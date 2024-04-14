https://sputnikarabic.ae/20240414/إعلام-قراصنة-إيرانيون-يخترقون-رادارات-إسرائيل-ويرسلون-مئات-الآلاف-من-رسائل-التهديد-1087961105.html
إعلام: قراصنة إيرانيون يخترقون رادارات إسرائيل ويرسلون مئات الآلاف من رسائل التهديد
إعلام: قراصنة إيرانيون يخترقون رادارات إسرائيل ويرسلون مئات الآلاف من رسائل التهديد
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن مجموعة قرصنة إيرانية اخترقت أنظمة الرادار الإسرائيلية، وأرسلت مئات الآلاف من رسائل التهديد النصية إلى المواطنين... 14.04.2024, سبوتنيك عربي
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وزعمت المجموعة التي تحمل اسم "حنظلة"، أنها اخترقت أنظمة الرادار الإسرائيلية، وأرسلت 500 ألف رسالة نصية إلى مواطنين إسرائيليين، وحذرتهم من أنه، "أمامكم بضع ساعات فقط لإصلاح الأنظمة"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست".وفي أعقاب تصاعد التوترات بشأن هجوم إيراني محتمل على إسرائيل، نشر "حنظلة" بيانا على شبكات التواصل الاجتماعي، أكد فيه أنهم اخترقوا دفاعات الرادار الإسرائيلية.وكان الإعلان، الذي تمت مشاركته عبر "تلغرام" قليل التفاصيل، لكنه أكد على نجاحه الكبير، مما قد يقوّض الأمن القومي الإسرائيلي، وكرر المهاجمون في رسالتهم: "أمامكم بضع ساعات فقط لإصلاح أنظمة الرادار".علاوة على ذلك، فإن مجموعة "حنظلة" تزعم أنها أرسلت 500 ألف رسالة نصية إلى المواطنين الإسرائيليين، تحثهم فيها على معارضة حكومتهم ودعم إيران، وشملت هذه الرسائل أيضا تهديدات لإسرائيل.وذكرت الرسائل الموجهة للإسرائيليين: "سيدفع الناس ثمن جرائم وحماقات قادتكم، ليس هناك شك في أن قادتكم سوف يندمون على هذه المغامرات الحمقاء، إخلوا المدن لعلكم تواجهون ضررا أقل! ولا تترددوا ولا تناموا، فإن فرصة الهروب أقل من10 ثواني، وربما يتم اختيار مدينتكم لقصفها".ومن المعروف أن مجموعة "حنظلة" تستهدف المصالح الإسرائيلية، وفي الماضي، شنت هجمات إلكترونية على مواقع حكومية ومواقع خاصة بالقطاع الخاص.وأضافت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أنه بينما لم يتم التحقق من ادعاءات القراصنة الإيرانيين من قبل مصادر إسرائيلية رسمية، فإن خبراء الأمن في إسرائيل يعربون عن قلقهم المتزايد بشأن احتمال شن هجمات إلكترونية إيرانية تستهدف البنية التحتية الوطنية الحيوية.
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إعلام: قراصنة إيرانيون يخترقون رادارات إسرائيل ويرسلون مئات الآلاف من رسائل التهديد
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن مجموعة قرصنة إيرانية اخترقت أنظمة الرادار الإسرائيلية، وأرسلت مئات الآلاف من رسائل التهديد النصية إلى المواطنين الإسرائيليين.
وزعمت المجموعة التي تحمل اسم "حنظلة"، أنها اخترقت أنظمة الرادار الإسرائيلية، وأرسلت 500 ألف رسالة نصية إلى مواطنين إسرائيليين، وحذرتهم من أنه، "أمامكم بضع ساعات فقط لإصلاح الأنظمة"، وفقا لصحيفة
"جيروزاليم بوست".
وفي أعقاب تصاعد التوترات بشأن هجوم إيراني محتمل على إسرائيل، نشر "حنظلة" بيانا على شبكات التواصل الاجتماعي، أكد فيه أنهم اخترقوا دفاعات الرادار الإسرائيلية.
وكان الإعلان، الذي تمت مشاركته عبر "تلغرام" قليل التفاصيل، لكنه أكد على نجاحه الكبير، مما قد يقوّض الأمن القومي الإسرائيلي، وكرر المهاجمون في رسالتهم: "أمامكم بضع ساعات فقط لإصلاح أنظمة الرادار".
علاوة على ذلك، فإن مجموعة "حنظلة" تزعم أنها أرسلت 500 ألف رسالة نصية إلى المواطنين الإسرائيليين، تحثهم فيها على معارضة حكومتهم ودعم إيران، وشملت هذه الرسائل أيضا تهديدات لإسرائيل.
وذكرت الرسائل الموجهة للإسرائيليين: "سيدفع الناس ثمن جرائم وحماقات قادتكم، ليس هناك شك في أن قادتكم سوف يندمون على هذه المغامرات الحمقاء، إخلوا المدن لعلكم تواجهون ضررا أقل! ولا تترددوا ولا تناموا، فإن فرصة الهروب أقل من10 ثواني، وربما يتم اختيار مدينتكم لقصفها".
ومن المعروف أن مجموعة "حنظلة" تستهدف المصالح الإسرائيلية، وفي الماضي، شنت هجمات إلكترونية على مواقع حكومية ومواقع خاصة بالقطاع الخاص.
وأضافت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أنه بينما لم يتم التحقق من ادعاءات القراصنة الإيرانيين من قبل مصادر إسرائيلية رسمية، فإن خبراء الأمن في إسرائيل يعربون عن قلقهم المتزايد بشأن احتمال شن هجمات إلكترونية إيرانية تستهدف البنية التحتية الوطنية الحيوية.