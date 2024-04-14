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25 د
مرايا العلوم
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شؤون عسكرية
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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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35 د
لبنان والعالم
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108 د
ع الموجة مع ايلي
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150 د
لبنان والعالم
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كواليس السينما
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https://sputnikarabic.ae/20240414/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-قلنا-إذا-هاجمتنا-إيران-فسوف-نهاجمها-وما-زلنا-على-موقفنا-1087959386.html
وزير الخارجية الإسرائيلي: قلنا إذا هاجمتنا إيران فسوف نهاجمها وما زلنا على موقفنا
وزير الخارجية الإسرائيلي: قلنا إذا هاجمتنا إيران فسوف نهاجمها وما زلنا على موقفنا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، على موقف بلاده تجاه تعرضها لهجوم من إيران، وهو الرد بالمثل، بعد أن شنت إيران هجوما على إسرائيل بمئات... 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T06:54+0000
2024-04-14T06:54+0000
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الحرس الثوري الإيراني
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وقال كاتس في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "لقد قلنا إنه إذا هاجمتنا إيران فسوف نرد عليها، وهذا لا يزال ساري المفعول"، وفقا لـ"قناة 12" الإسرائيلية.وأمس السبت، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إيران بالقرصنة، بعد أن احتجز الحرس الثوري الإيراني سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز.ودعا كاتس الاتحاد الأوروبي والعالم الحر إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني على الفور "منظمة إرهابية"، وفرض عقوبات على إيران، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة. على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20240414/إعلام-إيران-تعلن-عن-ضرب-جميع-الأهداف-الإسرائيلية-المحددة-بنجاح-1087958790.html
https://sputnikarabic.ae/20240413/الجيش-الإسرائيلي-إيران-أطلقت-صواريخ-باتجاه-أراضينا-1087956570.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الحرس الثوري الإيراني
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الحرس الثوري الإيراني

وزير الخارجية الإسرائيلي: قلنا إذا هاجمتنا إيران فسوف نهاجمها وما زلنا على موقفنا

06:54 GMT 14.04.2024
© AP Photo / Dan Baliltyوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2024
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس
© AP Photo / Dan Balilty
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أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، على موقف بلاده تجاه تعرضها لهجوم من إيران، وهو الرد بالمثل، بعد أن شنت إيران هجوما على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.
وقال كاتس في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "لقد قلنا إنه إذا هاجمتنا إيران فسوف نرد عليها، وهذا لا يزال ساري المفعول"، وفقا لـ"قناة 12" الإسرائيلية.
وأمس السبت، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إيران بالقرصنة، بعد أن احتجز الحرس الثوري الإيراني سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز.
ودعا كاتس الاتحاد الأوروبي والعالم الحر إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني على الفور "منظمة إرهابية"، وفرض عقوبات على إيران، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
دبابة تابعة للجيش الإيراني تمر من جانب المنبر المزين بصورة للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي خلال استعراض بمناسبة يوم الجيش السنوي للبلاد، 18 أبريل/نيسان 2018 في طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2024
إعلام: إيران تعلن عن ضرب جميع الأهداف الإسرائيلية المحددة بنجاح
05:21 GMT
وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2024
الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت صواريخ باتجاه أراضينا
أمس, 23:59 GMT
ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".
وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مظاهرات في أوروبا تطالب بوقف الحرب على غزة06:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. إيران تشن هجوما كبيرا بطائرات مسيرة وصورايخ على إسرائيل وتل أبيب تعلن تصديها للعمليةأمس, 20:46 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف مرابض المدفعية الإسرائيلية بعشرات الصواريخ12 أبريل, 17:55 GMT
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