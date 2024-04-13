ضابط أمريكي سابق: قدرات روسيا تتفوق على جيوش دول "الناتو"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:18 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:43 GMT
17 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تعهدت بالرد ولكن كيفية الرد وتوقيته هو برسم الحكومة الإيرانية فقط
14:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: موسكو لم ترفض قط التوصل لحل سلمي للنزاع في أوكرانيا
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: هناك دعم واحتضان للنازحين الجنوبيين في كل المناطق اللبنانية
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:18 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:25 GMT
25 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تعهدت بالرد ولكن كيفية الرد وتوقيته هو برسم الحكومة الإيرانية فقط
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
14:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
طهران تهدد واشنطن بمهاجمة قواتها بالمنطقة إذا تدخلت في صراعها ضد إسرائيل
15:03 GMT
59 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
16:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
16:24 GMT
36 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:00 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:25 GMT
35 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240413/ضابط-أمريكي-سابق-قدرات-روسيا-تتفوق-على-جيوش-دول-الناتو-1087948450.html
ضابط أمريكي سابق: قدرات روسيا تتفوق على جيوش دول "الناتو"
ضابط أمريكي سابق: قدرات روسيا تتفوق على جيوش دول "الناتو"
سبوتنيك عربي
قال ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر، على اليوتيوب، إن "روسيا يمكنها تدمير جيوش دول الناتو في أي وقت بسبب عدم قدرة الأخيرة على التجمع في قوة واحدة". 13.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-13T14:11+0000
2024-04-13T14:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الناتو
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/04/1086650568_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_5132c4bbe96730ecd163ac24e56e9ce9.jpg
وأضاف ريتر في مقابلة مع قناة "جادجينغ فريدوم"، عندما سئل عما إذا كانت القوات المسلحة الروسية متفوقة على الكتلة العسكرية للغرب، حث الخبير على عدم المبالغة في أهمية عدد جيوشها، مشيرًا إلى أن أفرادها غير مستعدين وغير قادرين على القتال في الأعمال القتالية طويلة الأمد في أوروبا.وأكد ريتر أن "الجيش الروسي اليوم قادر تماماً على المشاركة في هذا النوع من الصراع، وقد يكون عددهم أقل، لكن خبرتهم وقدراتهم تجعلهم قادرين على تدمير قوات الناتو في أي وقت يدخلون فيه المعركة".وفي الآونة الأخيرة، أصبحت الأفكار حول الصراع المسلح المباشر بين الناتو وروسيا مسموعة بشكل متزايد في الغرب، وأشار الكرملين إلى أن موسكو لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.بالإضافة إلى ذلك، لاحظت روسيا في السنوات الأخيرة نشاطًا غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على طول حدودها الغربية. وأعلنت وزارة الخارجية الانفتاح على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب أن يتخلى عن مسار عسكرة القارة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحيد المئات من العسكريين الأوكرانيين خلال الـ24 الساعة الماضية
https://sputnikarabic.ae/20240413/زعيم-حزب-فرنسي-كل-شيء-انتهى-بالنسبة-لأوكرانيا-في-عهد-زيلينسكي-1087947762.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/04/1086650568_472:0:3203:2048_1920x0_80_0_0_5eb213bdc9070c80198b42cb9a8edca4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الناتو
روسيا, الناتو

ضابط أمريكي سابق: قدرات روسيا تتفوق على جيوش دول "الناتو"

14:11 GMT 13.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر، على اليوتيوب، إن "روسيا يمكنها تدمير جيوش دول الناتو في أي وقت بسبب عدم قدرة الأخيرة على التجمع في قوة واحدة".
وأضاف ريتر في مقابلة مع قناة "جادجينغ فريدوم"، عندما سئل عما إذا كانت القوات المسلحة الروسية متفوقة على الكتلة العسكرية للغرب، حث الخبير على عدم المبالغة في أهمية عدد جيوشها، مشيرًا إلى أن أفرادها غير مستعدين وغير قادرين على القتال في الأعمال القتالية طويلة الأمد في أوروبا.
وأكد ريتر أن "الجيش الروسي اليوم قادر تماماً على المشاركة في هذا النوع من الصراع، وقد يكون عددهم أقل، لكن خبرتهم وقدراتهم تجعلهم قادرين على تدمير قوات الناتو في أي وقت يدخلون فيه المعركة".

وبحسب المحلل، فإن المشكلة الرئيسية للكتلة الغربية (الناتو) هي أن أكثر من 30 دولة غير قادرة على الاتحاد في قوة واحدة في مواجهة الأعمال القتالية.

وفي الآونة الأخيرة، أصبحت الأفكار حول الصراع المسلح المباشر بين الناتو وروسيا مسموعة بشكل متزايد في الغرب، وأشار الكرملين إلى أن موسكو لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زعيم حزب فرنسي: كل شيء انتهى بالنسبة لأوكرانيا في عهد زيلينسكي
13:17 GMT
بالإضافة إلى ذلك، لاحظت روسيا في السنوات الأخيرة نشاطًا غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على طول حدودها الغربية. وأعلنت وزارة الخارجية الانفتاح على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب أن يتخلى عن مسار عسكرة القارة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تحيد المئات من العسكريين الأوكرانيين خلال الـ24 الساعة الماضية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:51 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تدمر 20 صاروخا جاهزا للإطلاق باتجاهها06:44 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف مرابض المدفعية الإسرائيلية بعشرات الصواريخأمس, 17:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала