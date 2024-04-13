https://sputnikarabic.ae/20240413/ضابط-أمريكي-سابق-قدرات-روسيا-تتفوق-على-جيوش-دول-الناتو-1087948450.html

ضابط أمريكي سابق: قدرات روسيا تتفوق على جيوش دول "الناتو"

ضابط أمريكي سابق: قدرات روسيا تتفوق على جيوش دول "الناتو"

سبوتنيك عربي

قال ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر، على اليوتيوب، إن "روسيا يمكنها تدمير جيوش دول الناتو في أي وقت بسبب عدم قدرة الأخيرة على التجمع في قوة واحدة". 13.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-13T14:11+0000

2024-04-13T14:11+0000

2024-04-13T14:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الناتو

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وأضاف ريتر في مقابلة مع قناة "جادجينغ فريدوم"، عندما سئل عما إذا كانت القوات المسلحة الروسية متفوقة على الكتلة العسكرية للغرب، حث الخبير على عدم المبالغة في أهمية عدد جيوشها، مشيرًا إلى أن أفرادها غير مستعدين وغير قادرين على القتال في الأعمال القتالية طويلة الأمد في أوروبا.وأكد ريتر أن "الجيش الروسي اليوم قادر تماماً على المشاركة في هذا النوع من الصراع، وقد يكون عددهم أقل، لكن خبرتهم وقدراتهم تجعلهم قادرين على تدمير قوات الناتو في أي وقت يدخلون فيه المعركة".وفي الآونة الأخيرة، أصبحت الأفكار حول الصراع المسلح المباشر بين الناتو وروسيا مسموعة بشكل متزايد في الغرب، وأشار الكرملين إلى أن موسكو لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.بالإضافة إلى ذلك، لاحظت روسيا في السنوات الأخيرة نشاطًا غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على طول حدودها الغربية. وأعلنت وزارة الخارجية الانفتاح على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب أن يتخلى عن مسار عسكرة القارة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحيد المئات من العسكريين الأوكرانيين خلال الـ24 الساعة الماضية

https://sputnikarabic.ae/20240413/زعيم-حزب-فرنسي-كل-شيء-انتهى-بالنسبة-لأوكرانيا-في-عهد-زيلينسكي-1087947762.html

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روسيا, الناتو