https://sputnikarabic.ae/20240414/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-لم-تتواصل-مع-روسيا-بشأن-الهجوم-الإيراني-على-إسرائيل-1087976386.html
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لم تتواصل مع روسيا بشأن الهجوم الإيراني على إسرائيل
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لم تتواصل مع روسيا بشأن الهجوم الإيراني على إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، بأن الولايات المتحدة لم تجر أي اتصالات مع روسيا فيما يتعلق بالهجوم الإيراني على إسرائيل يوم السبت، والذي جاء ردا على... 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T23:56+0000
2024-04-14T23:56+0000
2024-04-14T23:56+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084289537_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_a598fc0718b36e9394c1a71b70466e7c.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي لوكالة "سبوتنيك" رداً على سؤال حول ما إذا كانت لدى واشنطن وموسكو أي اتصالات في هذا الصدد، "ليس لدي علم بأي اتصالات" .كان مندوب إيران لدى مجلس الأمن الدولي، أمير سعيد إيرواني، اليوم الأحد، صرح بأن بلاده لا تسعى لتصعيد التوتر في المنطقة، ولكن إذا شنت أمريكا هجمات ضد إيران ومواطنيها فإن طهران سترد بشكل متناسب.وانتقد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي لفشله في التحرك بشأن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا، وحث على وقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي.وقال "من المؤسف أنه على عكس اجتماع اليوم، لم تقترح تقديمه لإحاطة المجلس في الثاني من أبريل"، مضيفا أن روسيا دعت إلى اجتماع طارئ لمناقشة الضربة الإسرائيلية ضد مباني القنصلية الإيرانية في دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20240414/روسيا-تدعو-إسرائيل-إلى-الاقتداء-بإيران-التي-قالت-إنها-لا-تريد-المزيد-من-التصعيد-1087975525.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084289537_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_0e59b6b3eac54c64d4a09706e6ae0558.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, روسيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, روسيا
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لم تتواصل مع روسيا بشأن الهجوم الإيراني على إسرائيل
صرح المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، بأن الولايات المتحدة لم تجر أي اتصالات مع روسيا فيما يتعلق بالهجوم الإيراني على إسرائيل يوم السبت، والذي جاء ردا على الغارة الأخيرة التي شنها الجيش الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي لوكالة "سبوتنيك" رداً على سؤال حول ما إذا كانت لدى واشنطن وموسكو أي اتصالات
في هذا الصدد، "ليس لدي علم بأي اتصالات" .
كان مندوب إيران لدى مجلس الأمن الدولي، أمير سعيد إيرواني، اليوم الأحد، صرح بأن بلاده لا تسعى لتصعيد التوتر في المنطقة، ولكن إذا شنت أمريكا هجمات ضد إيران ومواطنيها فإن طهران سترد بشكل متناسب.
وانتقد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي لفشله في التحرك بشأن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا، وحث على وقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي.
وقال "من المؤسف أنه على عكس اجتماع اليوم، لم تقترح تقديمه لإحاطة المجلس في الثاني من أبريل"، مضيفا أن روسيا دعت إلى اجتماع طارئ لمناقشة الضربة الإسرائيلية ضد مباني القنصلية الإيرانية في دمشق.