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بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
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https://sputnikarabic.ae/20240413/بابا-الفاتيكان-يجدد-دعوته-إلى-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1087940804.html
بابا الفاتيكان يجدد دعوته إلى وقف إطلاق النار" في قطاع غزة
بابا الفاتيكان يجدد دعوته إلى وقف إطلاق النار" في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
جدد باب الفاتيكان فرنسيس، دعوته إلى "وقف إطلاق النار" في قطاع غزة، وإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين في القطاع، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية الرسمية. 13.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-13T02:43+0000
2024-04-13T02:43+0000
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
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وأعرب البابا فرنسيس في رسالة وجهها بمناسبة نهاية شهر رمضان وعيد الفطر ونشرها الفاتيكان، أمس الجمعة، عن "حزنه بسبب الصراع في فلسطين وإسرائيل".وأضاف: "كفى، توقفوا! من فضلكم، أوقفوا ضجيج السلاح وفكروا في الأطفال، وفي كل الأطفال كما تفكّرون في أبنائكم".وتابع: "إنهم بحاجة إلى بيوت ومدارس وحدائق، وليس إلى قبور وخنادق!".وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أدان بابا الفاتيكان الرد العسكري الإسرائيلي على عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنها حركة حماس، في السابع من أكتوبر الماضي، الذي أدى إلى حرب واسعة النطاق في غزة.وقال إن الرد الإسرائيلي "أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين، بما في ذلك العديد من الشباب والأطفال، وتسبب في أزمة إنسانية خطيرة بشكل استثنائي ومعاناة لا يمكن تصورها".ودعا إلى "وقف فوري لإطلاق النار"، وإطلاق سراح المحتجزين بقطاع غزة، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.كما أكد بابا الفاتيكان مجددا دعمه لـ"حل الدولتين"، فضلا عن "الوضع الخاص المضمون دوليا لمدينة القدس، بهدف تحقيق السلام والأمن الدائمين".
https://sputnikarabic.ae/20240407/بابا-الفاتيكان-يلتقي-غدا-عددا-من-عائلات-المحتجزين-الإسرائيليين--لدى-حماس-1087783491.html
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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم

بابا الفاتيكان يجدد دعوته إلى وقف إطلاق النار" في قطاع غزة

02:43 GMT 13.04.2024
© AFP 2023 / ANDREAS SOLAROبابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني
بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2024
© AFP 2023 / ANDREAS SOLARO
تابعنا عبر
جدد باب الفاتيكان فرنسيس، دعوته إلى "وقف إطلاق النار" في قطاع غزة، وإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين في القطاع، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية الرسمية.
وأعرب البابا فرنسيس في رسالة وجهها بمناسبة نهاية شهر رمضان وعيد الفطر ونشرها الفاتيكان، أمس الجمعة، عن "حزنه بسبب الصراع في فلسطين وإسرائيل".
وقال البابا في رسالته، "ليتوقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة، حيث تحدث كارثة إنسانية، ولتصل المساعدات إلى السكان الفلسطينيين الذي يتألمون بقسوة، وليطلق سراح الأسرى".
وأضاف: "كفى، توقفوا! من فضلكم، أوقفوا ضجيج السلاح وفكروا في الأطفال، وفي كل الأطفال كما تفكّرون في أبنائكم".
وتابع: "إنهم بحاجة إلى بيوت ومدارس وحدائق، وليس إلى قبور وخنادق!".
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أدان بابا الفاتيكان الرد العسكري الإسرائيلي على عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنها حركة حماس، في السابع من أكتوبر الماضي، الذي أدى إلى حرب واسعة النطاق في غزة.
بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
بابا الفاتيكان يلتقي غدا عددا من عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس"
7 أبريل, 16:58 GMT
وقال إن الرد الإسرائيلي "أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين، بما في ذلك العديد من الشباب والأطفال، وتسبب في أزمة إنسانية خطيرة بشكل استثنائي ومعاناة لا يمكن تصورها".
ودعا إلى "وقف فوري لإطلاق النار"، وإطلاق سراح المحتجزين بقطاع غزة، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
كما أكد بابا الفاتيكان مجددا دعمه لـ"حل الدولتين"، فضلا عن "الوضع الخاص المضمون دوليا لمدينة القدس، بهدف تحقيق السلام والأمن الدائمين".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. 5 إصابات في هجوم لمستوطنين إسرائيليين على قرية شرق رام الله00:12 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف مرابض المدفعية الإسرائيلية بعشرات الصواريخأمس, 17:55 GMT
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