https://sputnikarabic.ae/20240413/مقتل-فلسطينيين-اثنين-في-غارة-إسرائيلية-شمال-قطاع-غزة-1087941658.html

مقتل فلسطينيين اثنين في غارة إسرائيلية شمالي قطاع غزة

مقتل فلسطينيين اثنين في غارة إسرائيلية شمالي قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية، اليوم السبت، بمقتل فلسطينيين اثنين من بلدة بيت حانون، في غارة شنها طيران الجيش الإسرائيلي على محيط مدينة الشيخ زايد السكنية... 13.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-13T04:10+0000

2024-04-13T04:10+0000

2024-04-13T05:04+0000

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

الطيران الإسرائيلي

العالم العربي

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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، شن طيران الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة على المحافظة الوسطى، وعلى حيي الزيتون والدرج في مدينة غزة، ومنطقة الفخاري جنوب شرق خان يونس جنوب القطاع، كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي المناطق الشرقية لجباليا شمالي القطاع، وشمالي النصيرات وسط القطاع.وقتل عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، إثر قصف استهدف بيت حانون شمال قطاع غزة، فيما أغار الطيران الحربي على منزل يعود لعائلة "أبو سامح"، على دوار مكي في مخيم المغازي وسط القطاع.وشنت طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية غارة على دير البلح وسط القطاع، فيما تمكنت طواقم الدفاع المدني والإسعاف، من انتشال جثامين 10 قتلى من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوبا.وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد القتلى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نحو 34 ألف قتيل، بالإضافة إلى إصابة اكثر من 76 ألفا، وآلاف المفقودين، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240412/10-قتلى-على-الأقل-في-قصف-إسرائيلي-على-عدة-مناطق-في-قطاع-غزة-1087940099.html

غزة

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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, الطيران الإسرائيلي, العالم العربي