الشرطة الأسترالية: مقتل 5 أشخاص في عملية الطعن بمركز التسوق وتحييد المنفذ... فيديو
© AFP 2023 / DAVID GRAYالشرطة الأسترالية
© AFP 2023 / DAVID GRAY
تابعنا عبر
أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم السبت، مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بعضهم بحالة حرجة، جراء حادث الطعن الذي وقع بمركز للتسوق في مدينة سيدني.
ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية، عن مساعد مفوض الشرطة أنتوني كوك، قوله في مؤتمر صحفي عن الحادث: "تم إبلاغي بوفاة 5 أشخاص، وهناك عدة أشخاص آخرين تم نقلهم إلى المستشفى بعضهم في حالة خطيرة".
أصيب ما لا يقل عن 6 أشخاص وطفل في حادث طعن في مركز تسوق في مدينة سيدني الأسترالية pic.twitter.com/lTPxCei5pJ— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 13, 2024
وأضاف كوك: "تعرض 9 أشخاص للطعن من بينهم طفل صغير على يد رجل في مركز التسوق".
وأكد أنه تم قتل منفذ العملية بالرصاص في مكان الحادث على يد ضابط شرطة.
وأشار إلى أن السلطات تعتقد أن الرجل تصرف بمفرده وأنه لا يوجد ما يشير إلى دوافع الجاني، لكن الشرطة لم تستبعد أي شيء، مضيفا: "لا يوجد الآن أي تهديد".
هيئة البث الأسترالية: الشرطة الأسترالية تعلن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء الهجوم بمركز تسوق في سيدني https://t.co/ADugqRkB6J pic.twitter.com/Bf9WOKC05A— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 13, 2024
وأوضح المسؤول الشرطي أنه حتى الأن ليس لديه مزيد من المعلومات حول هوية منفذ العملية.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، وقع حادث طعن وسط مركز للتسوق بويستفيلد بوندي في سيدني، ما دفع الشرطة الأسترالية إلى إجلاء مئات الأشخاص وسط استنفار أمني بالمكان.
A female police officer liquidated the stabbing suspect at the Bondi Junction Westfield shopping mall in Sydney.— Crazy Arpita (@ArpitaKiVines) April 13, 2024
What are your views 🤔 #Australian #iran #Israelpic.twitter.com/otudDhe10x
وأظهرت مشاهد مصورة عبر كاميرات المراقبة من داخل المركز التجاري، المهاجم وهو يركض داخل المكان وبين المتسوقين ويحمل سكينًا.
فيما انتشرت بعض المشاهد المروعة التي أظهرت مصابين ممددين أرضا، بينما يتلقون الإسعاف من رجال الشرطة.
من جهته، نعى رئيس وزراء أسترليا، أنتوني ألبانيز، عبر منصة "إكس"، الضحايا الذين سقطوا في عملية الطعن داخل مركز التسوق في مدينة سيدني، وتقدم بالشكر إلى الشرطة وخدمات الطوارئ.