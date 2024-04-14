https://sputnikarabic.ae/20240414/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-قلنا-إذا-هاجمتنا-إيران-فسوف-نهاجمها-وما-زلنا-على-موقفنا-1087959386.html
وزير الخارجية الإسرائيلي: قلنا إذا هاجمتنا إيران فسوف نهاجمها وما زلنا على موقفنا
وزير الخارجية الإسرائيلي: قلنا إذا هاجمتنا إيران فسوف نهاجمها وما زلنا على موقفنا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، على موقف بلاده تجاه تعرضها لهجوم من إيران، وهو الرد بالمثل، بعد أن شنت إيران هجوما على إسرائيل بمئات... 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T06:54+0000
2024-04-14T06:54+0000
2024-04-14T06:54+0000
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الحرس الثوري الإيراني
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وقال كاتس في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "لقد قلنا إنه إذا هاجمتنا إيران فسوف نرد عليها، وهذا لا يزال ساري المفعول"، وفقا لـ"قناة 12" الإسرائيلية.وأمس السبت، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إيران بالقرصنة، بعد أن احتجز الحرس الثوري الإيراني سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز.ودعا كاتس الاتحاد الأوروبي والعالم الحر إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني على الفور "منظمة إرهابية"، وفرض عقوبات على إيران، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة. على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20240414/إعلام-إيران-تعلن-عن-ضرب-جميع-الأهداف-الإسرائيلية-المحددة-بنجاح-1087958790.html
https://sputnikarabic.ae/20240413/الجيش-الإسرائيلي-إيران-أطلقت-صواريخ-باتجاه-أراضينا-1087956570.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الحرس الثوري الإيراني
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الحرس الثوري الإيراني
وزير الخارجية الإسرائيلي: قلنا إذا هاجمتنا إيران فسوف نهاجمها وما زلنا على موقفنا
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، على موقف بلاده تجاه تعرضها لهجوم من إيران، وهو الرد بالمثل، بعد أن شنت إيران هجوما على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.
وقال كاتس في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "لقد قلنا إنه إذا هاجمتنا إيران فسوف نرد عليها، وهذا لا يزال ساري المفعول"، وفقا لـ"قناة 12" الإسرائيلية.
وأمس السبت، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إيران بالقرصنة، بعد أن احتجز الحرس الثوري الإيراني سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل
في مضيق هرمز.
ودعا كاتس الاتحاد الأوروبي والعالم الحر إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني على الفور "منظمة إرهابية"، وفرض عقوبات على إيران، وفقا لصحيفة
"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".
وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.