفي وقت سابق من اليوم السبت، وقع حادث طعن وسط مركز للتسوق بويستفيلد بوندي في سيدني، ما دفع الشرطة الأسترالية إلى إجلاء مئات الأشخاص وسط استنفار أمني بالمكان.وأظهرت مشاهد مصورة عبر كاميرات المراقبة من داخل المركز التجاري، المهاجم وهو يركض داخل المكان وبين المتسوقين ويحمل سكينًا.فيما انتشرت بعض المشاهد المروعة التي أظهرت مصابين ممددين أرضا، بينما يتلقون الإسعاف من رجال الشرطة.من جهته، نعى رئيس وزراء أسترليا، أنتوني ألبانيز، عبر منصة "إكس"، الضحايا الذين سقطوا في عملية الطعن داخل مركز التسوق في مدينة سيدني، وتقدم بالشكر إلى الشرطة وخدمات الطوارئ.

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