https://sputnikarabic.ae/20240413/بابا-الفاتيكان-يجدد-دعوته-إلى-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1087940804.html
بابا الفاتيكان يجدد دعوته إلى وقف إطلاق النار" في قطاع غزة
بابا الفاتيكان يجدد دعوته إلى وقف إطلاق النار" في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
جدد باب الفاتيكان فرنسيس، دعوته إلى "وقف إطلاق النار" في قطاع غزة، وإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين في القطاع، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية الرسمية. 13.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-13T02:43+0000
2024-04-13T02:43+0000
2024-04-13T02:43+0000
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
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وأعرب البابا فرنسيس في رسالة وجهها بمناسبة نهاية شهر رمضان وعيد الفطر ونشرها الفاتيكان، أمس الجمعة، عن "حزنه بسبب الصراع في فلسطين وإسرائيل".وأضاف: "كفى، توقفوا! من فضلكم، أوقفوا ضجيج السلاح وفكروا في الأطفال، وفي كل الأطفال كما تفكّرون في أبنائكم".وتابع: "إنهم بحاجة إلى بيوت ومدارس وحدائق، وليس إلى قبور وخنادق!".وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أدان بابا الفاتيكان الرد العسكري الإسرائيلي على عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنها حركة حماس، في السابع من أكتوبر الماضي، الذي أدى إلى حرب واسعة النطاق في غزة.وقال إن الرد الإسرائيلي "أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين، بما في ذلك العديد من الشباب والأطفال، وتسبب في أزمة إنسانية خطيرة بشكل استثنائي ومعاناة لا يمكن تصورها".ودعا إلى "وقف فوري لإطلاق النار"، وإطلاق سراح المحتجزين بقطاع غزة، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.كما أكد بابا الفاتيكان مجددا دعمه لـ"حل الدولتين"، فضلا عن "الوضع الخاص المضمون دوليا لمدينة القدس، بهدف تحقيق السلام والأمن الدائمين".
https://sputnikarabic.ae/20240407/بابا-الفاتيكان-يلتقي-غدا-عددا-من-عائلات-المحتجزين-الإسرائيليين--لدى-حماس-1087783491.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم
بابا الفاتيكان يجدد دعوته إلى وقف إطلاق النار" في قطاع غزة
جدد باب الفاتيكان فرنسيس، دعوته إلى "وقف إطلاق النار" في قطاع غزة، وإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين في القطاع، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية الرسمية.
وأعرب البابا فرنسيس في رسالة وجهها بمناسبة نهاية شهر رمضان وعيد الفطر ونشرها الفاتيكان، أمس الجمعة، عن "حزنه بسبب الصراع في فلسطين وإسرائيل".
وقال البابا في رسالته، "ليتوقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة، حيث تحدث كارثة إنسانية، ولتصل المساعدات إلى السكان الفلسطينيين الذي يتألمون بقسوة، وليطلق سراح الأسرى".
وأضاف: "كفى، توقفوا! من فضلكم، أوقفوا ضجيج السلاح وفكروا في الأطفال، وفي كل الأطفال كما تفكّرون في أبنائكم".
وتابع: "إنهم بحاجة إلى بيوت ومدارس وحدائق، وليس إلى قبور وخنادق!".
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أدان بابا الفاتيكان
الرد العسكري الإسرائيلي على عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنها حركة حماس، في السابع من أكتوبر الماضي، الذي أدى إلى حرب واسعة النطاق في غزة.
وقال إن الرد الإسرائيلي "أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين، بما في ذلك العديد من الشباب والأطفال، وتسبب في أزمة إنسانية خطيرة بشكل استثنائي ومعاناة لا يمكن تصورها".
ودعا إلى "وقف فوري لإطلاق النار"، وإطلاق سراح المحتجزين بقطاع غزة، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
كما أكد بابا الفاتيكان مجددا دعمه لـ"حل الدولتين"، فضلا عن "الوضع الخاص المضمون دوليا لمدينة القدس، بهدف تحقيق السلام والأمن الدائمين".