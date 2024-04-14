https://sputnikarabic.ae/20240414/الدفاع-الجوي-الروسي-دمر-خلال-العملية-العسكرية-الخاصة-أكثر-من-30-ألف-هدف-جوي-أطلقته-كييف-1087958616.html
الدفاع الجوي الروسي دمر خلال العملية العسكرية الخاصة أكثر من 30 ألف هدف جوي أطلقته كييف
الدفاع الجوي الروسي دمر خلال العملية العسكرية الخاصة أكثر من 30 ألف هدف جوي أطلقته كييف
سبوتنيك عربي
أعلن قائد قوات الدفاع الجوي والصاروخي، نائب القائد العام للقوات الجوية الفضائية، الفريق أندريه سيمينوف، أن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت خلال فترة العملية... 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T04:39+0000
2024-04-14T04:39+0000
2024-04-14T05:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك خلال ذكرى عيد قوات الدفاع الجوى ، حيث نقلت وزارة الدفاع الروسية عن سيمينوف قوله، "حتى الآن، دمر عسكريونا أكثر من 30 ألف هدف جوي للعدو. من بينها طائرات تكتيكية وصواريخ تكتيكية وصواريخ لراجمات المتعددة الفوهات وطائرات بدون طيار وصواريخ مضادة للرادار".وأشار إلى أن عسكريو وحدات الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي شاركوا بفعالية منذ الأيام الأولى للعملية العسكرية الخاصة في القتال ضد الأصول الجوية للعدو في منطقة القتال، فضلا عن تغطية المناطق الحدودية ومنشآت بالعمق الروسي. وكشف أن تجربة استخدام أنظمة الدفاع الجوي في إطار العملية الخاصة ستؤخذ بعين الاعتبار عند تحسين قدرات الدفاع الجوي.وتابع قائلا، يجري تحسين الأشكال والأساليب القائمة لاستخدام التشكيلات والوحدات العسكرية ووحدات قوات الدفاع الجوي، وبالإضافة إلى ذلك، يجري وضع وتنفيذ نهج جديدة لاستخدام المعدات الموجودة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240413/إعلام-القوات-الروسية-وصلت-إلى-لحظة-حاسمة-في-الصراع-الأوكراني-1087947509.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي دمر خلال العملية العسكرية الخاصة أكثر من 30 ألف هدف جوي أطلقته كييف
04:39 GMT 14.04.2024 (تم التحديث: 05:07 GMT 14.04.2024)
أعلن قائد قوات الدفاع الجوي والصاروخي، نائب القائد العام للقوات الجوية الفضائية، الفريق أندريه سيمينوف، أن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت خلال فترة العملية العسكرية الخاصة أكثر من 30 ألف هدف جوي أطلقته كييف.
موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك خلال ذكرى عيد قوات الدفاع الجوى ، حيث نقلت وزارة الدفاع الروسية عن سيمينوف قوله، "حتى الآن، دمر عسكريونا أكثر من 30 ألف هدف جوي للعدو
. من بينها طائرات تكتيكية وصواريخ تكتيكية وصواريخ لراجمات المتعددة الفوهات وطائرات بدون طيار وصواريخ مضادة للرادار".
وأضاف أنه تم بنجاح صد الضربات الجماعية للعدو على مدن، بريانسك، كورسك، بيلغورود، وفورونيج وأهداف في الجزء الأوروبي الغربي من روسيا الاتحادية وجمهورية القرم وإقليم كراسنودار.
وأشار إلى أن عسكريو وحدات الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي شاركوا بفعالية منذ الأيام الأولى للعملية العسكرية الخاصة في القتال ضد الأصول الجوية للعدو في منطقة القتال، فضلا عن تغطية المناطق الحدودية ومنشآت بالعمق الروسي.
وكشف أن تجربة استخدام أنظمة الدفاع الجوي في إطار العملية الخاصة ستؤخذ بعين الاعتبار عند تحسين قدرات الدفاع الجوي.
وتابع قائلا، يجري تحسين الأشكال والأساليب القائمة لاستخدام التشكيلات والوحدات العسكرية ووحدات قوات الدفاع الجوي، وبالإضافة إلى ذلك، يجري وضع وتنفيذ نهج جديدة لاستخدام المعدات الموجودة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.