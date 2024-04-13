https://sputnikarabic.ae/20240413/مقتل-فلسطينيين-اثنين-في-غارة-إسرائيلية-شمال-قطاع-غزة-1087941658.html
مقتل فلسطينيين اثنين في غارة إسرائيلية شمالي قطاع غزة
مقتل فلسطينيين اثنين في غارة إسرائيلية شمالي قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية، اليوم السبت، بمقتل فلسطينيين اثنين من بلدة بيت حانون، في غارة شنها طيران الجيش الإسرائيلي على محيط مدينة الشيخ زايد السكنية... 13.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-13T04:10+0000
2024-04-13T04:10+0000
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غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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طوفان الأقصى
الطيران الإسرائيلي
العالم العربي
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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، شن طيران الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة على المحافظة الوسطى، وعلى حيي الزيتون والدرج في مدينة غزة، ومنطقة الفخاري جنوب شرق خان يونس جنوب القطاع، كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي المناطق الشرقية لجباليا شمالي القطاع، وشمالي النصيرات وسط القطاع.وقتل عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، إثر قصف استهدف بيت حانون شمال قطاع غزة، فيما أغار الطيران الحربي على منزل يعود لعائلة "أبو سامح"، على دوار مكي في مخيم المغازي وسط القطاع.وشنت طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية غارة على دير البلح وسط القطاع، فيما تمكنت طواقم الدفاع المدني والإسعاف، من انتشال جثامين 10 قتلى من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوبا.وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد القتلى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نحو 34 ألف قتيل، بالإضافة إلى إصابة اكثر من 76 ألفا، وآلاف المفقودين، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240412/10-قتلى-على-الأقل-في-قصف-إسرائيلي-على-عدة-مناطق-في-قطاع-غزة-1087940099.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, الطيران الإسرائيلي, العالم العربي
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, الطيران الإسرائيلي, العالم العربي
مقتل فلسطينيين اثنين في غارة إسرائيلية شمالي قطاع غزة
04:10 GMT 13.04.2024 (تم التحديث: 05:04 GMT 13.04.2024)
أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية، اليوم السبت، بمقتل فلسطينيين اثنين من بلدة بيت حانون، في غارة شنها طيران الجيش الإسرائيلي على محيط مدينة الشيخ زايد السكنية شمالي قطاع غزة، مع دخول الحرب على القطاع يومها الـ190.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، شن طيران الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة على المحافظة الوسطى، وعلى حيي الزيتون والدرج في مدينة غزة، ومنطقة الفخاري جنوب شرق خان يونس جنوب القطاع، كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي المناطق الشرقية لجباليا شمالي القطاع، وشمالي النصيرات وسط القطاع.
ومساء أمس الجمعة، شن طيران الجيش الإسرائيلي غارة على منزل يعود لعائلة "الإسي" في الزرقا وسط مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 5 فلسطينيين على الأقل، وإصابة 30 آخرين. كما قُتل فلسطينيان اثنان، وجرح عدد آخر، في قصف إسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، بحسب الوكالة.
وقتل عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، إثر قصف استهدف بيت حانون شمال قطاع غزة، فيما أغار الطيران الحربي على منزل يعود لعائلة "أبو سامح"، على دوار مكي في مخيم المغازي وسط القطاع.
وشنت طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية غارة على دير البلح وسط القطاع، فيما تمكنت طواقم الدفاع المدني والإسعاف، من انتشال جثامين 10 قتلى من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوبا.
وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد القتلى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نحو 34 ألف قتيل، بالإضافة إلى إصابة اكثر من 76 ألفا، وآلاف المفقودين، وفقا لوزارة الصحة في غزة.