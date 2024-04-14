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https://sputnikarabic.ae/20240414/باير-ليفركوزن-يتوج-بلقب-الدوري-الألماني-للمرة-الأولى-في-تاريخه-الممتد-لقرابة-120-عاما-1087971487.html
باير ليفركوزن يتوج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه الممتد لقرابة 120 عاما
باير ليفركوزن يتوج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه الممتد لقرابة 120 عاما
سبوتنيك عربي
صنع باير ليفركوزن المجد وتوج بلقب الدوري الألماني، وذلك للمرة الأولى في تاريخه الممتد لقرابة 120 عاما. 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T17:42+0000
2024-04-14T17:43+0000
مجتمع
رياضة
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وتوج باير ليفركوزن باللقب عقب فوزه على ضيفه فيردر بريمن في ملعب "باي أرينا" بنتيجة 5-0، وذلك ضمن الجولة 29 من البوندسليغا.ثلاثية ليفركوزن سجلت على مدار شوطي المباراة عبر فيكتور بونيفاس من ضربة جزاء، غرانيت تشاكا وفلوريان فيرتز (هاتريك) في الدقائق 25، 60، 68 و83 و90.مدينة ليفركوزن لم تعش من قبل فرحة نجاح فريقها في الظفر بلقب الدوري الألماني، لكن تحققت المعجزة وتوج الفريق بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.بهكذا سيناريو لم يتخيل أحد أن ينجح الفريق في التتويج بالبوندسليغا دون التعرض لأي هزيمة حتى الآن، وإنهاء هيمنة العملاق بايرن ميونخ على لقب المسابقة لمدة 11 موسماً متتالياً.باير ليفركوزن، الذي لم يحقق طول تاريخه الممتد قرابة الـ120 عاماً سوى بطولتين، هما كأس ألمانيا وكأس الاتحاد الأوروبي، استطاع كتابة التاريخ مع تشابي، الذي تولى تدريبه في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وقت كان الفريق يواجه شبح الهبوط ويقدم أسوأ بداية في مسيرته خلال موسم منذ عام 1979.لكن تحولت بوصلة باير ليفركوزن 180 درجة، ونجح الفريق في إنهاء موسمه الأول مع تشابي بالمركز السادس في البوندسليغا، كما وصل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.وفي ثاني موسم له مع الفريق صنع تشابي المعجزة، إذ قاده نحو المجد بلقب البوندسليغا، وأمامه فرصة تحقيق الثلاثية التاريخية، فهو موجود في نهائي كأس ألمانيا، كما يُعدّ قريباً من التأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.
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رياضة
رياضة

باير ليفركوزن يتوج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه الممتد لقرابة 120 عاما

17:42 GMT 14.04.2024 (تم التحديث: 17:43 GMT 14.04.2024)
© AFP 2023 / INA FASSBENDER باير ليفركوزن يتوج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه
 باير ليفركوزن يتوج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2024
© AFP 2023 / INA FASSBENDER
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صنع باير ليفركوزن المجد وتوج بلقب الدوري الألماني، وذلك للمرة الأولى في تاريخه الممتد لقرابة 120 عاما.
وتوج باير ليفركوزن باللقب عقب فوزه على ضيفه فيردر بريمن في ملعب "باي أرينا" بنتيجة 5-0، وذلك ضمن الجولة 29 من البوندسليغا.
ثلاثية ليفركوزن سجلت على مدار شوطي المباراة عبر فيكتور بونيفاس من ضربة جزاء، غرانيت تشاكا وفلوريان فيرتز (هاتريك) في الدقائق 25، 60، 68 و83 و90.
تتويج ليفركوزن يعد معجزة، حيث من كان يتخيل أن يتحول الفريق إلى حالة أسطورية خلال الموسم الحالي مع مدرب شاب هو الإسباني تشابي ألونسو.
مدينة ليفركوزن لم تعش من قبل فرحة نجاح فريقها في الظفر بلقب الدوري الألماني، لكن تحققت المعجزة وتوج الفريق بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.
عبد الرزاق حمدالله - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
مجتمع
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بهكذا سيناريو لم يتخيل أحد أن ينجح الفريق في التتويج بالبوندسليغا دون التعرض لأي هزيمة حتى الآن، وإنهاء هيمنة العملاق بايرن ميونخ على لقب المسابقة لمدة 11 موسماً متتالياً.
وتصدر ليفركوزن ترتيب الدوري الألماني حاليا برصيد 79 نقطة بفارق 16 عن بايرن ميونخ، البطل التاريخي للمسابقة، وكذلك شتوتغارت الثالث.
باير ليفركوزن، الذي لم يحقق طول تاريخه الممتد قرابة الـ120 عاماً سوى بطولتين، هما كأس ألمانيا وكأس الاتحاد الأوروبي، استطاع كتابة التاريخ مع تشابي، الذي تولى تدريبه في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وقت كان الفريق يواجه شبح الهبوط ويقدم أسوأ بداية في مسيرته خلال موسم منذ عام 1979.
لكن تحولت بوصلة باير ليفركوزن 180 درجة، ونجح الفريق في إنهاء موسمه الأول مع تشابي بالمركز السادس في البوندسليغا، كما وصل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.
وفي ثاني موسم له مع الفريق صنع تشابي المعجزة، إذ قاده نحو المجد بلقب البوندسليغا، وأمامه فرصة تحقيق الثلاثية التاريخية، فهو موجود في نهائي كأس ألمانيا، كما يُعدّ قريباً من التأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.
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