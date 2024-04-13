https://sputnikarabic.ae/20240413/جنود-أوكرانيون-يستسلمون-بشكل-جماعي-للجيش-الروسي-فيديو--1087952441.html
جنود أوكرانيون يستسلمون بشكل جماعي للجيش الروسي... فيديو
جنود أوكرانيون يستسلمون بشكل جماعي للجيش الروسي... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تسجيلا مصورا لاستسلام عسكريي اللواء 25 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية للجيش الروسي بشكل جماعي في اتجاه... 13.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-13T18:52+0000
2024-04-13T18:52+0000
2024-04-13T18:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتبين المشاهد لحظة استسلام الجنود الاوكرانيين التابعيين للواء 25 للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل جماعي في اتجاه أفدييفكا.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تحييد المئات من العسكريين الأوكرانيين، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.وأضاف البيان أنه "️في اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوبية" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر فائدة، كما تم صد هجومين أوكرانيين، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 500 جندي"، مشيرة إلى أنه "️في اتجاه كوبيانسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وصدت 3 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 25 عسكريا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قائد القوات المسلحة الأوكرانية يقر بالوضع الصعب على جبهات القتال ضد روسيا
https://sputnikarabic.ae/20240413/ضابط-أمريكي-سابق-قدرات-روسيا-تتفوق-على-جيوش-دول-الناتو-1087948450.html
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روسيا, رصد عسكري
جنود أوكرانيون يستسلمون بشكل جماعي للجيش الروسي... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تسجيلا مصورا لاستسلام عسكريي اللواء 25 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية للجيش الروسي بشكل جماعي في اتجاه أفدييفكا.
وتبين المشاهد لحظة استسلام الجنود الاوكرانيين التابعيين للواء 25 للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل جماعي في اتجاه أفدييفكا.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تحييد المئات من العسكريين الأوكرانيين، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وذكرت الدفاع الروسية، في بيان اليوم، أنه "في اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، بتحرير بلدة بيرفومايسكوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 8 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، وفقد العدو نحو 235 عسكريا".
وأضاف البيان أنه "️في اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوبية" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر فائدة، كما تم صد هجومين أوكرانيين، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 500 جندي"، مشيرة إلى أنه "️في اتجاه كوبيانسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وصدت 3 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 25 عسكريا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.