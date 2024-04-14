https://sputnikarabic.ae/20240414/إيران-تعلن-استهداف-قاعدة-نفاطيم-الجوية-الإسرائيلية-المقر-الرئيسي-لطائرات-إف-35-1087967076.html

إيران تعلن استهداف قاعدة "نفاطيم" الجوية الإسرائيلية المقر الرئيسي لطائرات "إف-35"

إيران تعلن استهداف قاعدة "نفاطيم" الجوية الإسرائيلية المقر الرئيسي لطائرات "إف-35"

سبوتنيك عربي

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، عن "استهداف قاعدة نفاطيم الجوية الإسرائيلية المقر الرئيسي لطائرات "إف-35" قرب مفاعل ديمونا النووي". 14.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-14T14:49+0000

2024-04-14T14:49+0000

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وقال التلفزيون الإيراني إن "الصواريخ الإيرانية استهدفت أيضا مركزا استخباريا إسرائيليا شمال الجولان ينفذ عمليات تجسس ضد قوات المقاومة في سوريا"، مؤكدا أن المركز الاستخباري المُستهدف استخدم في التخطيط وتنفيذ العملية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق.من جهته، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن بلاده استهدفت بعض القواعد العسكرية لإسرائيل بطائرات مسيرة وصواريخ في إطار الدفاع المشروع".أما صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فقد قالت إن "التقديرات أشارت إلى أن القصف الإيراني كان سيؤدي لتدمير قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين لو أن الصواريخ أصابت أهدافها".وأعلن رئيس الأركان الإيراني، محمد باقري، أن الهجوم أدى إلى تدمير موقعين عسكريين إسرائيليين مهمين، موجها تحذيرات لإسرائيل بشأن الرد على عملية "الوعد الصادق" الإيرانية أمس السبت.وأشار باقري خلال إحاطته الإعلامية إلى أن "هجوم إيران انتهى ولا ترغب في مواصلته، لكن سنرد بقوة أكثر إذا استهدفت إسرائيل مصالحنا".وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها، نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

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